Économisez de l’argent et tirez le meilleur parti de vos jardinières de fleurs d’automne

Lorsque l’automne arrive, les conteneurs que vous avez plantés au printemps dernier semblent généralement usés. Ils ont travaillé dur tout l’été pour rendre votre entrée ou votre patio invitant. Il est désormais temps de leur redonner vie.

À cette période de l’année, ma jardinerie locale met en vente des plantes vivaces aux côtés de mamans, de citrouilles et de tiges de maïs à prix plein. Ces plantes vivaces peuvent combler les lacunes de vos conteneurs d’été pour prolonger ce qui reste de la saison.

J’ai récemment discuté avec Barbara Pierson, directrice de pépinière et porte-parole de White Flower Farm de Litchfield, Connecticut, de la possibilité d’économiser de l’argent avec les plantes vivaces dans les jardinières d’automne. «Les contenants d’automne utilisant des plantes vivaces pour la couleur et la texture gagnent en popularité», explique Pierson.

Au lieu d’acheter de nouvelles annuelles que vous jetterez sur le tas de compost dans quelques mois, choisissez des plantes vivaces dont vous pouvez profiter maintenant et retirez-les plus tard pour les planter directement dans vos jardins de vivaces.

Comment économiser de l’argent avec les plantes vivaces

Suivez nos conseils, vous économiserez de l’argent et embellirez vos jardins de vivaces.

Divisez les grandes plantes vivaces

Faites glisser une grande plante vivace hors de son pot de pépinière et séparez doucement la motte en trois plantes. Vous pouvez également diviser une plante vivace en utilisant des ciseaux propres ou des cisailles de jardin pour trancher la motte.

Chaque plante peut être placée dans un contenant différent ou dans une jardinière dans le cadre d’un arrangement. Cela représente trois plantes à floraison automnale pour le prix d’une !

Transplanter des plantes vivaces dans le jardin

Les plantes vivaces de vos jardinières d’automne peuvent être déplacées vers le jardin de vivaces à la fin de la saison. Retirez les fleurs fanées à mesure qu’elles se fanent pendant que les plantes vivaces sont dans les jardinières. Ils passeront par le cycle de floraison, puis seront prêts à être déplacés.

« Je fais habituellement cela dans mon jardin (dans le Connecticut) avant Thanksgiving, afin qu’ils aient le temps de s’enraciner avant que le sol ne soit gelé », explique Pierson. Voici ce qu’elle recommande :

Creusez soigneusement autour de chaque plante vivace et sortez-la du pot avec autant de masse racinaire que possible.

Plantez le même jour, en gardant la même profondeur que dans le pot, afin que les racines et la partie supérieure soient au même niveau.

Arrosez les plantes une fois par semaine pendant quelques semaines pendant que les plantes s’enracinent. Si vous recevez de la pluie ou si le sol reste humide, sautez cette étape.

Les fleurs fanées peuvent être coupées, mais pas le feuillage. Laisse ça s’éteindre naturellement

Choix d’experts pour les plantes vivaces pour les jardinières d’automne

BambiG/Getty Images

« Il existe une variété de plantes comme l’anémone et les asters qui fleurissent à l’automne », explique Pierson. « D’autres, comme les graminées et les sedums, fleurissent également et ont une couleur automnale intéressante à mesure que les températures baissent. »

Voici les meilleurs choix de Pierson pour les plantes vivaces qui se portent bien dans les conteneurs d’automne :

Fleurs

Anémone, « Appel de rideau Rose profonde » : Fleurs plus courtes, semi-doubles rose rosé avec des feuilles vert foncé.

Fleurs plus courtes, semi-doubles rose rosé avec des feuilles vert foncé. Aster (maintenant Symphyotrichum), ‘Woods Blue’ : Un aster compact et fiable, aux fleurs bleu clair.

Un aster compact et fiable, aux fleurs bleu clair. Chrysanthème, « Igloo citrouille » : Fleurs rustiques de couleur citrouille et entièrement rustiques.

Fougères

« Brillance Dryopteris » : Pour une couleur et une texture festives d’automne.

Graminées

Hakonechloa , ‘Auréole’: Feuillage jaune rayé qui se marie bien avec d’autres plantations. Elle fonctionne également bien comme herbe de jardin, basse et en monticule avec des couleurs vives à mi-ombre à ombre.

, Feuillage jaune rayé qui se marie bien avec d’autres plantations. Elle fonctionne également bien comme herbe de jardin, basse et en monticule avec des couleurs vives à mi-ombre à ombre. Heuchère, ‘Obsidienne’ : Couleur riche et sombre qui crée du contraste. Dans le jardin, elle fonctionne bien comme plante de bordure.

Couleur riche et sombre qui crée du contraste. Dans le jardin, elle fonctionne bien comme plante de bordure. Sedum, ‘Angelina’ : Laissez-le se draper, puis remplissez-le et rampez autour des autres plantes du jardin.

Un autre conseil économe : utilisez des décorations naturelles gratuites

Pour les jardinières d’automne les plus belles et les plus économiques, profitez de ce que vous avez dans et autour de la cour. Coupez des branches avec des feuilles ou des baies colorées. Utilisez les chutes de votre nettoyage de jardin d’automne lorsque vous façonnez des buissons et des arbres. Les branches sans feuillage peuvent ajouter une touche naturelle à une jardinière.

Les branches peuvent être plantées dans le sol pour remplir les jardinières ou placées horizontalement dans les jardinières pour créer un effet de branche autour des plantes et des courges.