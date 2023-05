Éclairage extérieur intelligent pour la sécurité, la beauté et la commodité de la maison

L’éclairage intelligent rend le fonctionnement des lampes et des luminaires de votre maison pratique et sûr, que vous soyez à la maison ou à l’extérieur de la ville. Pour encore plus d’avantages, apportez cette technologie à l’extérieur pour l’éclairage de votre cour ou de votre porche. Choisir des éclairages extérieurs automatisés ou intelligents peut ajouter à l’attrait, aux économies d’énergie et à la sécurité de votre maison.

Ampoules intelligentes

Si vous êtes curieux de savoir comment l’éclairage extérieur automatisé fonctionnera pour vous, essayez de remplacer les ampoules de vos luminaires existants par des ampoules intelligentes, disponibles dans les magasins d’éclairage, certains centres de rénovation domiciliaire et sur Amazon. Ces ampoules à DEL coûtent de 20 $ à 75 $ chacune, selon la puissance et le fabricant. Ils se connectent à Internet ou à un hub domotique tel qu’Alexa, Apple HomeKit et Google Assistant. Vous pouvez les contrôler à distance à l’aide de votre ordinateur, tablette ou téléphone.

À l’aide d’ampoules intelligentes, vous pouvez automatiser vos lumières de la manière suivante :

Éteignez votre lumière depuis le confort de votre lit

Réglez vos lumières pour qu’elles s’allument ou s’éteignent à certaines heures

Associez vos luminaires à des détecteurs de mouvement

Ajoutez des ampoules intelligentes à changement de couleur pour rehausser l’ambiance de votre espace

Contrôlez votre lumière avec votre voix en l’associant à des assistants vocaux comme Alexa, Google Assistant et Siri

Choisissez parmi des ampoules connectées d’intérieur ou d’extérieur. Les ampoules d’intérieur fonctionneront dans des zones protégées comme les patios couverts, mais les ampoules intelligentes d’extérieur sont préférables si vos lumières seront exposées aux éléments. Les ampoules intelligentes sont une excellente introduction à l’éclairage extérieur automatisé, mais il y a un inconvénient : si vous éteignez votre lumière avec l’interrupteur, vous rompez la connexion, rendant les fonctions domotiques inutiles.

Commutateurs intelligents

Les interrupteurs intelligents sont un autre moyen facile d’automatiser votre éclairage extérieur existant. Ces appareils sont idéaux pour les porches et les éclairages d’entrée avec interrupteurs intérieurs. Les interrupteurs intelligents se connectent également à Internet ou à un hub domotique, mais ils ont un avantage par rapport aux ampoules intelligentes : avec un interrupteur automatisé, vous pouvez toujours faire fonctionner vos lumières à distance. Les fonctionnalités du commutateur connecté vous permettent de :

S’adapter aux saisons . Ne rentrez jamais chez vous sous un porche sombre. Réglez vos lumières pour qu’elles s’allument et s’éteignent au lever et au coucher du soleil, et votre interrupteur intelligent s’adaptera à la lumière changeante.

. Ne rentrez jamais chez vous sous un porche sombre. Réglez vos lumières pour qu’elles s’allument et s’éteignent au lever et au coucher du soleil, et votre interrupteur intelligent s’adaptera à la lumière changeante. Activer le contrôle vocal . Certains commutateurs incluent des assistants vocaux intégrés et d’autres s’associent à vos haut-parleurs intelligents.

. Certains commutateurs incluent des assistants vocaux intégrés et d’autres s’associent à vos haut-parleurs intelligents. Définir des minuteries et des horaires. Réglez vos lumières à l’avance. Certaines personnes règlent leurs lumières pour qu’elles s’éteignent après avoir quitté la maison le matin, se rallument lorsqu’elles rentrent chez elles et s’éteignent pour la nuit à l’heure du coucher.

Pour automatiser l’éclairage ambiant extérieur, branchez-les sur une prise extérieure intelligente. Désormais, vos guirlandes lumineuses, suspensions et lampes d’extérieur bénéficient des avantages de l’éclairage connecté. Les prises intelligentes étanches extérieures fonctionnent comme des interrupteurs intelligents, vous donnant la possibilité de contrôler vos lumières via une application ou une commande vocale.

Luminaires intelligents et automatisés

Pour une expérience plus intégrée, installez des luminaires extérieurs avec les fonctionnalités automatisées et intelligentes suivantes déjà intégrées. Si vous envisagez de vendre votre maison, un investissement en éclairage intelligent peut permettre à votre maison de se démarquer auprès des acheteurs potentiels.

Détecteurs de mouvement/lumière

Cette fonctionnalité automatisée ne nécessite pas de connexion Internet ni d’application. Les luminaires avec capteurs de lumière ambiante ou détecteurs de mouvement peuvent ajouter de la commodité et de la sécurité à votre propriété. Ces lumières s’allument automatiquement lorsqu’elles détectent un mouvement ou de la lumière. Cette technologie est également un excellent moyen d’économiser de l’énergie : la lumière de votre porche s’éteindra automatiquement même si vous l’oubliez.

Surveillance vidéo et audio

Pour une sécurité accrue et un accès à distance, pensez aux luminaires extérieurs avec caméras et haut-parleurs intégrés. Combinez un projecteur avec une caméra interactive pour voir et communiquer avec toute personne qui entre dans votre cour. Vous recevrez également une alerte sur votre téléphone et pourrez regarder la vidéo en direct. Ou installez une élégante lumière de porche avec une puissante caméra de sécurité. Ces lumières sont équipées de détecteurs de mouvement pour s’allumer lorsque vous vous approchez de la porte d’entrée, et elles peuvent également enregistrer tout mouvement et vous alerter sur votre téléphone si quelqu’un est à votre porte.

Éclairage de chemin

L’éclairage des allées, des terrasses et des caractéristiques architecturales de votre maison est un excellent moyen d’améliorer votre attrait extérieur et d’augmenter la sécurité. Cela rend également beaucoup plus sûr la navigation dans votre propriété dans l’obscurité. Les lampes à énergie solaire sont une option sans fil, mais les ampoules solaires peuvent ne pas être assez lumineuses. Pour une lumière puissante que vous pouvez facilement contrôler, choisissez un éclairage de chemin extérieur intelligent.

Vous aurez un contrôle total sur vos luminaires connectés à l’aide de l’application pour smartphone. Certaines marques offrent également des capacités de changement de couleur, ce qui peut être une façon amusante de mettre en valeur les caractéristiques extérieures ou l’aménagement paysager de votre maison. Les appareils d’éclairage intelligents peuvent améliorer presque n’importe quel appareil d’éclairage extérieur, y compris :

Lampadaires

Spots

Lanternes murales

Ampoules individuelles

L’automatisation de votre éclairage extérieur est un moyen pratique d’éclairer votre maison et votre propriété. Avec les possibilités de sécurité, de sûreté et de décoration supplémentaires, l’éclairage intelligent peut améliorer la valeur de votre maison et en faire un lieu de vie plus confortable.

Robert Kociecki est un expert du secteur immobilier qui occupe le poste de vice-président principal de la gestion immobilière et de la rénovation chez Altisource. Altisource et ses filiales fournissent des services immobiliers aux consommateurs et aux investisseurs. Visite Propriétaires.comoù l’achat et la vente d’une maison sont simplifiés.