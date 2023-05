Un guide d’achat expert pour l’éclairage de piscine, qui couvre les différents types d’éclairage, y compris LED, fibre optique, solaire, flottant et traditionnel.

Avoir une quantité adéquate d’éclairage dans et autour de votre piscine est une nécessité si vous prévoyez d’utiliser la piscine la nuit. L’ajout de lumières à une piscine est également une chance d’ajouter un peu d’ambiance. Les choix les plus populaires sont les lampes à DEL, à fibre optique et flottantes, qui comprennent les lampes solaires.

Lumières de piscine à DEL

Les propriétaires de piscines remplacent de plus en plus leurs lampes à incandescence intégrées par des lampes à LED. Considérées comme une option respectueuse de l’environnement, les lumières LED sont très lumineuses et durent longtemps – généralement 30 000 heures contre environ 5 000 pour les ampoules à incandescence à l’ancienne. Les LED coûtent un peu plus cher mais sont moins chères à long terme. De plus, ils n’utilisent aucune substance nuisible à l’environnement.

Un certain nombre d’options différentes sont disponibles pour le dessus ou le dessous de la surface de l’eau. La dernière rage est l’éclairage qui change de couleur. Ces lumières ont une roue de couleur intégrée avec un certain nombre d’options que vous pouvez programmer. Par exemple, vous pouvez appuyer sur un bouton pour sélectionner une couleur, puis appuyer simplement à nouveau pour obtenir une autre couleur. Ou, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur un bouton pour « faire défiler » les couleurs afin de créer un spectacle de lumière dans votre piscine.

Lumières à fibre optique

Ceux-ci peuvent créer un effet étoilé attrayant sur le fond de votre piscine ou autour de son bord. Les fibres optiques ne sont pas aussi brillantes que les lumières LED, vous avez donc besoin de plusieurs brins pour produire suffisamment de lumière pour la sécurité nocturne.

Le câble à fibre optique n’est pas traversé par l’électricité, de sorte que les lumières sont totalement en sécurité dans l’eau. Les câbles sont acheminés vers un boîtier de génération situé à l’écart de la piscine. Là, la lumière générée est diffusée à travers les brins de câble. Une boîte aura une certaine capacité de brins, généralement pour plusieurs câbles. L’installation est assez simple pour un bricoleur.

Lumières flottantes

Ces lumières sont une option facile et peu coûteuse pour ajouter de la lumière à une piscine. Ils fonctionnent avec des piles rechargeables et sont disponibles dans une gamme de styles et de couleurs. Certains projettent de la lumière vers le haut ; d’autres projettent de la lumière vers le bas pour faire ressembler la piscine à une discothèque de lumières circulaires. Ils peuvent flotter librement ou être attachés pour rester là où vous le souhaitez. Les luminaires flottants sont également disponibles en versions solaires.

Lampes solaires

Comme les lampes flottantes, les lampes solaires utilisent une batterie rechargeable, mais au lieu d’être câblées, elles utilisent un capteur solaire au-dessus du boîtier étanche de la lampe pour collecter la lumière du soleil, qui recharge la batterie scellée à l’intérieur. Les lampes solaires ne sont généralement pas aussi brillantes que les autres lampes et après une période de temps nuageux, elles ne brilleront pas longtemps. Mais les fabricants les améliorent tout le temps, alors vérifiez auprès de votre fournisseur pour voir si le solaire répondra à vos besoins.

Les lampes solaires sont disponibles dans une variété de formes, de tailles et de couleurs et sont généralement équipées d’un capteur de lumière intégré pour s’allumer automatiquement la nuit. Si vous souhaitez les désactiver, vous devez le faire individuellement et manuellement. vous ne pouvez pas brancher un interrupteur pour en éteindre plusieurs simultanément. (Si vous voulez pouvoir les éteindre, assurez-vous d’acheter ceux avec des interrupteurs car toutes les lampes solaires n’en ont pas.

Lumières de piscine traditionnelles

Ce sont les lumières familières que vous avez vues dans les piscines publiques – une ampoule à incandescence ou halogène à quartz nichée à l’intérieur du mur de la piscine dans un boîtier scellé. De nos jours, ils sont plus fiables et ont une meilleure étanchéité. Ils sont généralement installés lors de la construction de la piscine.

Changer l’ampoule est un peu fastidieux car il s’agit de sortir la lumière de sa niche (elle a un long cordon) et de la ramener à la surface pour remplacer l’ancienne ampoule. Si vous ajoutez de nouvelles lumières à une ancienne piscine, vérifiez auprès de votre service de construction pour vous assurer que vous respectez les règles de sécurité.