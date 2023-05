Échelles, plongeoirs et toboggans de piscine

Il s’agit d’un guide d’achat détaillé pour les périphériques de piscine, qui comprend des échelles, des plongeoirs, des barres d’appui, des tremplins, des toboggans, etc.

Lors du choix d’un équipement de piscine, la première règle est toujours la sécurité d’abord. Voici un aperçu des différents accessoires disponibles, ainsi que des conseils pour l’achat d’un toboggan de piscine.

Échelles, rails et barres d’appui

En ce qui concerne les échelles, les rails, les barres d’appui et tout ce qui facilite l’accès à la piscine et à sa sortie, plus il y en a, mieux c’est. Les enfants, les handicapés et les personnes âgées en particulier apprécieront l’aide supplémentaire.

Tous les appareils qui seront saisis et utilisés comme support doivent être solidement fixés. Idéalement, ces éléments devraient être installés lors de la construction de la piscine afin qu’ils puissent être solidement encastrés dans le béton. Si vous choisissez d’ajouter une pièce de support à une piscine existante, choisissez un installateur réputé et indiquez clairement que vous souhaitez une fixation très ferme.

Le simple fait de visser quelques vis à maçonnerie à travers une bride dans le béton ne sera pas assez solide. Demandez à l’entrepreneur d’expliquer comment les pièces seront fixées et obtenez une garantie écrite de solidité. La meilleure méthode consiste à découper une section substantielle de béton et à placer le nouveau matériel dans du béton frais.

À moins que la piscine ne soit très étroite, vous devriez avoir une échelle de chaque côté de la partie profonde. Une échelle doit avoir au moins deux marches dans l’eau et une au-dessus. Pour les enfants, envisagez également une échelle dans la partie peu profonde.

Là où les gens entrent et sortent de la piscine sur des marches en béton, des barres d’appui offrent une aide bienvenue. Vous pouvez en installer un au milieu des marches ou un de chaque côté des marches.

Un rail horizontal juste en dessous de la ligne de flottaison offrira aux baigneurs un lieu de repos agréable et facilitera l’apprentissage de la natation par les plus jeunes.

L’acier inoxydable est un matériau de quincaillerie courant, mais sachez qu’il peut devenir très chaud. Les composants enduits de poudre blanche restent plus frais. Ou, pensez à couvrir les barres d’appui avec des couvre-rails à fermeture éclair faits d’un matériau doux qui améliore votre prise tout en refroidissant vos mains.

Toboggans de piscine

Avant de décider d’installer un toboggan de piscine, vérifiez vos codes locaux ; les diapositives dans votre région peuvent être interdites, ou seuls certains types peuvent être autorisés.

Si vous êtes autorisé à installer une glissière, il est impératif qu’elle soit solidement fixée, ce qui signifie que le matériel doit s’enfoncer profondément dans le béton. Si vous en ajoutez un à une piscine existante, la meilleure méthode consiste à le faire attacher par un professionnel en découpant une section de béton, en installant le matériel et en versant du béton frais. Si une glissière commence à vaciller ne serait-ce qu’un peu, faites revenir le professionnel qui l’a installée pour rectifier l’installation.

Tailles & formes. Les toboggans de piscine sont disponibles dans une grande variété de formes, certaines avec des noms comme « Vortex ». Choisissez un toboggan sûr pour votre plus jeune mais suffisamment intéressant pour vos enfants à mesure qu’ils grandissent.

Les toboggans droits sont rarement vendus, non seulement parce qu’ils ne procurent pas assez de sensations fortes, mais aussi parce qu’ils prennent plus de place qu’un toboggan qui serpente. Si votre espace est limité, choisissez un toboggan parallèle au bord de la piscine sur la majeure partie de sa longueur. Assurez-vous également que l’eau est suffisamment profonde pour la vitesse du toboggan, sinon un toboggan pourrait frôler douloureusement le fond de la piscine.

En plus d’un toboggan ouvert standard, vous pouvez également acheter des unités avec un tube, similaires (mais beaucoup plus courtes) à celles d’un parc aquatique.

Matériaux de toboggan de piscine. Alors que les toboggans plus anciens avaient des escaliers en métal, la plupart des toboggans de nos jours sont entièrement fabriqués en acrylique moulé, en PVC ou en fibre de verre avec une finition glissante et brillante. Les garde-corps sont généralement en acier inoxydable. Un toboggan aux couleurs vives peut être un choix de design attrayant, mais ses marches peuvent devenir chaudes en plein soleil. une couleur plus claire est plus pratique.

Eau courante sur toboggans. Un toboggan sera plus glissant et rafraîchissant si de l’eau coule dessus. Faire passer un tuyau ou une conduite de plomberie depuis la maison n’est une bonne idée que si vous faites couler l’eau de temps en temps; sinon, vous gaspillerez de l’eau. Si vous souhaitez faire couler de l’eau sur le toboggan pendant de longues périodes, raccordez une ligne au système de circulation de la piscine. Sachez toutefois que par une journée ensoleillée, une bonne partie de l’eau s’évapore et vous devrez peut-être ajouter de l’eau dans la piscine.

Plongeoirs et tremplins

Il y a une génération, environ 50 % des maisons avec piscine disposaient également d’un plongeoir. Mais les piscines installées de nos jours en comportent rarement une, et la raison en est… la responsabilité. Un procès très médiatisé en 1993 (dans lequel un garçon de 14 ans a fait un plongeon «suicide» sans les mains dans une piscine résidentielle et a été paralysé) a conclu que le fabricant du plongeoir et le constructeur de la piscine étaient en faute, ainsi que l’organisme de normalisation de sécurité NSPI, qui a fini par déposer son bilan.

L’affaire a refroidi l’industrie de la piscine avec des répercussions sur les taux d’assurance des propriétaires, les codes du bâtiment et la volonté des constructeurs d’installer des planches. Personne ne voulait être responsable de la prochaine blessure majeure.

Le tremplin traditionnel, le type de tremplin que l’on trouve dans les piscines commerciales de 1 ou 3 mètres de haut (ce dernier est utilisé pour les compétitions de plongeon), est maintenant interdit par la plupart des codes du bâtiment pour une utilisation dans les piscines résidentielles.

Il existe trois options de base pour les propriétaires, qui sont toutes assez basses au-dessus de l’eau. En fait, l’option la plus haute ne peut pas dépasser 40 pouces du bord de la planche jusqu’au dessus de la surface de l’eau ; 20 pouces est plus courant. Les trois options sont :

1 Une planche souple sur un support rigide appelé plongeoir. La planche elle-même peut être en bois recouvert d’acrylique ou de fibre de verre, ou elle peut être en aluminium. Toutes les planches ont une finition antidérapante texturée, généralement avec une sensation de sable. Souvent, cela impliquera une couche supplémentaire d’acrylique avec la texturation ajoutée.

2 Une planche flexible sur un support flexible appelé tremplin. Le support est flexible car il comporte une paire de grands ressorts en acier à force opposée, un de chaque côté du support. Cela n’offre pas la propulsion du tremplin d’une piscine commerciale, mais il fournit une certaine portance.

3 Une planche rigide sur un support rigide appelée plate-forme de plongée. Cette option peut avoir un support qui pivote à un angle de 90 degrés et peut également être verrouillé en place pour servir de banc.

Que vous ajoutiez un plongeoir à une piscine existante ou que vous construisiez une nouvelle piscine et un nouveau plongeoir ensemble, vérifiez auprès des codes locaux pour vous assurer que vous respectez les spécifications relatives à la profondeur de la piscine et à la taille de l’enveloppe. Les entrepreneurs ont parfois ajouté un plongeoir selon les spécifications d’un fabricant et ont ensuite constaté que l’inspecteur en bâtiment refusait d’approuver l’installation parce que les codes locaux avaient des exigences légèrement différentes. Vérifiez également auprès de la compagnie d’assurance de votre propriétaire pour voir ce qu’un plongeoir ferait à vos tarifs.

Généralement, la profondeur de l’eau du haut de la surface de l’eau au fond de la piscine à l’endroit juste sous la planche doit être de 7 1/2 pieds pour une planche très basse et plus à mesure que la hauteur, la longueur et l’élasticité de la planche augmentent. Il existe un certain nombre de facteurs spécifiés par les codes et par les fabricants, et vous devrez peut-être faire appel à un professionnel agréé pour l’installation.

La plupart des panneaux résidentiels mesurent 18 pouces de large (comparativement à 20 pouces pour les panneaux commerciaux) et leur longueur varie de 6 à 12 pieds (comparativement à 16 pieds pour les panneaux commerciaux).

Les planches doivent être ancrées à une dalle de béton et ne peuvent donc pas être installées sur une plage de piscine. La dalle de béton minimale mesure 4 pieds sur 8 pieds sur 6 et contient un gabarit d’ancrage, qui est essentiellement un ensemble de gros boulons fixés dans du béton qui ancrent fermement le support de la planche. Le support s’adapte sur les boulons et est fixé avec des écrous hexagonaux. Ensuite, la carte est installée sur le support. Les combos planche et support commencent à environ 300 $ et montent jusqu’à environ 1 500 $, sans compter la dalle de béton ou l’installation.

Si vous avez une vieille planche qui montre des signes d’usure, vous pourrez peut-être la remplacer et réutiliser le même support. Mais vérifiez d’abord vos codes locaux pour vous assurer que cela est autorisé.