Échelles : le guide ultime du choix et de l’utilisation en toute sécurité

Les échelles sont des outils essentiels pour les projets domestiques où vous devez augmenter votre hauteur ou votre portée. Malheureusement, ils sont également à l’origine de nombreux accidents et blessures domestiques.

Le problème avec les échelles est que de nombreux propriétaires et bricoleurs ne sont pas familiers avec les règles et principes importants qui aident à garantir une utilisation sûre des échelles.

Dans cet article, nous vous aiderons à choisir la bonne échelle pour le travail, puis nous vous guiderons dans l’installation et l’utilisation appropriées.

Choisir le bon type et la bonne taille d’échelle

Commencez par vous assurer que vous avez la bonne échelle pour le travail. Vous trouverez de nombreux types d’échelles : escabeaux, échelles à coulisse, échelles télescopiques et diverses échelles multipositions qui peuvent être façonnées pour une variété de tâches.

Cette variété d’échelles existe en raison de la diversité des besoins, de la réparation du plafond d’une pièce à l’escalade sur un toit. Dans la plupart des cas, vous ne pouvez pas utiliser d’échelle à coulisse pour le plafond et vous ne pouvez pas utiliser d’escabeau pour le toit. Et tu ne devrais pas essayer. L’utilisation d’une échelle inappropriée ou la modification d’une échelle à des fins non prévues est une recette pour un désastre.

Au lieu de cela, achetez, empruntez ou louez la bonne échelle (vous pouvez louer des échelles dans des centres de rénovation ou des fournitures de location d’outils). Cela peut vous éviter une visite aux urgences.

Escabeau

Un escabeau est idéal pour la plupart des travaux d’intérieur tels que la peinture, la pose de papier peint et la construction générale. Il doit reposer sur une surface plane, comme un sol, et il n’est pas conçu pour s’appuyer contre une surface, comme un mur. Il repose entièrement sur ses quatre pieds, une surface plane et stable est donc essentielle.

Les hauteurs d’escabeau sont de 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14 et 18 pieds. La plupart des escabeaux vendus aux propriétaires sont des échelles de 4, 6 ou 8 pieds. En savoir plus sur la distance que vous pouvez atteindre à partir de différentes tailles d’échelles ci-dessous.

Échelle d’extension

Une échelle à coulisse a deux sections qui coulissent l’une de l’autre, de sorte que l’échelle allongée est presque deux fois plus longue que l’échelle dans son état prolongé (moins les sections qui doivent se chevaucher pour plus de solidité). Il est conçu pour s’appuyer contre une surface stable comme un mur ou un rebord de toit.

C’est l’échelle dont vous aurez besoin pour atteindre des sommets, surtout à l’extérieur.

Échelle télescopique

Les échelles télescopiques sont relativement nouvelles sur le marché. Fabriqués en aluminium, ils sont conçus avec des rails qui se télescopent d’un paquet très court à une grande échelle.

Leurs plus grands avantages sont qu’ils sont faciles à stocker et à transporter car, dans leur état contracté, ils ne mesurent qu’environ 3 pieds et pèsent environ 40 livres.

Ils sont très populaires pour une utilisation occasionnelle à l’intérieur, comme l’accès aux greniers ou le changement d’ampoules. Ils sont également privilégiés pour atteindre le sommet ou les camping-cars et camping-cars car ils se rangent dans un espace limité. Ils travaillent également à l’extérieur pour nettoyer les gouttières de bas niveau et effectuer des tâches similaires. La plupart des tailles courantes ne sont pas assez longues pour permettre de grimper en toute sécurité sur le toit.

Voir plus ci-dessous sur les problèmes et les préoccupations des échelles télescopiques.

Échelle multi-positions

Les échelles multi-positions peuvent être très utiles en raison des différentes positions qu’elles peuvent prendre. Pour commencer, ils se replient à plat pour un rangement facile.

De plus, ils peuvent être configurés :

Pour servir d’escabeau en A ;

Comme une échelle d’escalier qui a un côté de l’échelle plus long que l’autre afin que l’échelle puisse rester à niveau lorsqu’elle est placée sur un escalier ;

Comme une échelle murale où un côté est à plat contre un mur et la partie que vous montez se penche vers le mur ;

Comme une échelle à rallonge qui se présente comme une seule grande échelle ; ou

Comme un échafaudage qui a deux sections extérieures et une planche les enjambant. Ceci est destiné à être utilisé pour tenir une planche de 8 à 13 pieds.

La partie la plus délicate de l’utilisation d’une échelle multi-positions consiste à déterminer comment effectuer toutes les différentes configurations et ajustements.

L’échelle multi-positions est un bon choix pour quelqu’un qui veut une échelle unique qui s’occupera de nombreuses tâches différentes et qui peut être stockée dans un espace relativement restreint. C’est moins pratique qu’un escabeau ou une échelle à coulisse pour quelqu’un qui a juste besoin d’atteindre quelque chose de haut de temps en temps.

En savoir plus sur l’utilisation d’une échelle multi-positions dans la vidéo ci-dessous.

Matériaux d’échelle

Les escabeaux et les échelles à coulisse peuvent être en bois, en aluminium ou en fibre de verre. Les échelles télescopiques et multi-positions sont en aluminium.

Il y a plusieurs décennies, le bois était de loin le matériau d’échelle le plus courant. Maintenant, à l’exception des échelles de grenier escamotables permanentes, le bois est rarement utilisé en raison de son poids élevé.

L’aluminium solide et léger est le matériau de choix. Cependant, comme l’aluminium conduit facilement l’électricité, une échelle en fibre de verre est le meilleur choix pour travailler à proximité de fils électriques. Ne pas utiliser n’importe quel échelle près des lignes électriques.

Limites de poids de l’échelle

Les échelles sont conçues et évaluées en fonction de limites de poids spécifiques. Ces notes sont généralement étiquetées sur les échelles. Ne dépassez pas les limites de poids ou l’échelle pourrait s’effondrer ou se casser. N’oubliez pas de prendre en compte le poids de vos vêtements, de vos matériaux et de vos outils lorsque vous calculez votre poids total. Et gardez à l’esprit que d’autres peuvent également utiliser l’échelle. Choisissez une échelle conçue pour contenir la personne la plus grande possible (y compris les vêtements, les outils et le matériel) qui l’utilisera.

Les échelles de type III sont destinées à un usage léger et peuvent supporter 200 livres. Les échelles de type II sont conçues pour les travaux commerciaux de poids moyen ; ils supporteront 225 livres. Les échelles de type I, conçues pour un usage industriel intensif, peuvent supporter 250 livres. Pour les charges plus lourdes, recherchez des échelles qui ajoutent un « A » à la cote. Bien que plus lourdes que les autres échelles, elles peuvent contenir de 300 livres (Type 1A) à 375 livres (Type 1AA).

N’utilisez pas une échelle usée ou endommagée. En fait, assurez-vous de vérifier si une échelle est endommagée avant de l’escalader.

Choisir la bonne hauteur d’échelle

Sélectionnez une échelle qui est la bonne hauteur pour le travail. Les hauteurs d’échelle vont des escabeaux de 3 ou 4 pieds aux échelles à coulisse de 40 pieds. Manipuler une échelle à coulisse de 40 pieds peut être un défi qui dépasse largement les compétences de la plupart des bricoleurs.

Voici la hauteur qu’une échelle devrait avoir pour votre projet :

Escabeaux. Pour un escabeau, imaginez que votre hauteur d’atteinte maximale sera d’environ 4 pieds de plus que la hauteur de l’échelle. Par exemple, vous devriez pouvoir atteindre un plafond de 8 pieds à partir d’une échelle de 4 pieds.

NOTE: Ne vous tenez jamais debout ou ne montez jamais sur les deux échelons supérieurs d’un escabeau – il est trop facile de perdre l’équilibre.

Le tableau suivant montre la hauteur maximale qu’une personne typique peut atteindre à partir de divers escabeaux.

Échelles à coulisse. Ceux-ci doivent être extra-longs car ils se tiennent à un angle. La hauteur doit être de 7 à 10 pieds plus longue que leur point de contact ou de support le plus élevé (comme la ligne de toit).

Si vous avez l’intention de monter sur le toit : Lorsque vous installez une échelle à coulisse et que vous l’appuyez contre le bord du toit, elle doit s’étendre d’au moins 3 pieds au-dessus du toit afin que vous puissiez vous y tenir lorsque vous montez sur le toit. Ne montez jamais sur un toit depuis un escabeau.

NOTE: L’endroit le plus élevé où vous devriez vous tenir sur une échelle à coulisse est le quatrième échelon à partir du haut.

Ce tableau montre la portée maximale de sécurité d’une échelle à coulisse.

Utilisation sécuritaire de l’escabeau

Lorsque vous dépliez un escabeau, assurez-vous que les entretoises articulées entre les pieds (« écarteurs ») sont bien verrouillées.

Tenez-le de manière à ce que les quatre pieds soient sur une surface plane, jamais sur un sol inégal.

Ne grimpez que sur le devant de l’échelle et gardez votre corps entre les rails. Ne vous penchez pas et ne tendez pas la main sur le côté.

Ne montez pas sur les deux marches supérieures de l’échelle, y compris l’étagère à peinture. Si quelque chose est juste hors de portée, arrêtez-vous. Ne le faites pas. C’est exactement ainsi que se produisent la plupart des accidents d’échelle. Quoi que vous fassiez, cela ne vaut pas la douleur et le coût d’une blessure grave. Obtenez une échelle plus haute.

Ne laissez pas d’outils sur l’échelle, ils peuvent tomber et blesser quelqu’un trop facilement.

Enfin et surtout, rangez les échelles lorsque vous avez fini de travailler un jour donné. Ils invitent les ennuis, surtout s’il y a des enfants.

Utilisation sécuritaire de l’échelle d’extension

Le moyen le plus simple et le plus sûr de positionner une grande échelle contre un mur est de pousser la base contre le mur, de monter le haut de l’échelle jusqu’à ce qu’elle soit verticale, puis d’éloigner la base du mur.

L’angle auquel l’échelle est placée est critique pour la sécurité. Si sa base est trop près du mur, l’échelle sera instable et pourra tomber en arrière lorsque vous l’escaladerez. Si elle est trop éloignée, l’échelle peut se plier ou glisser sous vous.

La distance entre la base et le mur doit être égale à environ un quart de la longueur de l’échelle. Ainsi, lorsque vous travaillez sur le toit, si l’échelle est étendue à 16 pieds, sa base doit être à 4 pieds du mur. (Cela suppose que le mur se trouve directement sous le bord du toit. Si le toit a un surplomb, ajoutez la distance du surplomb.)

Assurez-vous que l’échelle repose sur une surface ferme, jamais sur la neige, la boue ou la glace. Ne placez pas de planches ou de blocs sous l’un des pieds de l’échelle.

Pour étendre l’échelle plus haut, tirez sur la corde pour faire glisser la partie supérieure à la hauteur souhaitée. Ensuite, laissez-le glisser doucement vers le bas de quelques centimètres pour verrouiller les crochets d’échelon en place sur l’échelon. Assurez-vous que les deux crochets sont verrouillés. Ensuite, attachez la corde sur un échelon inférieur.

Pendant que vous grimpez, tenez les échelons et gardez votre poids centré. Gardez au moins trois points de contact lorsque vous utilisez une échelle. En d’autres termes, ayez les deux mains et un pied sur l’échelle, ou les deux pieds et une main sur l’échelle en tout temps. Et n’étendez pas votre portée en vous penchant sur le côté, déplacez plutôt l’échelle !

N’installez jamais l’échelle devant une porte non protégée, sauf si vous bloquez ou verrouillez la porte.

Ne vous penchez pas de chaque côté, gardez vos hanches entre les rails et ne vous tenez jamais sur les deux échelons supérieurs.

Les échelles télescopiques sont-elles sûres ?

Les échelles télescopiques ont gagné en popularité ces dernières années en raison de leur commodité. Mais sont-ils en sécurité ?

La réponse est que cela dépend de l’échelle spécifique et des conditions d’utilisation et de l’endroit où vous l’utilisez.

Faites vos devoirs avant d’acheter une marque en particulier – lisez les avis en ligne. Une variété de fabricants en fabriquent maintenant. L’un des fabricants les mieux évalués est Extend & Climb.

Les plaintes typiques des consommateurs concernant les échelles télescopiques sont qu’elles ne se sentent pas solides, que leurs marches s’effondrent, qu’elles peuvent se remplir d’eau lorsqu’elles sont utilisées sous la pluie à l’extérieur et que l’action télescopique en douceur est affectée négativement par la saleté et la peinture.

Cette vidéo, qui compare deux marques populaires d’échelles télescopiques, est une bonne introduction à leur fonctionnement et à certains des problèmes qui méritent votre attention.

Comment utiliser une échelle multi-positions

Cette vidéo est un excellent guide pour l’utilisation d’une échelle multi-positions :

Rappel d’échelle

En juin 2018, Werner Ladder Company a rappelé certaines échelles télescopiques en aluminium vendues chez Lowe’s et Home Depot.

Le rapport de la Consumer Product Safety Commission sur ces produits est répertorié ici : https://www.cpsc.gov/Recalls/2018/werner-recalls-aluminium-ladders-due-to-fall-hazard