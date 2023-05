Drains et entrées de piscine

Le soi-disant drain principal d’une piscine n’est pas réellement un drain; c’est-à-dire qu’il n’est pas utilisé pour vider la piscine. Au lieu de cela, il s’agit d’une sortie, abritant un tuyau qui va jusqu’à la pompe, qui aspire l’eau à travers un skimmer, puis à travers un filtre, puis à travers un réchauffeur (si vous en avez un), puis retourne à la piscine via plusieurs entrées. La plupart des piscines ont deux drains principaux, mais une petite piscine peut n’en avoir qu’un seul. Les drains sont positionnés au point le plus profond de la piscine.

Vidanges de piscine sécurisées

La pompe peut créer une aspiration importante au niveau du drain. Dans la plupart des cas, le fait d’avoir deux drains principaux et au moins deux écumoires réduira l’aspiration afin qu’il ne puisse pas tirer et retenir un corps humain. Cependant, les cheveux sur la tête d’une personne peuvent se coincer dans le drain, ce qui peut être très douloureux. Et il n’est pas rare que des bijoux et d’autres petits objets restent coincés dans le drain.

Pour aider à prévenir les dommages corporels, les drains principaux sont souvent recouverts de couvercles anti-vortex. Ils ont une grille de trous ou de fentes étroitement espacés pour s’assurer que les cheveux et les appendices d’une personne ne seront pas pris dans l’aspiration. Les écrémeurs avec égaliseurs – orifices à leur fond qui aspirent l’eau – devraient également être équipés de couvercles anti-vortex.

Pour plus de sécurité, envisagez un système de libération de vide de sécurité, qui arrête automatiquement la pompe lorsqu’il détecte que quelque chose est coincé.

Soupape de limitation de pression

Dans de nombreuses régions, il y a des eaux souterraines naturelles à plusieurs pieds sous la surface du sol. Si le fond de la piscine est en dessous de la nappe phréatique, l’eau souterraine essaiera de remonter dans la piscine. La pression des eaux souterraines peut être suffisamment forte pour fissurer une piscine en béton. Cependant, lorsque la piscine est pleine, la pression de l’eau n’est pas aussi forte que la pression de l’eau de la piscine.

Une soupape de surpression est essentiellement une bille dans un boîtier. Lorsque la piscine est pleine, la boule est pressée vers le bas du boîtier, empêchant l’eau de la piscine de s’écouler. Lorsque la piscine est vidée, la nappe phréatique force la boule à remonter vers le haut du boîtier. Cela permet à l’eau souterraine de s’infiltrer doucement dans la piscine, ce qui est certainement préférable à la fissure de la piscine.

Entrées de piscine

La pompe refoule l’eau filtrée et traitée dans la piscine à travers un certain nombre d’entrées, également appelées jets. Les orifices étroits des entrées créent une pression d’eau supplémentaire afin que l’eau soit projetée dans la piscine plutôt que de simplement y couler. Cette pression supplémentaire aide à répartir les additifs chimiques (et la chaleur, si l’eau passe par un réchauffeur) dans toute la piscine.