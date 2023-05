Donner la priorité à votre liste de « choses à faire »

En tant que père de famille et bricoleur, j’ai appris que l’un des éléments inévitables de l’accession à la propriété est la liste des choses à faire ou à faire soi-même.

En fait, avec notre maison de 65 ans, cocher des tâches sur ma liste pourrait facilement consommer tous les week-ends et la liste ne se raccourcirait jamais.

Bien sûr, il y a plus dans la vie que de réparer les vannes à clapet et de s’occuper des fusibles, donc ma priorité absolue est devenue de définir mes principales priorités.

En fait, ce n’est pas aussi déroutant qu’il n’y paraît. L’idée est de passer du temps sur les projets qui produiront les bénéfices les plus importants. Il est essentiel de savoir clairement quels sont ces avantages. Cela vous donne les informations dont vous avez besoin pour prioriser une liste de choses à faire.

En termes généraux, la liste devrait commencer par les besoins et passer aux désirs. Commencez par des projets qui protègent votre famille et la structure de votre maison, puis faites des choses qui ajoutent du confort et économisent de l’argent, et enfin, gérez des projets qui sont de nature plus discrétionnaire.

Vous voudrez peut-être hiérarchiser votre liste dans cet ordre :

1. Manipulez tout élément à faire qui pourrait affecter la sécurité de votre famille. Par exemple, assurez-vous que votre maison est équipée d’avertisseurs de fumée fonctionnels. Et assurez-vous de sécuriser votre maison si vous avez des enfants à la maison.

2. Réparez tout problème qui interrompt l’utilisation de votre maison ou menace de causer des dommages permanents. Si l’eau de pluie s’écoule du plafond, réparez le toit. Sinon, l’eau abîmera votre plafond, endommagera le sol et finira par miner la structure de votre maison. De même, si vos tuyaux gèlent, prenez les mesures nécessaires pour les dégeler.

3. Éliminer tous les risques potentiels pour la santé à long terme que votre maison peut présenter. Si vous avez des inquiétudes au sujet de la salubrité de votre eau potable, de la qualité de votre air ou de la présence d’amiante ou de plomb dans votre maison, prenez des mesures pour atténuer les problèmes.

4. Gérez l’entretien qui protégera votre maison contre les dommages à long terme. Les travaux de cette catégorie comprennent la peinture de la maison, l’installation d’une nouvelle toiture et la transformation de votre sous-sol en un endroit plus sec.

5. Effectuez des mises à niveau qui vous feront finalement économiser de l’argent. Les projets qui réduisent la consommation d’énergie et d’eau entrent dans cette catégorie.

6. Apportez des améliorations relativement faciles et peu coûteuses qui offrent des résultats significatifs. Vous pouvez étirer vos dollars d’amélioration avec des efforts à fort impact, tels que la peinture, le papier peint et le changement des luminaires.

7. Polissez les réparations qui ont un facteur de nuisance important – poignées de porte défectueuses, sols qui grincent, robinets qui gouttent, etc. Plus tôt vous réglerez ces problèmes, plus tous les membres de la maison seront heureux.

8. Prenez soin des réparations esthétiques. Réparez ce trou dans le mur, remplacez le luminaire obsolète et réparez les moulures.

9. Faites des améliorations plus complexes qui ajouteront à la valeur de votre maison. Certains grands projets de rénovation offrent un retour sur investissement beaucoup plus élevé que d’autres.

10. Construisez-vous un hamac et reposez-vous avant de recevoir votre prochaine liste de choses à faire.