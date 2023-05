Distributeur d’eau chaude instantané – Comment acheter et installer

Guide d’experts pour acheter le meilleur distributeur d’eau chaude instantanée de cuisine, comprenant des recommandations de marques et une description de leur fonctionnement.

Pour la cuisine d’aujourd’hui au rythme effréné, un dîner en une heure, un distributeur d’eau chaude instantanée offre la quintessence de la commodité. Un distributeur d’eau chaude instantané accélère toutes sortes de tâches de cuisine, de la préparation de boissons chaudes, de soupes et de sauces au réchauffement des biberons. Il fait même fondre la cire et élimine les taches de baies sur les vêtements. Les distributeurs d’eau chaude instantanés éliminent le temps de latence et les tracas de nombreuses tâches qui nécessitaient auparavant de faire bouillir de l’eau sur la cuisinière.

Combien cela coûte-t-il de garder l’eau chaude prête et en attente ? La consommation est d’un peu plus de 1/2 kilowattheure par 24 heures, ce qui, selon vos tarifs d’électricité locaux, équivaut à environ 6 ou 7 cents par jour.

Les distributeurs d’eau chaude sont de deux types principaux :

• Distributeurs d’eau chaude intégrés avec réservoirs sous l’évier et becs vers le haut de l’évier

Distributeurs d’eau chaude instantanés intégrés

Ce type de distributeur d’eau chaude instantanée est un chauffe-eau au point d’utilisation. Il s’agit d’un chauffe-eau électrique miniature avec réservoir de stockage à l’intérieur de l’unité. Le réservoir se connecte à un petit bec d’évier qui sert l’eau chauffée. De nombreux distributeurs d’eau chaude instantanée se connectent également à un filtre à eau. Ou vous pouvez vous procurer un distributeur d’eau chaude et froide qui fournit de l’eau chaude et froide à l’évier.

Caractéristiques des distributeurs d’eau instantanés

Les produits vendus par différents fabricants ne varient que légèrement. À l’intérieur de l’unité compacte, tous ont un réservoir intérieur qui retient l’eau et un élément chauffant électrique qui chauffe l’eau. Les types avec un réservoir intérieur en acier inoxydable dureront plus longtemps que les modèles moins chers avec un réservoir à vessie en caoutchouc.

Si vous partez en vacances ou si vous vous absentez de la maison pendant plus d’un jour ou deux, éteignez le bouton de commande afin de ne pas gaspiller d’énergie en maintenant l’eau chaude dans l’appareil.

La pièce la plus courante qui tombe en panne est le thermostat. S’il s’éteint, résoudre le problème est plus compliqué qu’il n’en vaut la peine. Vous feriez mieux de simplement remplacer le distributeur d’eau si ou quand cela se produit. Grâce aux raccords rapides, vous pouvez généralement remplacer un réservoir de distributeur d’eau chaude instantanée en moins d’une heure.

Taille et puissance du réservoir du distributeur d’eau

Les réservoirs varient en taille et en puissance des éléments chauffants. La plupart sont de 1/3 ou 1/2 gallon et vont de 500 à 1 300 watts. Un réservoir de 750 watts et 1/2 gallon produira jusqu’à 60 tasses d’eau chaude par heure. Les réservoirs de puissance supérieure peuvent fournir jusqu’à 100 tasses. La plupart des marques ont un cadran pour ajuster la température jusqu’à 190 degrés F et doivent être branchées sur une prise électrique de 120 volts.

Où acheter des distributeurs d’eau

Bien que les unités vendues par l’intermédiaire de prescripteurs tels que des concepteurs, des magasins de cuisine et des maisons de plomberie en gros soient généralement installées par des plombiers, celles vendues dans des centres de rénovation et des quincailleries et en ligne via des sites tels qu’Amazon.

Un distributeur d’eau chaude instantané de type réservoir est l’un de ces articles que vous pourriez aussi bien acheter en ligne – l’apparence n’a pas vraiment d’importance car le réservoir est caché sous l’évier. De plus, les ressources en ligne facilitent la comparaison des spécifications. De plus, les prix en ligne ont tendance à être nettement inférieurs aux prix des magasins de détail, et vous pouvez économiser un voyage au centre d’accueil en faisant livrer le petit électroménager. Sur cette page, vous trouverez des liens vers Amazon, où vous trouverez probablement certains des meilleurs prix.

Considérations relatives à l’achat d’un distributeur d’eau

Compte tenu de la similitude des produits, lors de l’achat d’un nouveau distributeur d’eau chaude instantanée, concentrez-vous sur le prix, la disponibilité et la garantie. Notez que le prix n’inclut souvent pas le bec de lavabo. Les becs sont discutés ci-dessous.

Les marques populaires disponibles sur Amazon incluent : Everpure, Waste King et InSinkErator.

Un best-seller est le InSinkErator HWT-F1000S (illustré ci-dessus), qui possède un réservoir en acier inoxydable et également un filtre qui se connecte au robinet. La garantie du réservoir est de 3 ans.

Becs d’évier pour distributeurs d’eau

Étant donné que le bec verseur d’évier est la seule partie visible d’un distributeur d’eau instantané, les fabricants proposent de nombreux styles et finitions. Les finitions typiques incluent le blanc, le noir, l’amande, le chrome, le nickel satiné et le laiton. En termes de style, vous trouverez tout, des becs bas avec des poignées que vous tournez aux unités hautes à col de cygne qui offrent beaucoup d’espace pour remplir de grandes tasses et des bouilloires. En conséquence, il y a de fortes chances que vous puissiez faire correspondre l’apparence de vos appareils d’évier.

Certaines unités, telles que KitchenAid et Whirlaway, ont une poignée tournante qui libère l’eau en un quart de tour. En revanche, d’autres, comme InSinkErator, ont un levier de déverrouillage. Les becs d’Elkay, qui vantent une construction « sans plomb », ont un bouton sur le dessus. Franke fabrique le Little Butler au style élégant, qui a un grand bec en forme de L et une poignée à levier.

Distributeur d’eau chaude et froide

Certains fabricants – Franke et InSinkErator pour n’en nommer que deux – proposent des modèles qui distribuent de l’eau chaude et froide via un seul robinet. Le côté eau froide peut être raccordé à un refroidisseur ou au réfrigérateur. Les deux alimentations peuvent également se connecter à un système de traitement de l’eau. Ce type de robinet élimine le besoin d’un autre bec – le bec d’eau froide purifiée – au niveau de l’évier.

Pour les éviers qui n’ont pas le trou de montage nécessaire pour un nouveau robinet, remplacer un bec purificateur par l’un de ceux-ci est la solution parfaite.

Si vous voulez de l’eau chaude instantanée mais que vous ne voulez pas vous soucier de la plomberie, consultez Bouilloires et appareils à eau chaude instantanée de comptoir.

Comment fonctionne un chauffe-eau instantané

Les distributeurs d’eau chaude instantanée sont simplement des chauffe-eau électriques miniatures qui desservent un seul robinet. Un petit réservoir sous l’évier chauffe et contient de l’eau presque bouillante, prête à être livrée à la vapeur via un bec verseur séparé du robinet principal.

Contrairement à un chauffe-eau conventionnel, cependant, le réservoir ne devient jamais sous pression. Le système se raccorde directement à un tuyau d’eau froide sous l’évier ; l’eau entrante voyage à travers le corps du bec et dans le réservoir, où elle est chauffée par un serpentin électrique.

L’eau chauffée se dilate, remplissant une chambre d’expansion dans la partie supérieure du réservoir. Lorsque le robinet est ouvert, plus d’eau froide est libérée dans le fond du réservoir de stockage, déplaçant l’eau chaude dans le réservoir et la chambre d’expansion et forçant l’eau chauffée à travers le robinet.

Le bec débite l’eau plus lentement qu’un robinet typique, et l’eau est beaucoup plus chaude que celle d’un robinet d’eau chaude standard – environ 190 degrés F. au lieu de 120 degrés. L’eau chauffée arrive immédiatement; vous n’avez pas à attendre qu’il chauffe.

Un thermostat réglable contrôle la température de l’eau avec la plupart des modèles. Un réglage n’est nécessaire que si l’eau est trop froide ou si elle est si chaude qu’elle bout, provoquant une surchauffe du réservoir. (Pour éviter tout dommage, le réservoir doit être protégé contre la surchauffe par un fusible thermique remplaçable.) À noter : il est conseillé de baisser le cadran ou de débrancher l’appareil lorsque vous partez en vacances.

Les réservoirs varient en taille et en puissance des éléments chauffants. La plupart sont de 1/3 ou 1/2 gallon et vont de 500 à 1 300 watts. Un réservoir de 750 watts et 1/2 gallon produira jusqu’à 60 tasses d’eau chaude par heure. Les réservoirs de puissance supérieure peuvent fournir jusqu’à 100 tasses.

Comme pour tout chauffe-eau, les distributeurs d’eau chaude peuvent accumuler du tartre dans les régions du pays où l’eau est dure. Certaines unités ont des bouchons de vidange au fond pour vous permettre de vidanger le réservoir une ou deux fois par an.

Comment installer un distributeur d’eau chaude

Pour installer un distributeur d’eau chaude, le dessus de l’évier doit avoir un trou pouvant recevoir le bec. La plupart des distributeurs d’eau chaude sont installés lors de la rénovation de la cuisine dans de nouveaux éviers qui ont le nombre et la configuration de trous nécessaires.

Votre évier peut-il en recevoir un ?

Bien que les rénovations puissent être un peu délicates, elles ne sont pas impossibles. Si votre évier est équipé d’un pulvérisateur, vous pourrez peut-être retirer le pulvérisateur et utiliser le trou qu’il occupait. Ou, si vous avez un bec séparé pour l’eau purifiée, vous pouvez le remplacer par un modèle chaud et froid. Ou vérifiez si l’évier a un trou supplémentaire qui n’a pas encore été percé.

Dans un vrai pincement, vous pouvez demander à un entrepreneur en plomberie de percer un trou dans l’acier inoxydable ou la porcelaine, bien que vous risquiez de fissurer la porcelaine. Une solution beaucoup plus simple et plus abordable consiste à acheter un appareil de comptoir qui fait essentiellement la même chose sans avoir besoin de plomberie. Voir Bouilloires et appareils à eau chaude instantanée de comptoir.

Installation de distributeur d’eau chaude

Les instructions d’installation sont toujours incluses avec l’appliance et vous devez les suivre explicitement. Avec la plupart des modèles :

1 Insérez le bec verseur à travers le trou de l’évier et serrez-le en place par le dessous avec un gros écrou. Assurez-vous de prêter attention aux instructions pour le placement correct des garnitures, des rondelles et des joints.

2 Monter le réservoir sur le mur de l’armoire sous l’évier.

3 Raccordez le réservoir au tuyau d’alimentation en eau. Pour ce faire, fixez une « vanne à selle » sur le tuyau d’eau froide sous l’évier pour puiser dans l’alimentation en eau, puis connectez l’appareil à cette vanne avec un tube en cuivre de 1/4 de pouce, à l’aide de raccords à compression.

4 Connectez le bec verseur au réservoir. Le bec a souvent deux tubes en plastique – rouge pour le chaud et bleu pour le froid – qui délivrent l’eau du réservoir. Branchez-les simplement dans les connecteurs situés en haut du réservoir.

5 La plupart des appareils ont une prise à trois broches que vous venez de brancher dans une prise de 15 ampères mise à la terre (dans certains cas, ils peuvent partager la prise utilisée par une poubelle, mais assurez-vous de suivre les instructions du fabricant et de respecter les codes du bâtiment locaux).

Cette vidéo montre comment installer un distributeur d’eau. Bien que cela soit spécifique à InSinkErator, l’une des marques populaires, les techniques sont similaires à la plupart des marques.

ARTICLES SIMILAIRES:

• Aperçu des chauffe-eau

• Dépannage et réparation de chauffe-eau

• Guide d’achat de chauffe-eau à accumulation

• Acheter des chauffe-eau au point d’utilisation