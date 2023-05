Disposition du sol en carreaux de céramique ou de pierre

Conseils d’experts sur la réalisation d’un aménagement de carrelage en céramique ou en pierre. Couvre les mesures, la vérification de l’équerrage et de la rectitude, l’estimation du nombre de carreaux, etc.

Lors de l’installation d’un nouveau carrelage, ne commencez pas simplement à poser des carreaux à une extrémité de la pièce et espérez que tout ira bien lorsque vous arriverez à l’autre extrémité. Si vous faites cela, vous pourriez avoir de la chance, mais il y a plus de chances que vous vous retrouviez avec une rangée de carreaux sensiblement étroits ou qu’une ligne de coulis soit manifestement non parallèle à un mur.

Il est presque impossible d’annuler de telles erreurs, alors prenez le temps de déterminer l’orientation de tous les carreaux avant de commencer à les poser.

Mesurer pour les carreaux et le coulis

Lorsque vous choisissez vos carreaux, vous devez également décider de la largeur de vos lignes de coulis. La largeur de coulis la plus courante est de 3/16 de pouce. Faire varier la largeur de 1/16 de pouce fait une différence surprenante dans l’apparence d’un sol : les lignes de 1/4 de pouce donnent une apparence plus rustique et les lignes de 1/8 de pouce sont plutôt étroites. Lorsque vous calculez votre disposition, tenez toujours compte de la largeur des lignes de coulis ; sur la longueur d’une pièce, ils s’ajouteront à un montant important.

Vérification de l’équerre et de la droite

Si une pièce n’est pas carrée, les lignes de carreaux ne seront pas parallèles à un ou plusieurs murs. Pour vérifier rapidement, posez une feuille de contreplaqué ou de cloison sèche sur le sol contre chacun des coins à tour de rôle.

Prenez note non seulement des conditions hors de l’équerre, mais aussi des murs qui ondulent ou se courbent. En règle générale, vous souhaitez installer des carreaux aussi larges que possible le long de ces murs ; plus les carreaux sont étroits, plus les imperfections du mur seront apparentes.

Pose de carreaux avec un essai à sec

De nombreux carreleurs professionnels peuvent mesurer et faire des calculs dans leur tête, mais un bricoleur a bien intérêt à prendre le temps de faire quelques essais. Vous n’êtes pas obligé de poser tous les carreaux sur le sol, mais vous devez disposer des lignes de carreaux dans deux directions pour voir comment la disposition se terminera, puis ajuster au besoin.

Si les carreaux sont de forme et de taille régulières, vous utiliserez probablement des entretoises en plastique pour maintenir des lignes de coulis cohérentes. Si vous utilisez des entretoises, placez des rangées de carreaux sur le sol, avec les entretoises entre elles, pour voir quelle sera la largeur des dernières rangées de carreaux coupés.

Si les tuiles sont irrégulières (comme dans le cas des tuiles saltillo et autres), utilisez le système de grille. Marquez le sol pour une grille de carrés ou de rectangles, chacun contenant un certain nombre de tuiles (souvent, neuf).

Pour commencer, posez une grille de carreaux sur le sol, disposés avec des espaces pour le coulis. Mesurez l’ensemble du groupe pour déterminer la taille de chaque carré de la grille. Mesurez et marquez de petites lignes sur le sol indiquant les carrés. Ajustez la mise en page au besoin pour une apparence soignée. Ensuite, tracez des lignes de craie entre les marques de crayon. Revérifiez pour vous assurer que tous les carrés sont correctement dimensionnés ; il est facile de faire une erreur.

Estimation des tuiles requises

Pour des mesures plus rapides, posez six carreaux (ou plus) sur le sol, avec des entretoises, et mesurez la longueur totale. Divisez par 6 pour obtenir une dimension par ligne de carreau et de coulis, et utilisez ce chiffre pour déterminer votre disposition.

Vous pouvez choisir de mesurer la ou les pièces et de faire un dessin sur du papier quadrillé. Ceci est utile lorsque la pièce a des angles ou lors du carrelage de plusieurs pièces. Cependant, il est facile de faire des erreurs lorsque vous travaillez sur du papier, alors, pour votre tranquillité d’esprit, faites quelques essais pour vous assurer que vous avez bien compris.

Ajustement des tuiles pour les bordures

Idéalement, les carreaux coupés de chaque côté d’une pièce auront la même largeur et il n’y aura pas de carreaux étroits. Mais le monde réel n’est pas parfait, vous devrez peut-être trouver une solution de compromis. Les compromis entrent souvent en jeu lors du carrelage de plusieurs pièces.

Si la pièce n’est pas carrée, vous pouvez choisir d’avoir des lignes légèrement décalées des murs des deux côtés plutôt que d’avoir un côté manifestement décalé. Vous devrez peut-être également avoir des carreaux coupés étroits le long d’un mur. Si c’est le cas, faites-le le long d’un mur où il y aura un meuble qui les cachera.

