Directives de nettoyage des moules

Les conseils et techniques discutés ici vous aideront à résoudre votre problème de moisissure. Les réparateurs professionnels peuvent utiliser d’autres méthodes.

Gardez à l’esprit que la moisissure peut causer des taches et des dommages esthétiques, et son élimination peut ne pas redonner à la zone ou à l’article son aspect d’origine.

• Tout d’abord, identifiez la source d’humidité et réparez la fuite de plomberie ou tout autre problème lié à l’eau. Séchez complètement la zone ou l’article affecté.

• Frotter la moisissure des surfaces dures avec un détergent et de l’eau et laisser sécher complètement.

• Les matériaux absorbants ou poreux tels que les dalles de plafond et les tapis peuvent devoir être éliminés s’ils moisissent. La moisissure peut se développer ou remplir les crevasses des matériaux poreux, de sorte que la moisissure peut être difficile ou impossible à éliminer complètement.

• Ne peignez pas ou ne calfeutrez pas les surfaces moisies avant de les nettoyer et de les laisser sécher complètement. La peinture appliquée sur des surfaces moisies est également susceptible de s’écailler.

• Si vous ne savez pas comment nettoyer un article moisi, ou si l’article est cher ou a une valeur sentimentale, consultez un spécialiste. Des spécialistes de la réparation et de la restauration de meubles, de la restauration et de la conservation de peintures et d’œuvres d’art, du nettoyage de tapis et de moquettes, des dégâts des eaux et de la restauration des eaux et des incendies sont répertoriés dans l’annuaire téléphonique. Assurez-vous de demander et de vérifier les références. L’affiliation à une organisation professionnelle est aussi un signe d’expertise.

Comment saurez-vous que le processus d’élimination des moisissures est terminé ? Vous saurez que votre nettoyage a été minutieux lorsqu’il n’y a pas d’odeurs de moisi, de signes de dégâts d’eau ou de moisissures visibles ou de croissance de moisissures. De plus, les personnes qui habitent l’espace ne doivent présenter aucun problème de santé ni aucun symptôme physique.