Directives de conception accessibles et universelles

Les termes « conception universelle » et « conception accessible » sont parfois utilisés de manière interchangeable, mais ils ne sont pas identiques.

La conception accessible, mandatée pour les espaces publics par la loi fédérale en vertu de l’Americans with Disabilities Act (ADA), implique la création d’un environnement sans obstacle et s’adresse principalement aux personnes en fauteuil roulant et handicapées.

La conception universelle, tout en incorporant l’esprit et certaines des caractéristiques de la conception accessible, a une portée plus large. La conception universelle vise à créer un environnement qui fonctionne de manière appropriée pour tous, quelle que soit la capacité physique. Cela comprendrait, par exemple, les personnes souffrant d’arthrite; les personnes âgées, blessées ou à mobilité réduite ; ainsi que les petits enfants.

Directives de conception universelle de baignoire

La conception de la salle de bain est devenue de plus en plus sensible et réactive aux besoins non seulement des personnes handicapées physiques, mais aussi d’une population vieillissante. La création d’un environnement de salle de bain qui permet aux personnes de tous âges et de toutes capacités physiques d’utiliser les installations en toute sécurité et avec facilité est la force motrice derrière la conception universelle. Nous examinons ici les directives de conception universelles pour les salles de bains.

Si vous planifiez une nouvelle salle de bain ou une rénovation de salle de bain, il est utile de vous familiariser avec les principes de conception universels. Concevoir une salle de bain qui permet à tous, habitants et visiteurs, d’utiliser facilement l’installation est un investissement judicieux dans l’habitabilité et la valeur marchande présentes et futures de votre maison.

Commencez par vous poser ces questions :

• Prévoyez-vous de vivre dans cette maison jusqu’à un âge avancé ?

• Avez-vous, ou prévoyez-vous d’avoir, un parent âgé vivant avec vous ?

• Est-ce qu’un membre de votre famille ou de votre cercle d’amis immédiat a un handicap physique ?

Si votre réponse à l’une de ces questions est oui, vous devez absolument appliquer les principes de base de la conception universelle à la planification de votre salle de bain nouvelle ou rénovée.

Si votre réponse à la dernière question est oui, vous pouvez également intégrer des principes de conception accessible dans votre planification.

Lignes directrices sur la conception accessible

Une grande partie de la conception accessible est régie par des normes fédérales qui s’appliquent aux espaces publics, mais les principes sont facilement adaptables aux salles de bains résidentielles. Pour une maison, une conception accessible signifie laisser suffisamment d’espace pour l’entrée des fauteuils roulants et le rayon de braquage dans la salle de bain, mettre à l’échelle l’évier et les comptoirs à la hauteur et à la profondeur appropriées pour accueillir un fauteuil roulant et installer des toilettes et des installations de bain accessibles en fauteuil roulant, parmi les nombreuses considérations.

Une salle de bain accessible offre un espace pour fauteuil roulant d’au moins 24 pouces de profondeur sur 36 pouces de largeur; un espace libre de 5 pieds sur 5 pieds est considéré comme optimal. La porte mesure 32 pouces de large ou plus. Les interrupteurs d’éclairage et de ventilateur et les autres prises électriques ne sont pas installés à plus de 48 pouces du sol et les prises à moins de 18 pouces du sol. Les éviers ont une hauteur de 32 pouces et offrent un espace généreux pour les jambes sous le comptoir. Tous les tuyaux sous le comptoir sont isolés pour éviter les brûlures. Une salle de bain design accessible comprend une toilette spécialisée, avec des poignées de chasse allongées, qui se trouve plus haut que la normale, avec des rebords de toilettes ne dépassant pas 34 pouces au-dessus du sol de finition.

Les installations de douche et/ou de bain peuvent être les plus problématiques pour les personnes handicapées. De nombreux nouveaux produits sur le marché ont apporté des améliorations spectaculaires dans ce domaine. Les douches accessibles en fauteuil roulant avec des seuils bas ou sans seuil sont équipées d’une gamme de dispositifs de sécurité qui incluent des pommes de douche à main basses, des dispositifs anti-brûlure, des barres d’appui antidérapantes et des sièges étanches. Une nouvelle génération de baignoires fermées avec accès à la porte ont des sièges intégrés et même des élévateurs hydrauliques pour transférer une personne du fauteuil roulant à la baignoire. Il existe également des baignoires à parois souples qui facilitent l’entrée et la sortie de la baignoire.

Les directives d’accessibilité de l’ADA sont disponibles en version imprimée en appelant le (800) 514-0301 ou en ligne sur www.ada.gov.

Plus de directives de conception universelles

Une salle de bain au design universel intègre et étend de nombreuses caractéristiques d’une salle de bain au design accessible, mais se concentre sur un utilisateur vieillissant plutôt que handicapé. La conception universelle repose sur le bon sens et s’efforce d’être conviviale pour tous ceux qui utilisent la salle de bain. Les principes de conception universelle se concentrent sur :

• Facilité d’utilisation

• Un accès facile

• Ajustabilité

• Sécurité et stabilité

Les poignées de robinet ergonomiques à lame papillon ou les robinets à détecteur de mouvement, par exemple, aident les personnes souffrant d’arthrite qui ont des difficultés à tourner les poignées de salle de bain. Un ensemble de robinetterie de baignoire placé sur le rebord extérieur de la baignoire facilite l’accès pour une personne qui a de la difficulté à se pencher ou qui est sujette aux étourdissements. Les pommes de douche à main à hauteur réglable permettent une douche personnalisée des plus grands aux plus petits. Les sièges intégrés ou installés dans la baignoire ou la douche offrent cette option à ceux qui ne peuvent pas rester debout pendant de longues périodes. Les barres d’appui placées stratégiquement autour des toilettes et à l’extérieur et à l’intérieur de la baignoire ou de la douche aident non seulement les personnes fragiles et à mobilité réduite, mais offrent également une mesure supplémentaire de stabilité dans la salle de bain aux enfants ainsi qu’aux adultes valides.

D’autres caractéristiques de sécurité universelles pour la salle de bain, telles que les dispositifs anti-brûlure sur tous les robinets, les matériaux incassables et les revêtements de sol antidérapants, rendent la salle de bain plus sûre pour tout le monde.

