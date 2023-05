Dimensionnement d’un climatiseur central

Article d’expert sur la façon de dimensionner correctement un climatiseur pour toute la maison pour votre maison. Vous y trouverez des conseils pour réduire la charge de votre climatiseur.

Les fabricants produisent des climatiseurs centraux pour toute la maison dans une gamme de tailles, ce qui soulève l’une des questions les plus importantes auxquelles vous devrez répondre lors de l’achat d’un : Quelle devrait être sa taille ?

Avec les climatiseurs, le terme «taille» n’a rien à voir avec les dimensions physiques d’une unité, mais plutôt sa capacité à produire de l’air refroidi. Les climatiseurs de la taille d’une pièce et de toute la maison sont fabriqués dans une variété de capacités, il est donc utile de comprendre comment ils sont mesurés.

La capacité d’un climatiseur à produire de l’air refroidi se mesure en BTU (British Thermal Unit) par heure et en tonnes. Un BTU mesure la production de chaleur. Un BTU équivaut à la quantité d’énergie nécessaire pour élever 1 livre d’eau de 1 degré F. Une tonne équivaut à 12 000 BTU par heure, ou la quantité d’énergie nécessaire pour faire fondre 1 tonne de glace en une journée.

Lors de l’achat d’un climatiseur, plus gros n’est pas nécessairement meilleur.

D’une part, plus la capacité est grande, plus une unité coûtera cher puisque la production est directement liée au coût. De plus, il est important de choisir une taille adaptée à votre maison.

Un climatiseur trop petit ne peut pas répondre aux exigences de charge lors d’une journée particulièrement chaude. Un appareil trop grand s’éteindra et s’allumera trop fréquemment, déshumidifiant mal l’air, ce qui dégrade le confort. En fait, il vaut mieux sous-dimensionner légèrement un climatiseur que le surdimensionner. De plus, le flux d’air entrant et sortant des pièces doit être soigneusement équilibré pour assurer un fonctionnement efficace du système.

Ces facteurs, en plus de la qualité de l’isolation d’une maison, de son utilisation par votre famille, de votre climat, etc., doivent être pris en compte lors de la sélection et de la conception de votre système.

Bien que vous deviez consulter un entrepreneur en climatisation qualifié avant d’effectuer tout achat, vous pouvez estimer vos besoins en estimant que vous aurez besoin d’environ 1 tonne de capacité pour chaque 600 pieds carrés d’espace de vie dans une maison légèrement isolée située dans un endroit chaud. région d’été. Par exemple, une maison de 2 000 pieds carrés peut nécessiter un système de climatisation d’environ 3,5 tonnes. Une maison récente et bien isolée peut souvent être desservie par un système plus petit.

Encore une fois, cela devrait être compris par un professionnel AC digne de confiance.

Conseils pour réduire la charge d’un climatiseur

Ces mesures simples vous aideront à réduire vos besoins en climatisation et à économiser beaucoup.

Lorsque le temps devient chaud, un climatiseur doit travailler dur, c’est-à-dire fonctionner fréquemment et pendant de longues périodes, pour maintenir une maison à une température confortable. Compte tenu du coût énergétique du fonctionnement d’un climatiseur, le résultat net de ceci est des factures de services publics élevées.

Si vous êtes en mesure de minimiser la température dans votre maison par d’autres moyens, vous pouvez réduire le travail que votre climatiseur doit faire. En fait, vous pouvez réduire la charge de votre système de climatisation central en prenant quelques mesures simples.

Pour commencer, nettoyez ou remplacez les filtres de votre fournaise ou de votre appareil de traitement de l’air. Les filtres obstrués limitent le mouvement de l’air à travers le système, ce qui réduit l’efficacité.

Considérez ensuite les nombreuses améliorations qui peuvent réduire le gain de chaleur de votre maison, telles que l’utilisation d’un film réfléchissant la chaleur sur les fenêtres qui font face au soleil, l’installation d’une barrière radiante en aluminium dans le grenier et l’amélioration de l’isolation de votre maison.

De plus, pour réduire le gain de chaleur, vous pouvez simplement tirer les stores ou les couvre-fenêtres sur les fenêtres orientées vers le soleil. La ventilation aide aussi. Remuez les brises à l’aide d’un ventilateur pour toute la maison ou de ventilateurs de plafond, ou faites circuler l’air à l’aide du réglage « Ventilateur uniquement » sur le thermostat ou l’équipement qui contrôle le ventilateur de votre appareil de traitement de l’air.

De plus, dans la mesure du possible, minimisez les activités de midi qui ajoutent de l’humidité à l’air, comme laver les vêtements, prendre une douche et cuisiner. L’humidité rend la température plus chaude et le climatiseur doit travailler plus fort pour éliminer l’humidité de l’air.

Si vous préférez engager un professionnel de la climatisation pour inspecter et entretenir votre équipement de climatisation, ce service GRATUIT vous aidera à trouver un professionnel de la climatisation local qualifié.





