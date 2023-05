Différences entre les types de systèmes d’alarme de sécurité à domicile

Consultez cet article avant d’acheter un système d’alarme de sécurité domestique afin de comprendre les différences entre les options filaires, sans fil, surveillées, non surveillées et autres.

Avec des préoccupations concernant la criminalité et la sécurité, les systèmes de sécurité à domicile sont devenus très demandés ces dernières années.

Les statistiques montrent que les maisons protégées par des systèmes de sécurité ne sont qu’un tiers aussi susceptibles que les maisons non protégées d’être cambriolées, et celles qui sont cambriolées ont tendance à subir des pertes beaucoup plus faibles. Les systèmes de sécurité électroniques qui se connectent aux lignes téléphoniques sont proposés par des services de surveillance téléphonique qui répondent aux appels. Ces services peuvent suivre non seulement les cambriolages, mais aussi les urgences médicales et les incendies.

Sécurité surveillée ou non surveillée

Les alarmes domestiques peuvent être surveillées ou non surveillées, ce qui signifie qu’elles sont soit liées à un bureau central de surveillance, soit simplement liées à une alarme montée sur la maison.

Alarmes de sécurité surveillées

Les sociétés d’alarme facturent des frais mensuels en plus des frais d’installation. Les frais mensuels sont basés sur les options que vous avez choisies et la durée de votre contrat.

Les sociétés de surveillance reçoivent un signal d’intrusion lorsque le système est déclenché et le panneau de contrôle envoie les informations pertinentes à la station de surveillance centrale via des lignes téléphoniques standard. Vous êtes alors contacté par la station dans les 10 secondes, soit par téléphone, soit par interphone. La station vous demande de vous vérifier en utilisant votre nom et votre code d’accès. Si vous ne pouvez pas fournir le code d’accès, la station de surveillance envoie la police.

Lorsque vous vous inscrivez auprès d’une centrale de surveillance, vous fournissez des informations sur les contacts principaux, secondaires et tertiaires à notifier si vous n’êtes pas chez vous. Les petites entreprises d’alarme passent souvent des contrats avec des stations de surveillance tierces. En règle générale, cet arrangement vous coûte moins cher mais est plus risqué car les petites entreprises d’alarme n’ont pas à respecter les mêmes normes que les grandes.

Les grandes entreprises de surveillance de la sécurité à domicile ont généralement des stations centrales internes qui surveillent simultanément des milliers de maisons et d’entreprises. Ces services coûtent plus cher car ils sont vérifiés par les laboratoires indépendants à but non lucratif Underwriters Laboratories (UL), qui testent leurs produits et services pour une sécurité et une fiabilité maximales. Les grandes stations gérées en interne doivent également contacter les autorités dans les 45 secondes et disposer d’un système de secours fiable de 10 à 15 jours en cas de panne de courant.

Alarmes de sécurité non surveillées

Un système d’alarme non surveillé, qui n’est pas relié à une centrale de surveillance, coûte beaucoup moins cher. Ce type de système appelle directement la police locale lorsque votre système détecte un intrus ou fait retentir une sirène et/ou fait clignoter les lumières extérieures de votre maison.

Avec une sécurité non surveillée, vous éliminez les frais de service mensuels, mais vous courez le risque d’être condamné à une amende par la police locale pour fausses alarmes. De plus, le délai d’intervention de la police n’est pas garanti et, si vous habitez en zone urbaine, vous ne pourrez peut-être pas compter sur l’intervention de vos voisins, surtout compte tenu de l’heure du cambriolage.

Systèmes filaires ou sans fil

Il existe deux principaux types de systèmes installés dans les maisons : filaire et sans fil. Les deux types consistent en des capteurs placés à des endroits stratégiques dans toute la maison qui communiquent avec une unité de contrôle centrale. L’unité de contrôle, à son tour, est reliée à une alarme et, dans certains cas, à un composeur téléphonique automatique ou à une connexion Internet qui demande l’aide d’une société de surveillance.

Un système de sécurité filaire est relié par de petits fils à basse tension ; Parce qu’un tel système nécessite d’acheminer le fil discrètement dans toute la maison, il est généralement installé par une entreprise d’alarme, bien que certains modèles de bricolage soient disponibles.

Un système de sécurité sans fil utilise de minuscules émetteurs radio qui peuvent signaler l’unité de contrôle centrale lorsqu’ils sont activés. Bien qu’il soit un peu moins fiable qu’un modèle filaire, il est beaucoup plus facile à installer.

Toutes les unités de contrôle ont des batteries qui se déclenchent en cas de panne de courant ou si les fils sont coupés. Certains ont même des batteries qui se rechargent automatiquement lorsque l’appareil est en ligne avec l’alimentation domestique.

Options d’équipement

Les systèmes d’alarme sont livrés avec les options suivantes :

• Standard pour tous les systèmes, le panneau de contrôle caché, avec sa source d’alimentation, est le cerveau du système et est connecté à tous les autres composants, y compris une ligne téléphonique standard.

• Un clavier de sécurité est également standard et conçu pour un armement et un désarmement faciles. Pour plus de commodité, le clavier vous indique si votre système est armé correctement ou non. Moyennant un coût supplémentaire, vous pouvez faire installer des claviers supplémentaires.

• Les détecteurs PIR (infrarouge passif), communément appelés détecteurs de mouvement, utilisent des capteurs pour détecter les changements dans les niveaux d’énergie infrarouge sous forme de chaleur et de mouvement. Généralement, ils sont installés en hauteur sur les murs, ou au-dessus des portes ou des fenêtres. Recherchez des capteurs conformes aux normes de l’American National Standards Institute et de la SIAC. Les installateurs doivent être certifiés par la National Burglar & Fire Alarm Association et/ou par l’État.

• Les contacts de porte et de fenêtre sont des dispositifs magnétiques placés le long des montants de porte et des cadres de fenêtre pour déclencher le système d’alarme armé si les portes ou les fenêtres sont ouvertes. Certains systèmes incluent un carillon qui se déclenche chaque fois qu’une porte ou une fenêtre est ouverte, ce qui est très utile si vous avez de jeunes enfants qui ont envie d’explorer les grands espaces.

• Les discriminateurs audio sont des capteurs qui convertissent les ondes de choc acoustiques du bris de verre en un signal électrique qui déclenche le système.

• Les sirènes se présentent sous la forme de cloches, de klaxons ou de lumières stroboscopiques. Les sirènes peuvent être installées à l’intérieur (généralement dans un grenier) ou à l’extérieur de la maison et attirent généralement l’attention immédiate du voisinage sur une intrusion.

• Les panneaux et les autocollants font généralement partie de l’ensemble du système d’alarme. Les deux sont utiles pour avertir les intrus potentiels que votre maison est protégée.

• Un système de secours 24 heures sur 24 s’active en cas de coupure de votre ligne téléphonique ou de coupure de courant.

Il existe également un système de secours qui peut maintenir votre système d’alarme à l’aide d’une batterie jusqu’à 72 heures. Les systèmes de secours sont essentiels si votre maison utilise un système téléphonique principal VoIP (Voice over Internet Protocol) car la plupart des systèmes d’alarme ne sont pas compatibles avec la VoIP. Un téléphone portable de secours permet à la station de télésurveillance de vous contacter sur votre téléphone portable.

• Certains claviers agissent comme des interphones bidirectionnels avec votre société de surveillance, permettant une communication vocale instantanée. Au lieu de téléphoner à la maison pour vérifier une alarme, la société de surveillance vous parle simplement par interphone.

• Une télécommande peut désarmer votre système à quelques mètres de distance et sans qu’il soit nécessaire d’entrer un code sur un clavier. L’inconvénient d’une télécommande est que vous ne pouvez pas confirmer si votre système est allumé, ce qui rend possible le déclenchement de l’alarme. De plus, si la télécommande est volée, les voleurs disposent d’un moyen facile de désarmer votre système.

• Un détecteur de fumée surveillé enverra un signal à la centrale de surveillance si de la fumée est présente dans votre maison. Les unités ont généralement des canaux ou des zones séparés pour les capteurs antivol et incendie.

• Il y a deux options si vous avez des animaux domestiques à l’intérieur. L’un est un appareil qui peut identifier la différence entre un humain et un animal de compagnie qui pèse jusqu’à 100 livres. Il dispose d’un capteur à deux éléments, qui nécessite le déclenchement simultané de deux ensembles de faisceaux. Il est difficile pour un animal de compagnie de déclencher les deux alarmes ; cependant, sachez que plusieurs animaux qui jouent ou se battent peuvent accidentellement déclencher l’alarme. La deuxième option consiste à créer une allée pour animaux de compagnie en plaçant des poutres suffisamment hautes au-dessus du sol pour que le mouvement d’un animal ne soit pas détecté.

• Une seule caméra vidéo et un seul moniteur peuvent être ajoutés à votre système, ainsi qu’une télévision en circuit fermé (CCTV) complexe avec plusieurs caméras, plusieurs opérateurs et des enregistreurs numériques.

Acheter des alarmes de sécurité

Il existe une poignée d’entreprises d’alarme domestique qui fabriquent également des équipements de surveillance. Ces entreprises fournissent ensuite leurs produits à des milliers de revendeurs qui vendent l’équipement et installent les systèmes d’alarme.

Méfiez-vous des entreprises qui installent des systèmes propriétaires qui, selon elles, ne fonctionnent qu’avec leurs systèmes de surveillance sous licence. Alarmez également les entreprises qui ne vous permettront pas de modifier vous-même votre code d’accès ou de passer à une autre société de surveillance à la fin de votre contrat. Une bonne règle empirique : assurez-vous que votre système utilise des composants non exclusifs et que vous avez accès à tous les codes et fonctions de programmation.

Une garantie standard devrait accompagner votre contrat et une garantie de 90 jours sur les pièces et la main-d’œuvre. Pour un supplément de 100 $ à 200 $, vous voudrez peut-être envisager d’ajouter une garantie prolongée pour l’entretien et la réparation qui couvrirait les pièces, la main-d’œuvre ou les frais de base nécessaires.

Avant de vous inscrire auprès d’une entreprise, renseignez-vous pour savoir si vous devrez signer un contrat de trois à cinq ans. Assurez-vous de bien comprendre si le contrat autorise des augmentations de frais pendant sa durée et s’il existe des pénalités en cas de rupture du contrat avant son expiration. Renseignez-vous également sur les équipements installés que vous pourrez conserver après l’expiration du contrat.

Parlez à trois ou quatre sociétés d’alarme et demandez-leur de faire une évaluation des risques pour déterminer quels sont vos problèmes de sécurité et comment les résoudre. Assurez-vous que l’entreprise offre de faire une inspection sur place gratuitement. Ne considérez même pas une entreprise qui vous dit qu’elle n’aura pas besoin d’envoyer un représentant à votre domicile.

Obtenez des références de clients précédents. L’entreprise a-t-elle installé l’équipement dans les délais impartis ? S’il y a eu un problème d’équipement, a-t-il été traité rapidement ? Le système a-t-il été expliqué à toutes les personnes vivant dans la maison ? Si un client avait une intrusion, la police a-t-elle été contactée immédiatement ? L’entreprise vous enverra-t-elle un avis avant de vendre votre contrat à une autre station de surveillance ?

Obtenez des devis par écrit et assurez-vous qu’ils comprennent l’installation, l’équipement, les frais de surveillance mensuels et les garanties. Attendez-vous à payer 1 $ à 2 $ par pied carré de votre maison pour une installation de système de base et 25 $ à 40 $ par mois pour la surveillance. Ajoutez un supplément de 10 $ par mois pour la communication par interphone. Ajoutez un supplément de 50 $ à 300 $ par mois pour les capteurs à double technologie et les allées pour animaux de compagnie. Ajoutez un supplément de 5 $ par mois pour la protection contre les incendies. Ajoutez des frais supplémentaires uniques de 75 $ à 100 $ pour une télécommande.

Les frais de configuration/d’installation varient selon le type d’équipement installé, le nombre de dispositifs de sécurité individuels inclus et la taille de votre maison. Attendez-vous à jusqu’à 1 500 $ pour une maison de 3 000 pieds carrés avec une configuration multiple. Pour ajouter une protection incendie, ajoutez 200 $ à 500 $.

Méfiez-vous des sociétés d’alarme qui facturent des frais supplémentaires pour se connecter à une station centrale. En règle générale, ces frais sont intégrés à la tarification.

Le temps d’installation varie, bien sûr, les grandes maisons pouvant prendre jusqu’à trois jours, surtout s’il n’y a pas de câblage d’alarme préalable. Dans les petites maisons (environ 1 200 pieds carrés), cela prend généralement une journée ou moins si un pré-câblage existe. L’installation sans fil ne prend qu’une à trois heures.

De nombreux services de police ont besoin de deux permis pour installer un système d’alarme de sécurité à domicile surveillé. Le premier est un permis de surveillance de l’État auprès de la police locale et le second est un permis électrique pour installer et surveiller le système. Les frais pour les fausses alarmes varient selon la région; Vérifiez auprès de votre police locale au sujet de la politique.