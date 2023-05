Différences entre les arroseurs de pelouse et l’irrigation goutte à goutte

Lorsqu’il s’agit d’arroser vos pelouses et jardins, vous avez plusieurs options, de la pulvérisation avec un tuyau à l’installation de systèmes d’irrigation goutte à goutte complexes. Lequel choisir ? Cet article vous aidera à comprendre les différences et vous guidera vers des informations beaucoup plus approfondies.

Arrosage à la main

La méthode la plus simple consiste à tenir à la main un tuyau avec une buse de pulvérisation ou à connecter un tuyau à un arroseur de pelouse que vous déplacez d’un endroit à l’autre. Mais cela peut être un problème car cela nécessite votre présence – si vous ne respectez pas l’horaire prévu, votre pelouse et vos jardins deviennent bruns. Tant pis pour partir en vacances.

Arroseurs automatiques

Une option beaucoup plus nécessitant peu d’entretien, fiable, moins coûteuse et sans tracas consiste à utiliser un système d’irrigation par aspersion automatique. L’installation d’arroseurs de pelouse est un projet de bricolage étonnamment facile, est relativement abordable et offre d’énormes avantages en termes de commodité et de facture d’eau. Vous trouverez des liens vers plus d’informations sur l’installation de gicleurs à la fin de cet article.

Systèmes d’irrigation goutte à goutte

L’irrigation goutte à goutte réduit la quantité d’eau nécessaire pour maintenir votre jardin en vie. Au lieu de pulvériser de l’eau sur toute la cour, ils fournissent de l’eau où et quand c’est nécessaire. Là où les arroseurs sacrifieraient une bonne partie de l’eau à l’évaporation, un système goutte à goutte peut cibler la distribution d’eau directement aux plantes. Il peut continuellement fournir des gouttes d’eau aux zones racinaires des plantes, minimisant le gaspillage d’eau et encourageant une croissance saine des plantes.

Ce type de distribution d’eau crée des conditions plus saines pour les plantes. L’utilisation d’une petite quantité d’eau sur un long cycle d’irrigation maintient le sol à la base d’une plante constamment humide, favorisant la croissance même dans les climats secs. De plus, arroser uniquement la zone autour des racines signifie que les mauvaises herbes sont moins susceptibles de prospérer.

Les systèmes goutte à goutte se déclinent en deux variétés : le système bien connu qui utilise des tubes flexibles et des émetteurs pour faire goutter l’eau à la base des plantes, et les nouveaux systèmes de « micro-irrigation » qui utilisent des versions plus petites de composants d’arrosage pour arroser efficacement de petites zones. Les deux systèmes utilisent les mêmes composants principaux pour la source d’eau, la distribution et les émissions. La principale différence réside dans les types de têtes utilisées par les systèmes de micro-irrigation : les têtes de pulvérisation par rapport aux barboteurs et aux gouttes.

Quelques composants de source d’eau supplémentaires relient le système goutte à goutte à un robinet extérieur ou à une colonne montante d’irrigation. Ces composants comprennent un filtre pour empêcher les émetteurs de se boucher et un régulateur de pression pour maintenir le système à la bonne pression d’eau (généralement entre 25 et 35 livres par pouce carré).

Les composants de distribution comprennent les tuyaux, les raccords et les piquets qui acheminent l’eau aux points d’émission. Les tubes en polyéthylène (PE) sont couramment utilisés dans les systèmes goutte à goutte – les types les plus récents sont flexibles, durables et sans danger pour les plantes. Certains tubes sont fabriqués avec du PE recyclé et finiront par se décomposer. Les tubes en vinyle sont très flexibles mais peuvent transférer du chlore dans votre eau, ce qui endommagera vos plantes.

Aux emplacements des liens suivants, vous trouverez plus d’informations sur la sélection des arroseurs et de l’équipement du système de goutte à goutte, l’installation de ces systèmes d’arrosage et l’entretien général de l’irrigation.

