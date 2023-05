Devriez-vous le faire vous-même ?

En ce qui concerne les rénovations domiciliaires, beaucoup d’entre nous ont des goûts de champagne avec un budget de bière – nous élaborons le plan parfait pour un projet, puis les offres des entrepreneurs arrivent à deux fois ce que nous pouvons nous permettre.

Alors on devient des bricoleurs.

Nous savons qu’en éliminant les frais de main-d’œuvre, nous pouvons souvent réduire de moitié le coût d’un projet.

Mais devrait vous bricolez le travail?

La réponse dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment le type de projet, vos capacités, votre collection d’outils et d’équipements de sécurité, votre temps et votre envie de retrousser vos manches.

Considérez les risques

À moins d’être un bricoleur hautement qualifié, évitez d’entreprendre des travaux qui peuvent être dangereux, particulièrement difficiles ou où une erreur peut être assez coûteuse.

Certains emplois ne valent tout simplement pas le risque.

Par exemple, réfléchissez-y à deux fois avant de faire :

• Gros travaux électriques

• Plomberie qui implique de ramper sous la maison

• Travaux de couverture sur un toit à forte pente ou élevé

• Travaux difficiles ou laborieux, comme enlever ou couler un sol en béton

• Travaux de revêtement nécessitant des échafaudages de plus de deux étages

• Travailler là où il peut y avoir des mystères cachés

• Toute autre tâche que vous n’êtes pas sûr de pouvoir gérer.

Tenez compte de vos compétences, de vos outils et de votre temps

Avant de décider d’entreprendre une tâche de bricolage, soyez réaliste quant à vos compétences, vos outils et votre temps.

Compétences. N’essayez pas d’entreprendre un travail que vous ne pourrez pas terminer ou qui risque de ne pas paraître professionnel. Évitez les travaux complexes ou les travaux qui nécessitent un degré élevé de savoir-faire, à moins que vous ne soyez compétent dans ce travail. Par exemple, n’envisagez pas de construire des armoires à panneaux surélevés à moins d’avoir les compétences nécessaires en ébénisterie.

Outils. Sachez que vous aurez besoin d’outils spéciaux pour certains travaux. Vous pouvez louer des outils et vous pouvez souvent acheter des outils avec ce que vous économiserez sur la main-d’œuvre, mais si vous ne possédez pas déjà les outils, vous n’avez probablement pas beaucoup d’expérience dans leur utilisation. Encore une fois, réfléchissez-y à deux fois avant de vous lancer à pieds joints, sauf si vous avez de l’expérience avec les outils nécessaires.

Temps. N’oubliez pas de prendre votre temps en considération. Même le temps libre a une valeur, et la valeur du vôtre mérite d’être prise en compte dans l’équation. Bien qu’un réparateur professionnel puisse probablement faire le travail beaucoup plus rapidement que vous, vous pouvez en fait terminer certains travaux plus tôt en les faisant vous-même, car vous n’aurez pas à attendre que des professionnels se présentent.

Quelles sont vos options ?

Il y a certainement quelque chose à dire sur l’embauche d’un professionnel pour gérer un projet du début à la fin, en particulier si vous trouvez un professionnel qui vous donne un travail de qualité à un bon prix.

Malheureusement, ce n’est pas toujours facile.

La meilleure façon de trouver de bonnes personnes est de faire des recommandations personnelles. Parlez à des amis ou à des voisins qui ont fait un travail similaire et qui ont été satisfaits des résultats et du service.

Ou, vous pouvez parler à des revendeurs de matériaux de construction locaux ou vous tourner vers Google, votre source de noms la plus probable si vous faites face à une urgence de réparation à domicile.

Pour que vous ne soyez pas laissé à cet appareil à la rigueur, il est avantageux d’avoir les noms et les numéros de bons services de réparation à portée de main.

Il est également judicieux de vérifier auprès de la section locale du Better Business Bureau pour vous assurer qu’il n’y a pas d’antécédents de plaintes de consommateurs contre le professionnel que vous envisagez d’embaucher.

Pour les problèmes avec les produits ou certains matériaux, tels que les appareils électroménagers, les revêtements de sol ou les tapis, vérifiez toujours les conditions de votre garantie avant d’engager un réparateur ou de faire le travail vous-même. En faisant appel à des techniciens agréés par l’usine, vous n’aurez peut-être pas à payer la réparation si le matériel est sous garantie. Et si vous ne faites pas appel à des techniciens agréés, non seulement vous devrez payer, mais vous risquez d’annuler votre garantie.

Une autre option consiste à effectuer une partie du travail vous-même et à réserver les tâches les plus compliquées aux pros. Les travaux de démolition peuvent généralement être entrepris par des propriétaires qui n’ont pas peur de se salir un peu. La peinture est un autre bon moyen de s’impliquer dans le projet et d’économiser de l’argent. Mais sachez que si vous mettez en place ce type d’arrangement, vous devez garder une longueur d’avance sur votre entrepreneur, il ne voudra pas être ralenti par la nécessité de vous attendre.