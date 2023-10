Devriez-vous essayer cette astuce pour prévenir les piqûres de tiques ?

Peu de bugs sont plus effrayants que les tiques. Ajoutez les maladies qu’ils peuvent transmettre, et il n’est pas étonnant que nous voulions faire tout notre possible pour les empêcher de nous mordre. C’est probablement la raison pour laquelle un hack de tiques basé sur du ruban adhésif sur TikTok a reçu près d’un demi-million de likes.

Mais ce n’est pas parce que la vidéo est populaire que la méthode est valable. Nous avons donc demandé à « The TickGuy », Thomas N. Mather, Ph.D, s’il recommanderait ce hack.

Mather a consacré plus de trois décennies à la recherche sur les moyens de prévenir les piqûres de tiques. Il est actuellement directeur du Center for Vector-Borne Disease et du TickEncounter Resource Center de l’Université de Rhode Island.

Tout d’abord, le hack lui-même :

@lakynsappalachianlife Répondre à @missy.cherub #ticktock #ticks #lymedisease #lymewarrior #bugspray #SimlishSessions #CompleteMyLook ♬ son original – La vie des Appalaches de Lakyn

Comment ça fonctionne

Dans la vidéo, le hacker (Lakyn’s Appalachian Life) enroule du ruban électrique autour de son jean, avec le côté collant vers l’extérieur. Elle positionne l’écharpe de deux à trois pouces de large au-dessus de ses bottes de style cuissarde et sous son genou. L’idée est que les tiques resteront collées au ruban adhésif et n’iront pas plus loin sur ses vêtements.

Elle dit qu’elle tient particulièrement à prévenir les piqûres de tiques parce qu’elle souffre de la maladie de Lyme. À la fin, elle montre la preuve du fonctionnement de son hack en zoomant sur une tique solitaire collée à la bande.

Notre expert donne son avis

« Les tiques adultes sont très susceptibles de s’accrocher au niveau des genoux, c’est pourquoi elle place ce ruban adhésif un peu plus bas, là où les tiques pourraient le manquer », explique Mather.

Mais il y a bien plus à dire dans l’histoire. Pour se protéger des tiques, il est utile de comprendre leur comportement. Différentes espèces de tiques ont des stratégies différentes, selon leur stade de vie.

De manière générale, les tiques au stade immature traînent dans les feuilles mortes au sol, attendant les petits animaux comme les souris. Les tiques américaines du chien au stade adulte se perchent sur les herbes hautes bordant les sentiers de randonnée. La plupart des autres tiques au stade adulte grimpent encore plus haut sur la végétation broussailleuse, dans l’espoir d’attraper l’épaule ou le cuissard d’un cerf de Virginie qui passe.

Quoi qu’il en soit, toutes les tiques rampent vers le haut sur les corps à la recherche d’un endroit approprié et abrité pour s’y fixer. Ainsi, si une tique vise l’épaule d’un cerf, mettre du ruban adhésif sous votre genou ne sera pas utile dans de nombreuses situations.

Il est également important de connaître les tiques de votre région car toutes ne sont pas porteuses des mêmes maladies. Seules les tiques à pattes noires (alias tiques du chevreuil) sont porteuses de la maladie de Lyme, et celles-ci sont plus abondantes dans le nord-est, le centre de l’Atlantique, le haut Midwest et la crête des Appalaches.

Cela nous amène à un autre problème avec la vidéo. L’animatrice a évoqué sa peur de la maladie de Lyme, mais la tique solitaire qu’elle a attrapée n’est pas porteuse.

Méthodes alternatives de contrôle des tiques

Dans les recherches de Mather, le traitement des vêtements avec de la perméthrine était la méthode la plus simple et la plus efficace qu’il ait trouvée.

Utilisez des produits spécifiquement pour les vêtements, comme Sawyer et Insect Shield. Vous pouvez également acheter des vêtements traités avec ou envoyer vos vêtements d’extérieur préférés pour les faire traiter. Un traitement à domicile ou professionnel durera de nombreux lavages, mais assurez-vous de laisser sécher le traitement avant d’entrer sur le territoire des tiques.

Dans les arrière-cours, Mather suggère de pulvériser le périmètre avec des produits synthétiques à base de pyréthrinoïde ou de perméthrine. Ceux-ci sont cependant toxiques pour les abeilles et les autres pollinisateurs, alors ne les vaporisez pas sur les fleurs où les pollinisateurs pourraient atterrir.

Pour les animaux de compagnie, Mather recommande des produits à application externe comme les colliers Advantix II, Vectra 3D ou Seresto, qui empêchent les tiques de s’introduire dans votre maison. Certaines personnes aiment la commodité de donner à leur animal des comprimés à mâcher comme NexGard et Simparica, qui tuent rapidement les tiques une fois qu’elles mordent.

« Si vous êtes dans une zone à très forte tique, vous pouvez utiliser un produit comme Seresto avec des produits à mâcher pour une double protection », dit-il.

« Il y a beaucoup de vœux pieux. Les gens veulent utiliser quelque chose d’apparemment moins toxique, comme les huiles botaniques. Je comprends ça. Mais malheureusement, la plupart de ces alternatives ne sont pas très efficaces.»

Le verdict

« Je n’ai rien contre le fait de mettre la cassette, mais je n’y compterais pas », dit Mather. « Il faudrait également être plus stratégique, en le plaçant aux bonnes hauteurs, peut-être à deux ou trois endroits. Mais il existe des moyens plus simples de prévenir les piqûres de tiques, dont la science a également démontré qu’ils sont plus efficaces.

« Il est probablement tout aussi protecteur de rentrer votre chemise pour qu’une tique reste plus longtemps à l’extérieur de vos vêtements et soit plus susceptible d’être brossée. Mais je ne veux pas être piqué par une tique, alors chaque année, je fais traiter mes vêtements de jardinage avec de la perméthrine, j’en vaporise les chaussures de la famille en mai, juin, juillet et août et je traite mon jardin avec de la bifenthrine.

Apprenez-en davantage sur les tiques dans votre région ici. Envoyez des photos pour identification et conseils au programme Mather’s TickSpotters.