Devriez-vous abandonner votre rideau de douche ?

Au cours des dernières années, les experts en rénovation domiciliaire et les designers ont adopté des aménagements de salles de bains avec des douches sans rideaux. Rien qu’au cours de l’été 2023, les experts en design de Houzz, Soul & Lane, Marble Systems et Design Ideas Guide ont tous rassemblé leurs modèles de douche sans rideaux préférés, vantant leur élégance moderne et leur facilité de nettoyage.

Cependant, les douches sans rideaux ne constituent peut-être pas le bon choix de conception pour tout le monde. S’ils sont installés sans mûre réflexion, ils peuvent poser des difficultés de nettoyage imprévues, ainsi que des coûts de rénovation énormes.

Alors avant d’appeler votre entrepreneur, discutons des avantages et des inconvénients des douches sans rideaux, ainsi que de la manière de choisir le type qui vous convient le mieux.

De toute façon, qu’est-ce qu’une douche sans rideau ?

Liudmila Tchernetska/Getty Images

Une douche sans rideau est exactement ce à quoi elle ressemble : une douche sans rideau. Cependant, ils se présentent sous de nombreuses formes.

Il peut s’agir d’une douche ou d’une baignoire avec une porte coulissante en verre. Cela pourrait également faire référence à une douche sans porte ou « à l’italienne ». Au moment d’écrire ces lignes, les douches à l’italienne sans porte sont la forme la plus tendance, l’expression de recherche « douches à l’italienne sans porte » attirant plus de 30,5 millions de vues sur TikTok.

Les adeptes des douches à l’italienne sans porte affirment qu’elles sont plus esthétiques en raison de leur design minimaliste et également plus faciles à nettoyer que les revêtements de douche ou les portes en verre.

Avantages et inconvénients des douches à rideaux

Les douches avec rideaux constituent le choix traditionnel pour de nombreuses maisons.

En plus d’être esthétiquement intéressants, les rideaux de douche offrent un grand degré d’intimité. Ils sont également relativement abordables et se déclinent en milliers de motifs et de couleurs différents. Tout le monde peut trouver un rideau de douche qui correspond à son style et à son budget, ce qui facilite la mise à niveau de la salle de bain.

Cependant, ils ont aussi leurs défauts.

Les doublures de rideaux de douche doivent être lavées tous les trois mois et peuvent facilement moisir. De plus, les rideaux de douche peuvent instantanément faire paraître une salle de bain plus petite et peuvent même dater l’espace. Après tout, lorsque vous imaginez un hôtel de luxe ou un spa à domicile, imaginez-vous déjà des rideaux de douche sales ? Généralement non.

Avantages et inconvénients des douches sans rideaux

Les douches à l’italienne et à portes vitrées offrent de nombreux avantages esthétiques et pratiques. Selon l’entreprise de rénovation de salle de bains Bath Shop, « non seulement une douche sans porte réduit l’entretien, mais elle donne également à votre salle de bain l’apparence d’un havre de paix minimaliste ou d’un spa design. »

Renoncer à un rideau de douche vous permet de mettre en valeur de magnifiques carreaux de douche et peut agrandir l’espace. De plus, pas de rideau de douche signifie pas de doublure de rideau à laver.

Cependant, ils posent également des défis. Une porte vitrée doit toujours être nettoyée, tandis que les variétés sans porte nécessitent une base spéciale pour assurer un bon drainage. Et toutes les bases requises doivent être installées par des professionnels, ce qui peut coûter cher. Même l’installation d’une seule vitre pour contrôler l’excès de pulvérisation d’eau peut rapidement faire grimper les coûts.

Comment décider si vous devez retirer votre rideau de douche

Olga Ihnatsyeva/Getty Images

Si vous êtes tenté d’essayer une douche sans rideau, avec porte vitrée ou à l’italienne, tenez compte de ces facteurs, ventilés par type de douche.

Douche ou baignoire sans rideau

Le moyen le plus simple d’obtenir un look sans rideau consiste simplement à retirer votre rideau de douche, y compris la doublure et la tringle. Faire cela ouvrira votre espace, mais vous devrez tenir compte de votre zone d’éclaboussure. Essayez de prendre un bain ou une douche sans rideau. L’eau pulvérise-t-elle partout ? Si tel est le cas, vous devrez peut-être conserver le rideau.

Douche à porte vitrée

Vous pouvez remplacer votre rideau de douche et votre tringle par une porte coulissante en verre. Tenez compte de votre budget de rénovation et sachez que vous devrez quand même nettoyer la porte régulièrement. Le nettoyage des rails de porte de douche peut être particulièrement difficile, alors assurez-vous d’être prêt avant de contacter votre entrepreneur.

Douche à l’italienne

Vous pouvez également y aller à fond en supprimant l’intégralité de votre installation actuelle et en la remplaçant par une douche ouverte et sans porte. Bien qu’il s’agisse d’un excellent choix pour les personnes ayant des problèmes de mobilité (vous n’aurez pas à entrer dans un bassin), c’est l’option la plus compliquée.

Il faut beaucoup d’espace au sol pour créer une douche sans porte. Elle doit être placée profondément dans une alcôve, comme ces douches présentées sur Decor Snob, pour assurer une certaine intimité et protéger le sol des projections d’eau. Le travail ne sera ni rapide ni bon marché. Mais en fin de compte, vous serez récompensé par la salle de bains élégante et épurée de vos rêves.