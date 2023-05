Des moyens simples de rendre votre maison plus intelligente

Des conseils d’experts sur des techniques et des appareils simples pour rendre votre maison plus intelligente et plus économe en énergie.

Bon nombre des nouveaux appareils électroménagers à la pointe de la technologie d’aujourd’hui sont dotés de fonctionnalités de haute technologie qui les rendent plus intelligents et les connectent à «l’Internet des objets» (IOT). La technologie de la maison intelligente peut être un grand pas en avant pour aider votre maison à devenir «verte» en raison de l’efficacité et des économies d’énergie que ces technologies permettent.

Mais que se passe-t-il si vous n’êtes pas prêt à acheter de nouveaux appareils ? Jeter vos appareils plus anciens et moins efficaces est non seulement coûteux et inutile, mais cela ajoute aux décharges. Cela va à l’encontre de l’idée d’être respectueux de l’environnement. Heureusement, il existe des moyens de moderniser et de mettre à jour vos anciens appareils sans ces inconvénients.

Voici quelques choses que vous pouvez faire.

Utiliser des prises intelligentes

Les prises intelligentes vous permettent de contrôler l’alimentation d’un appareil ou d’un luminaire avec votre téléphone ou via un assistant domestique intelligent. C’est un moyen facile d’automatiser les lampes dans votre maison. Branchez simplement une prise intelligente dans votre mur et connectez-y une lampe, puis vous aurez un éclairage contrôlé par Wi-Fi sans dépenser 50 $ pour une ampoule intelligente. Si vous avez besoin d’alimenter plus d’une lumière, vous pouvez acheter des multiprises intelligentes qui remplissent la même fonction, et certaines vous permettent d’activer une seule prise sur la prise à la fois.

Installer des batteries intelligentes

Les batteries connectées au Wi-Fi sont le plus souvent utilisées pour moderniser les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone. Ces batteries envoient des alertes à votre smartphone lorsque la batterie est faible ou lorsque l’alarme se déclenche.

Attachez des capteurs intelligents à des appareils « stupides »

Des capteurs de vibrations peuvent être fixés aux machines à laver et aux sèche-linge et envoyer des alertes lorsqu’aucune vibration n’est plus détectée. En d’autres termes, ces capteurs peuvent vous dire quand vos appareils ont fini de fonctionner. Vous pouvez fixer un capteur de température à l’intérieur d’un réfrigérateur pour savoir quand la porte est ouverte et fermée, ou si l’appareil risque de surchauffer.

Utiliser des interrupteurs télécommandés

Utiliser une prise intelligente pour contrôler une lampe de table est utile, mais comment gérer les plafonniers contrôlés par des interrupteurs muraux ? Avec un minimum d’effort, vous pouvez connecter un appareil à un interrupteur d’éclairage existant qui actionnera l’interrupteur pour vous. Ces appareils peuvent être contrôlés depuis votre téléphone ou avec un assistant intelligent. D’autres versions de ces interrupteurs télécommandés appuieront sur des boutons.

Dernières pensées

Améliorez vos appareils et luminaires existants avec de petits ajouts intelligents qui offrent des fonctionnalités de haute technologie à un coût raisonnable. De cette façon, vous pouvez attendre d’acheter des appareils «intelligents» lorsque vos appareils actuels doivent être remplacés.

Lorsque vous mettez à niveau votre technologie intelligente, envisagez d’intégrer les différents appareils dans un concentrateur de maison intelligente que vous pouvez contrôler via une seule application mobile. Cela peut faire partie d’un système de sécurité domestique intégré ou d’un package d’automatisation de votre fournisseur d’accès Internet local.

Patrick Hearn est un écrivain basé à Atlanta qui couvre la domotique et la sécurité pour Accueil.