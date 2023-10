Déplacez-vous sur un squelette géant, Lewis est la décoration d’Halloween la plus en vogue de cette année

TikTok est tombé amoureux d’une nouvelle décoration d’Halloween. Il mesure huit pieds et est orange, et son nom est Lewis.

Selon la newsletter officielle de TikTok, les messages d’appréciation des fans du personnage d’Halloween ont reçu plus de 37 millions de vues entre le 28 septembre et le 5 octobre. Cela va des fans qui le repèrent innocemment dans le magasin à se déguiser en lui, voire à théoriser sur sa romance avec Skelly, le squelette de 12 pieds de haut de Home Depot.

Alors, qui est Lewis et pourquoi est-il si populaire ? Ici, nous vous présentons la décoration d’Halloween la plus tendance de cette année : à quoi il ressemble, ce qu’il dit et comment vous pouvez obtenir votre propre Lewis pendant ces vacances.

Qui est Lewis ?

Lewis est une grande décoration de citrouille humanoïde de Target.

La page d’actualités sur le style de vie de Target le qualifie de « goule d’Halloween » et de « véritable roi des citrouilles de Target ». Il a une citrouille-lanterne pour tête, d’énormes mains orange et une cape noire et grise à capuche en désordre. Mieux encore, sa tête s’illumine pour un maximum de frissons et de frissons pour Halloween.

Parfois, il arbore un badge d’équipe Target, comme dans la vidéo ci-dessous. Target News explique : « Quand il ne discute pas avec des friandises, Lewis adore parcourir les allées de Target avec Li’l Lewis et la goule sournoise des marais citrouilles… Ils essaient des costumes et goûtent toutes les friandises. »

@shopspaalchemy Regardez mon mari en arrière-plan à la fin en train de rire parce qu’il savait à quel point j’étais excité de voir Lewis 😆 Et ne vous inquiétez pas, le petit garçon est mon fils, pas un enfant au hasard que j’ai enrôlé pour m’aider à activer Lewis ! #mynameislewis #target #halloween #lewis #spookysznvibes ♬ son original – Spa Alchemy

Que dit Lewis ?

Les slogans de Lewis, ainsi que son apparence intimidante, ont consolidé sa place dans l’histoire de la décoration intérieure d’Halloween.

Selon USA aujourd’hui, lorsqu’il est allumé, il dit : « Je ne suis pas un roi. Je ne suis pas un dieu. Je suis Lewis. et « Je ne suis pas une citrouille-lanterne. Je m’appelle Lewis. Il les suit avec un rire caractéristique. En partie effrayant, en partie impertinent, Lewis ravit les fans avec sa conscience de soi absurde.

@notajackolantern Je t’aime Décoration de squelette animé géant de 8 pieds. #target #targethalloween #lewis #mynameislewis #halloween #girlinred #lewistarget #fyp #viral #fyppppppppppppppppppppppp #foryoupage #lewistok #fall #october ♬ son original – Lewis

Comment Lewis a-t-il obtenu son nom ?

Un représentant de l’équipe interne de conception de produits de Target explique : « Nous avons vraiment trouvé la magie cette année. Alors que nous rassemblions des morceaux de ceci et de cela, une citrouille charismatique a pris vie. Nous avons salué la citrouille-lanterne et il n’a pas tardé à nous faire savoir que son nom n’était pas Jack, mais en réalité Lewis. Nous savions qu’une star était née.

Comment puis-je acheter mon Lewis ?

Au moment d’écrire ces lignes, Lewis est épuisé sur Target.com et, selon les fans, dans la plupart des magasins Target à travers le pays.

Cependant, Li’l Lewis est toujours disponible à l’achat, au prix de seulement 10 $, une bonne affaire par rapport aux 180 $ du Lewis original. Les fans pourraient également acheter la Pumpkin Swamp Ghoul d’apparence similaire pour 30 $.

Si vous êtes vraiment dévoué à la tendance Lewis, vous pouvez toujours vous déguiser en lui pour Halloween. (Contrairement au fan de la vidéo ci-dessous, vous n’êtes pas obligé de révéler ce qu’il y a sous la cape !). Ou essayez de créer votre propre version avec beaucoup de gaze et un masque citrouille-lanterne. N’oubliez pas de déclarer hardiment votre nom à chaque occasion !