Dépannage et réparation de ventilateur de plafond

Vous lisez probablement ceci parce que votre ventilateur de plafond ne fonctionne pas, ce qui le rend assez inutile par une chaude journée. Cet article vous montrera comment réparer un ventilateur de plafond, ce qui vous fera gagner du temps et de l’argent. Il comprend comment reconnaître les sources de différents problèmes de ventilateur de plafond et les résoudre rapidement.

Un ventilateur de plafond peut cesser de fonctionner correctement pour diverses raisons. Nous vous montrons comment gérer un ventilateur qui ne fonctionne pas du tout parce qu’il ne reçoit pas d’électricité. Ensuite, nous passons à d’autres types de problèmes de ventilateur, tels que l’oscillation, le bourdonnement et l’incapacité à tourner correctement.

Comment fonctionne un ventilateur de plafond

Un ventilateur de plafond rend une pièce plus confortable à des températures plus élevées pendant l’été. Parce qu’il brasse une brise dans une pièce, vous pouvez régler le thermostat de la pièce de 5 à 7 degrés plus haut, ce qui réduit considérablement vos factures de climatisation.

Et, en hiver, un ventilateur de plafond peut être inversé pour faire circuler l’air chaud ascendant. Ce faisant, l’air chaud qui s’accumulerait autrement au plafond peut être repoussé dans la pièce pour plus de confort.

Pièces d’un ventilateur de plafond

Un ventilateur de plafond se compose de quelques pièces de base, à savoir un moteur électrique avec un boîtier, des pales et les « fers » qui maintiennent la plupart des types de pales en place, et une tige de suspension ou un autre dispositif de montage.

De plus, de nombreux ventilateurs sont conçus pour recevoir des « monteurs » décoratifs sous les pales qui maintiennent les lampes et les abat-jour en verre ou en cristal. Certains ont une commande murale ou une télécommande à main.

Pour une discussion plus approfondie des pièces de travail, voir Comment fonctionne un ventilateur de plafond.

À propos des fabricants de ventilateurs de plafond

La part du lion des ventilateurs est vendue par quelques sociétés, dont Hunter, Casablanca et Emerson. Beaucoup d’autres importent ou distribuent des ventilateurs sous diverses étiquettes.

La plupart des pièces et pièces de ventilateur proviennent de quelques sources en Chine. C’est pourquoi les ventilateurs proposés par des sociétés concurrentes se ressemblent souvent. De nombreuses entreprises américaines importent, reconditionnent et distribuent ces composants. Le meilleur gage de qualité est une garantie solide.

Bon, passons à la réparation de votre ventilateur de plafond !

Le ventilateur de plafond ne fonctionne pas du tout

Assurez-vous d’éteindre le disjoncteur du ventilateur avant de démonter le ventilateur ou son interrupteur !

Ce sont des instructions pour dépanner un ventilateur qui est complètement mort. En d’autres termes, il ne ronronne pas et n’essaie pas de tourner sans succès. Vous actionnez l’interrupteur et rien ne se passe. Zéro. Rien.

Les solutions aux autres problèmes se trouvent plus bas dans la page.

Lorsqu’un ventilateur de plafond ne fonctionne pas du tout, la première chose à faire est de s’assurer qu’il reçoit l’alimentation électrique de son interrupteur et du disjoncteur ou de la boîte à fusibles de votre maison.

D’abord vérifier le disjoncteur ou fusible, puis l’interrupteur. Trouvez le panneau électrique qui dessert le circuit du ventilateur de plafond. Ce circuit sera souvent le même que celui qui dessert les plafonniers dans la même pièce ou zone. Recherchez tout disjoncteur qui a basculé. Si vous en trouvez un, éteignez-le complètement, puis rallumez-le – c’est ainsi que vous réinitialisez un disjoncteur. Ensuite, réessayez le ventilateur de plafond.

Si cela ne fonctionne pas, passez à tester si l’interrupteur qui contrôle le ventilateur est défectueux ou non.

L’interrupteur est essentiellement une porte qui s’ouvre et se ferme pour interrompre ou terminer le circuit des fils noirs (« chauds »). L’idée est donc de boucler le circuit sans l’interrupteur pour voir si cela fonctionne. Pour ce faire, retirez l’interrupteur, tordez ensemble les extrémités dénudées des fils noirs et vissez un écrou de fil pour les fixer. Si le ventilateur fonctionne lorsque vous faites cela, le problème est l’interrupteur, que vous remplacez simplement.

Voici comment:

1 Éteignez l’alimentation au circuit du ventilateur au niveau du panneau de disjoncteurs.

2 Retirez la plaque de recouvrement de l’interrupteur et dévisser les vis qui fixent l’interrupteur au boîtier électrique.

3 Utiliser un testeur de tension pour vérifier les bornes à vis sur le côté de l’interrupteur. Assurez-vous qu’ils ne sont pas « chauds » (chargés électriquement). Lorsque vous êtes sûr, retirez doucement l’interrupteur et les fils de la boîte.

4 Dévisser les fils des bornes du commutateur. Si les fils sont enfoncés dans des trous à l’arrière de l’interrupteur, poussez un très petit tournevis plat dans les fentes rectangulaires à côté des trous de fil pour libérer les fils.

Le fil de terre doit être vert ou nu – il ne porte pas de charge électrique. Le ou les deux fils noirs qui se connectent à l’interrupteur, en revanche, portent une charge lorsque l’alimentation est allumée. (Dans certains cas, un fil blanc connecté à la borne de l’interrupteur est enveloppé de ruban électrique noir pour indiquer qu’il remplace un fil noir.)

5 Rallumez le circuit. Si le ventilateur se met en marche, l’interrupteur est défectueux. Dans ce cas, achetez simplement un commutateur de ventilateur de remplacement et installez-le. Vous voudrez peut-être étudier certains des types de commutateurs facultatifs disponibles, des minuteries aux commutateurs contrôlés par Wi-Fi.

Si le ventilateur ne fonctionne toujours pas, le problème vient du câblage ou de la fixation du ventilateur.

6 Coupez à nouveau l’alimentation du circuit. Rebranchez l’interrupteur existant et remettez le couvercle en place.

L’étape suivante consiste à vérifier l’appareil du ventilateur ou à appeler un électricien.

Les pales du ventilateur de plafond ne tournent pas correctement

Le plus souvent, si le ventilateur peut être allumé mais que les pales ne tournent pas, ne tournent qu’à une seule vitesse ou changent de vitesse de manière inattendue, le condensateur du ventilateur est défectueux ou se détériore. Voir « Comment remplacer un condensateur de ventilateur de plafond, » dessous.

Si la lumière du ventilateur fonctionne et/ou si vous entendez un bruit dans le ventilateur lorsque vous cliquez sur la télécommande ou l’interrupteur, vous savez qu’il est alimenté et que l’interrupteur fonctionne. Basculez plusieurs fois l’interrupteur « Avant-Arrière » (illustré dans la vidéo ci-dessous), puis verrouillez-le en position « Avant » et réessayez.

Si cela ne résout pas le problème, assurez-vous que les commutateurs DIP du récepteur du ventilateur et de la télécommande sont tous deux réglés sur la même fréquence (vous devrez peut-être rechercher le manuel de votre ventilateur en ligne pour le faire).

Si les pales ne bougent pas lorsque vous les poussez à la main et qu’il s’agit d’un nouveau ventilateur, le matériau d’emballage peut le coincer. S’il s’agit d’un ventilateur plus ancien qui fonctionnait auparavant, une vis ou une pièce peut s’être desserrée et l’avoir bloqué.

Comment remplacer un condensateur de ventilateur de plafond

La plupart des ventilateurs ont un « condensateur de démarrage » qui leur donne le coup de pouce dont ils ont besoin pour commencer à tourner. Si ce condensateur brûle, il doit être remplacé ou les lames ne tourneront pas ou tourneront mal.

Changer le condensateur de démarrage du ventilateur de plafond est plus facile qu’il n’y paraît, comme le montre la vidéo suivante. Lorsque vous vous rendez dans un centre de rénovation pour acheter le remplacement, prenez l’ancien condensateur (ou une photo de celui-ci). Il est très important que vous puissiez obtenir un remplacement correspondant. Assurez-vous de couper le circuit électrique avant de démonter le ventilateur !

Enfin, le moteur pourrait avoir grillé, auquel cas vous feriez probablement mieux d’acheter un nouveau ventilateur. Consultez notre guide d’achat de ventilateurs de plafond.

Comment réparer un ventilateur qui bourdonne

Si votre ventilateur de plafond émet un bourdonnement lorsqu’il fonctionne, vous pourrez peut-être éliminer le problème en modifiant la commande. C’est une solution relativement facile, mais cela peut ne pas fonctionner si votre ventilateur a un moteur très bon marché – le moteur peut être abattu.

Assurez-vous d’acheter une commande compatible avec votre ventilateur et dotée d’une fonction anti-bourdonnement. L’ampérage doit être égal ou supérieur aux exigences de votre ventilateur. Plusieurs ventilateurs ou ventilateurs avec lumières peuvent nécessiter des commandes spéciales.

1 Éteignez l’alimentation au ventilateur du disjoncteur.

2 Vérifiez l’interrupteur du ventilateur pour être sûr qu’il est éteint.

3 Retirez la façade et l’interrupteur. Utilisez un testeur de tension (voir ci-dessus) pour vous assurer que les fils connectés à l’interrupteur du ventilateur ne sont pas « chauds ».

4 Débranchez les fils du commutateur.

5 Redressez les extrémités des fils dans le boîtier électrique et torsadez-les avec les fils de la nouvelle commande de ventilateur anti-ronflement.

6 Ajouter les serre-fils, vissez la commande au boîtier électrique, rattachez la façade, puis rétablissez le courant.

Comment réparer un ventilateur qui vacille

Bien qu’une petite oscillation soit typique des ventilateurs de plafond, une oscillation importante peut être dangereuse. Commencez par vérifier la source de l’oscillation. Dans de nombreux cas, une oscillation se produit lorsqu’un ventilateur a été suspendu à un boîtier électrique de plafond ordinaire au lieu d’un boîtier électrique conçu pour les ventilateurs. En raison de son poids et de son mouvement constant, un ventilateur exerce beaucoup plus de force sur le boîtier électrique qu’une lumière. Si un ventilateur se détache, il peut tomber en panne.

1 Dévisser et abaisser le boîtier du support au plafond. Vérifiez la boîte électrique pour une étiquette qui la désigne comme une boîte de ventilation. Vérifiez également comment il est fixé. Des boulons en U ou des tire-fonds doivent relier la boîte métallique à un support ou à un bloc de bois massif dans le grenier.

2 Vérifiez le support du ventilateur. Si le ventilateur est suspendu au mauvais type de boîtier ou est clairement sous-supporté, veuillez consulter notre article, Comment installer un ventilateur de plafond.

Si le travail impliqué semble dépasser vos capacités, appelez un professionnel de la réparation de ventilateurs ou un électricien.

Remarque : Si vous ne pouvez pas déterminer le type de support par le bas, vous devrez peut-être monter dans le grenier pour le vérifier. , Avant cela, suivez les étapes 4 à 7 pour voir si ces étapes plus simples résolvent le problème.

3 Remuez le support de support. S’il n’est pas ferme, serrez-le.

4 Vérifiez la tige de chute. Si votre ventilateur est suspendu à une tige de suspension, comme la plupart le font, assurez-vous que le joint à rotule en haut de la tige de suspension est correctement engagé avec le support de ventilateur.

5 Vérifiez et, si nécessaire, serrez tous les boulons et vis.

6 Mesurez pour voir si les pointes des lames pendent à une distance égale du plafond. Si ce n’est pas le cas, une ou plusieurs des lames peuvent être pliées ou déformées. Signalez-le au fabricant. La plupart des fabricants de ventilateurs proposent des pales de ventilateur de rechange.

Comment remplacer le volant d’un ventilateur

Un volant d’inertie est un disque en caoutchouc qui fixe l’arbre du moteur du ventilateur de plafond aux pales. Le caoutchouc aide à minimiser les vibrations dans les lames, mais avec le temps, le matériau peut se fissurer et se casser.

Si le ventilateur s’arrête de tourner mais que le moteur continue de ronronner, vous avez probablement un volant endommagé ou cassé. Il est préférable de remplacer le volant d’inertie du ventilateur – ou l’ensemble du ventilateur – plutôt que d’essayer de le réparer.

Les volants d’inertie de remplacement sont relativement peu coûteux et sont disponibles pour la plupart des modèles de ventilateurs de plafond. Déterminez la marque et le modèle de ventilateur de plafond que vous possédez. Si cela n’est pas immédiatement apparent, retirez le volant cassé et mesurez-le soigneusement. Assurez-vous de noter le diamètre intérieur et extérieur ainsi que les emplacements et l’espacement entre le support et les trous de vis.

Ensuite, trouvez un remplacement auprès d’un détaillant agréé ou d’un magasin de pièces d’électroménagers, ou recherchez la pièce en ligne.

Pour retirer le volant cassé, vous devez démonter le ventilateur.

Il est utile de prendre des photos du ventilateur lorsque vous le démontez pour faciliter le remontage.

Avant de travailler sur le ventilateur, assurez-vous de couper l’alimentation au disjoncteur.

1 Retirer les pales du ventilateur et ouvrez le boîtier de l’interrupteur du ventilateur.

2 Détachez tous les interrupteurs et commandes, notant comment et où ceux-ci étaient connectés.

3 Débranchez tous les fils attachés au moteur, en vous assurant de savoir où les reconnecter une fois le nouveau volant moteur en place. Retirez ensuite l’ensemble du boîtier de l’interrupteur à l’aide d’un tournevis, d’une clé ou d’une pince, selon le modèle.

4 Déposer le volant moteur cassé, en notant son emplacement exact sur l’arbre. Il peut être judicieux de marquer l’emplacement avec un marqueur permanent une fois le volant d’inertie retiré.

5 Faites glisser le nouveau volant en place et assurez-vous que tous les fils sont introduits dans les trous corrects comme ils l’étaient avec l’assemblage précédent. Serrez toutes les vis et remplacez toutes les autres pièces qui auraient pu être retirées au cours du processus.

6 Reconnectez tous les interrupteurs ou commandes et remplacer le boîtier. Rattachez les pales au ventilateur et testez-le.

Si vous pensez que cette réparation est trop lourde à gérer, contactez un professionnel de la réparation de ventilateurs.

