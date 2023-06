Dépannage et réparation de pompe à chaleur

Conseils d’experts sur la façon de résoudre les problèmes de pompe à chaleur, tels que le chauffage ou le refroidissement, etc. Comprend des conseils de bricolage étape par étape.

Les problèmes de pompe à chaleur sont souvent causés par des dysfonctionnements du thermostat. Pour tester votre thermostat et résoudre tout problème, consultez la section Réparations du thermostat. Si votre maison est chauffée par une fournaise au lieu d’une thermopompe, veuillez consulter Dépannage et réparations de la fournaise.

Si votre pompe à chaleur ne chauffe pas ou ne refroidit pas correctement, gèle ou s’éteint et s’allume trop fréquemment, cet article vous aidera.

Vous trouverez ci-dessous des conseils étape par étape pour résoudre les problèmes typiques de pompe à chaleur et les réparations de pompe à chaleur de bricolage.

Nous traiterons ici des problèmes d’alimentation des pompes à chaleur ; une thermopompe qui gèle; chauffage, refroidissement et cycle inappropriés par une pompe à chaleur ; problèmes de soufflerie ; bruits de pompe à chaleur ; et plus. Si ces techniques de réparation simples ne fonctionnent pas, demandez à un technicien de réparation de pompe à chaleur (consultez HomeAdvisor) de vérifier votre système.

Si votre pompe à chaleur doit être redémarrée à basse température, consultez votre manuel du propriétaire pour connaître les techniques appropriées. Si vous ne trouvez pas votre manuel du propriétaire, essayez de rechercher la marque et le modèle en ligne pour obtenir un manuel PDF gratuit. Pour les modèles avec un sélecteur de système, tournez le commutateur sur Chauffage d’urgence et attendre six heures. Remettez ensuite le commutateur en position normale.

Si le chauffage ne s’allume pas même lorsque le thermostat est réglé au-dessus de la température ambiantele problème est généralement qu’il n’est pas alimenté en raison d’un disjoncteur déclenché ou d’un fusible grillé.

Remarque : Si le temps est particulièrement froid et que votre thermopompe ne semble pas fonctionner correctement, veuillez consulter Problèmes de thermopompe par temps froid.

La pompe à chaleur ne fonctionne pas

Si votre pompe à chaleur ne fonctionne pas du tout, il y a un problème avec le thermostat ou l’appareil n’est pas alimenté. Procédez comme suit :

1 Assurez-vous que le thermostat est réglé au réglage approprié (« Chauffage » si vous demandez de la chaleur) et à la température souhaitée pour la pièce. Si le thermostat a été remplacé récemment, le nouveau thermostat n’est peut-être pas du bon type. Il doit s’agir spécifiquement d’un thermostat de pompe à chaleur. Ou, il peut avoir été mal câblé. Un thermostat mal câblé peut griller les composants électroniques, empêchant la pompe à chaleur de fonctionner correctement.

2 Assurez-vous que la pompe à chaleur est alimentée. Les deux disjoncteurs qui protègent les circuits électriques alimentant l’appareil de traitement de l’air et le condenseur de la pompe à chaleur peuvent s’être déclenchés.

Vérifiez à la fois le panneau électrique principal et tous les sous-panneaux électriques qui alimentent l’unité. Si un disjoncteur s’est déclenché, réinitialisez-le en le mettant sur OFF puis sur ON.

Si le disjoncteur se déclenche à nouveau, il y a probablement un court-circuit dans le système électrique qui alimente normalement la fournaise. Appelez un électricien (allez sur HomeAdvisor).

3 Si la pompe à chaleur est connectée à un interrupteur d’alimentation, soit sur le mur près de l’unité ou à l’intérieur de l’armoire de traitement de l’air (beaucoup n’ont pas d’interrupteurs), assurez-vous que l’interrupteur est allumé. S’il est éteint, allumez-le et attendez quelques minutes que l’appareil de traitement de l’air s’enclenche.

4 Si votre pompe à chaleur a des éléments électriques qui fournissent de la chaleur supplémentaire comme le font la plupart, les disjoncteurs ou les fusibles qui protègent les éléments chauffants peuvent s’être déclenchés ou avoir sauté. Ils sont généralement situés à l’intérieur de l’armoire de traitement de l’air. Réinitialisez-les.

Conseil de pro Actu immobilier.fr : Ouvrir le boîtier d’une pompe à chaleur et travailler avec des pièces électriques peut être dangereux pour les personnes inexpérimentées. Si vous n’avez pas les connaissances et les compétences nécessaires, faites appel à un réparateur de chauffage (HomeAdvisor).

La pompe à chaleur ne chauffe pas ou ne refroidit pas correctement

Les pompes à chaleur ne rejettent pas d’air aussi chaud que l’air évacué par les fournaises à air pulsé au mazout ou au gaz, alors ne vous attendez pas à ce que leur sortie ressemble à celle d’une fournaise lorsqu’elles sont allumées.

Mais si vous êtes habitué à une certaine température de l’air et que votre pompe à chaleur produit de l’air beaucoup plus frais, suivez les étapes suivantes.

Veuillez noter: Une pompe à chaleur peut passer en mode dégivrage pour éviter le givrage. Lorsque cela se produit, il peut temporairement produire de l’air froid. Sachez également que la pompe à chaleur devra travailler plus fort pour produire de la chaleur lorsqu’elle est en mode dégivrage et/ou lorsqu’il fait particulièrement froid à l’extérieur.

1 Assurez-vous que le thermostat est réglé correctement. Augmentez la température réglée de 5 degrés F., puis attendez quelques minutes que la chaleur s’allume.

2 Assurez-vous que les registres de chauffage de la pièce sont ouverts.

3 Vérifiez le filtre de la pompe à chaleur. S’il est sale, changez-le comme décrit dans l’article Comment remplacer un filtre de pompe à chaleur.

4 Assurez-vous que les éléments chauffants auxiliaires fonctionnent (si votre pompe à chaleur en est équipée).

5 Nettoyer les bobines de l’unité de condensation extérieure (voir Réparations du climatiseur central).

6 Si ces étapes simples ne fonctionnent pas, faites vérifier votre système par un réparateur de pompes à chaleur. Soit le ventilateur ne fonctionne pas correctement, soit le système est déséquilibré d’une autre manière. Par exemple, la vanne d’inversion peut être bloquée dans la mauvaise position.

La thermopompe gèle ou déclenche le disjoncteur

Il n’est pas inhabituel qu’une thermopompe gèle par temps très froid, mais son cycle de dégivrage devrait se déclencher périodiquement pour faire fondre la glace. Si le condenseur de la pompe à chaleur est gelé et que le cycle de dégivrage ne fait pas fondre la glace, éteignez-le.

Assurez-vous qu’aucun des registres de retour d’air n’est obstrué, puis vérifiez le filtre pour vous assurer qu’il n’est pas obstrué.

S’il ne semble pas y avoir de problème avec le débit d’air vers l’unité, consultez plus d’informations sur Problèmes de pompe à chaleur par temps froid ou appelez un professionnel du service CVC.

Si l’alimentation de la thermopompe est coupée, sachez que la plupart des thermopompes sont dotées d’éléments de chauffage auxiliaires qui fournissent de la chaleur lorsque le temps devient très froid et que l’efficacité de la thermopompe baisse trop. Ces éléments s’allument automatiquement à une température assez basse – environ 20 degrés F. Lorsqu’ils s’allument, ils peuvent consommer trop d’énergie, ce qui peut déclencher le disjoncteur. Localisez simplement le disjoncteur qui dessert la pompe à chaleur et réinitialisez-le.

Le ventilateur de la pompe à chaleur ne fonctionne pas

Cela peut être causé par deux choses : le thermostat fixé au mur ou l’interrupteur de fin de course situé sur la pompe à chaleur juste en dessous du plénum (le boîtier qui distribue l’air chauffé à tous les conduits). L’interrupteur de limite d’une fournaise ou d’une thermopompe est conçu pour arrêter la thermopompe si l’air dans le plénum devient trop chaud.

Vérifiez le thermostat pour voir si l’interrupteur du ventilateur a été activé. Si c’est le cas, réglez-le sur OFF ou sur Auto.

S’il est déjà réglé sur OFF ou Auto, l’interrupteur de fin de course de la pompe à chaleur doit être réglé.

Appelez un technicien de réparation de pompe à chaleur pour effectuer le réglage ou, si vous êtes à l’aise avec ce type de réparation, suivez les instructions de votre manuel du propriétaire pour réinitialiser les pointeurs du côté ventilateur du contrôle de limite. Le pointeur inférieur doit être réglé à environ 90 degrés F. et le supérieur doit être à environ 115 degrés F.

Si le moteur tourne mais que le ventilateur ne déplace pas l’air, la courroie qui relie les deux est probablement cassée. Le remplacer est une solution facile, comme indiqué ci-dessous :

Conseil de pro Actu immobilier.fr : Ouvrir le boîtier d’une pompe à chaleur et travailler avec des pièces électriques peut être dangereux pour les personnes inexpérimentées. Si vous n’avez pas les connaissances et les compétences nécessaires, faites appel à un réparateur de chauffage (HomeAdvisor).

1 Coupez toute l’alimentation de l’unité. Retirez la porte à l’avant de l’armoire de traitement de l’air pour vous donner accès au ventilateur (il peut être sur un tiroir coulissant.) Trouvez la courroie cassée. Vérifiez ensuite le numéro estampé sur la courroie et obtenez un remplacement exact auprès d’un centre de rénovation ou d’une prise de chauffage.

2 Glisser la courroie sur la (plus petite) poulie du moteur d’abord, puis démarrez-le sur la poulie du ventilateur, comme illustré ci-dessous. Faites tourner la poulie du ventilateur à la main, en tenant la courroie en place, mais en prenant soin de ne pas coincer vos doigts entre la courroie et la poulie. La ceinture doit rouler bien en place.

3 Si la ceinture semble trop serrée ou difficile à mettre en place en utilisant cette méthode, il peut être nécessaire d’ajuster le support du moteur pour fournir plus de jeu. Desserrez le support comme indiqué ci-dessous Puis retendez simplement la tension une fois la courroie en place. Vérifiez les spécifications du fabricant pour une tension appropriée – dans la plupart des cas, la courroie doit fléchir d’environ un pouce lorsque vous appuyez dessus.

Cycles de pompe à chaleur incorrects

Lorsqu’une thermopompe s’éteint et se rallume trop fréquemment, le problème peut être que l’appareil surchauffe à cause d’un filtre bouché ou d’un ventilateur qui fonctionne mal. Essayez de nettoyer ou de remplacer le filtre.

Vérifiez les réglages du thermostat si votre pompe à chaleur fonctionne mal.

Vérifiez ensuite le thermostat, qui en est probablement la cause. Cela signifie généralement que le thermostat est mal calibré ou qu’il est installé là où il ne détecte pas un bon échantillonnage de l’air ambiant. Si le thermostat y est installé depuis longtemps et que la pompe à chaleur a bien fonctionné auparavant, ce dernier cas n’est pas le problème.

Lorsque la température de la pièce augmente ou descend en dessous de la température réglée sur le thermostat, le problème vient généralement de l’anticipateur de chaleur du thermostat. Voir Réparations de thermostat.

Si cela ne suffit pas, appelez un technicien de réparation de pompe à chaleur.

La pompe à chaleur fait du bruit

Les grincements et les bruits de grincement ne sont pas bons. Éteignez l’appareil et appelez un technicien de réparation de pompe à chaleur – les roulements du moteur sont probablement endommagés.

Si la pompe à chaleur fait des bruits de cliquetis lorsqu’elle fonctionne, assurez-vous que les panneaux de couverture sont bien vissés. Si ce n’est pas le cas, serrez-les. D’autres bruits peuvent provenir de conduits de claquement ou de pièces détachées dans l’appareil de traitement de l’air.

De nombreux conduits de chauffage sont en métal, de sorte qu’ils conduisent assez facilement le bruit de l’unité de traitement d’air à vos pièces. Pour briser la conduction du son, vous pouvez demander à un entrepreneur en chauffage d’insérer des conduits d’isolation flexibles entre la pompe à chaleur et les conduits.

Si vous entendez un claquement ou un claquement provenant des conduits, cela peut être causé par une dilatation thermique ou par de l’air soufflant au-delà d’un rabat de métal lâche. Suivre le long des conduits en écoutant le son. Si vous le trouvez, faites une petite entaille dans la tôle pour fournir une surface plus rigide qui est moins susceptible de bouger lorsqu’elle chauffe et refroidit.

