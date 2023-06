Dépannage des problèmes électriques domestiques

L’électricité est-elle coupée dans une partie ou dans toute votre maison ? Ce conseil d’expert vous montre comment diagnostiquer la cause d’une panne de courant et comment remettre le courant.

Lorsque l’électricité est coupée dans tout ou partie de votre maison, la première chose à faire est de déterminer l’étendue et la source du problème.

Première question : Le problème concerne-t-il le système électrique de votre maison ou l’alimentation électrique de la compagnie d’électricité de votre maison ?

Les voisins n’ont pas d’électricité. Si l’électricité est coupée dans toute votre maison et que vos voisins semblent également avoir perdu de l’électricité, utilisez un téléphone portable pour appeler la compagnie de services publics.

Les voisins ont le pouvoir. Si vos voisins ont de l’électricité et/ou si une partie de l’électricité de votre maison fonctionne, le problème vient du système de votre maison.

Cela signifie que vous devez vérifier les autres pièces si les lumières ou les prises sont éteintes dans une pièce.

Si vous n’êtes pas familier avec la façon dont l’électricité est distribuée dans une maison via des circuits électriques, assurez-vous de vérifier Comment fonctionne un système électrique domestique.

Comment vérifier un circuit électrique surchargé

Si vos voisins ont du courant électrique ou si une partie de l’électricité de votre maison fonctionne, le problème est généralement causé par un circuit surchargé, un court-circuit ou un câblage lâche.

Vous pouvez généralement comprendre que le problème est un circuit surchargé s’il s’est produit lorsque quelqu’un utilisait un sèche-cheveux, un radiateur électrique, un climatiseur ou tout autre appareil électrique qui consomme beaucoup de courant électrique.

Vérification du panneau principal

Comme indiqué dans Le panneau électrique principal et les sous-panneaux, les disjoncteurs (ou les fusibles dans les anciens panneaux électriques) coupent automatiquement un circuit électrique si trop de courant circule dans les fils ou si le système électrique est en panne. Si le circuit est surchargé, un disjoncteur doit se déclencher ou un fusible doit sauter, éteignant tout le circuit.

Si le circuit qui ne fonctionne pas ne comprend pas de dispositif GFCI, vérifiez le sous-panneau électrique ou le panneau principal qui dessert le circuit. Regardez si l’un des disjoncteurs s’est déclenché. Ce n’est peut-être pas aussi évident qu’il y paraît. Un disjoncteur déclenché ne sera pas nécessairement en position « Off » – il peut être à mi-chemin entre « Off » et « On ».

Éteignez ou débranchez tout du circuit en difficulté. Réinitialisez ensuite le disjoncteur. Mettez-le complètement sur « Off » puis sur « On ».

Si votre système est protégé par une boîte à fusibles au lieu d’un panneau électrique avec des disjoncteurs, remplacez le fusible qui est « grillé ». Cherchez un élément cassé sous la surface en verre du fusible. Il est préférable d’utiliser un outil appelé extracteur de fusible pour retirer et remplacer le fusible défectueux. Ne touchez pas les pièces métalliques avec vos doigts !

Si le circuit saute immédiatement après avoir réinitialisé le disjoncteur ou changé le fusible, appelez un électricien. Un fil carbonisé ou un appareil défectueux dans le circuit devra probablement être remplacé.

Si le circuit ne saute pas, rallumez les lumières et branchez les appareils un par un pour vérifier la surcharge ou le court-circuit.

Évaluation des charges électriques

Si un appareil qui consomme beaucoup de courant semble surcharger le circuit, vous pouvez éteindre les autres appareils lors de son utilisation, mais il est probablement préférable de mettre à niveau votre service électrique. Si les lumières ou les prises ne fonctionnent toujours pas, un fil lâche est probablement à l’origine du problème.

Si les lumières s’éteignent lorsque les appareils s’allument, la cause est qu’il y a trop d’appareils électriques alimentés par un seul circuit. Si brancher certains appareils dans des prises sur d’autres circuits ne résout pas le problème, vous devrez peut-être mettre à niveau le panneau de service électrique de votre maison.

Pour les besoins électriques d’aujourd’hui, un panneau électrique principal doit fournir 100 ampères de puissance ou plus ; Les services de 150 ou 200 ampères sont encore meilleurs pour les maisons équipées d’un éclairage généreux et d’équipements électriques.

Un panneau principal d’une taille inférieure à 100 ampères peut être surchargé, ce qui peut entraîner une baisse des lumières lorsque les appareils s’allument et entraîner de fréquentes coupures de courant à la maison. Si c’est le cas dans votre maison, discutez avec un entrepreneur en électricité de l’installation d’un nouveau panneau de service électrique plus grand.

Ne faites pas votre propre réparation électrique à moins que vous ne soyez accompli et bien informé sur les travaux électriques. Si vous êtes capable de faire ce travail, assurez-vous de suivre toutes les précautions de sécurité :

• Ne travaillez jamais sur des fils électriques sous tension. Coupez toujours le circuit en premier.

• Ne vous tenez pas dans l’eau ou sur un sol humide, même lorsque vous travaillez sur des câbles basse tension tels que des câbles téléphoniques.

Comment tracer un court-circuit

Les courts-circuits se produisent lorsqu’un fil chaud touche un fil neutre ou de terre; le courant supplémentaire circulant dans le circuit provoque le déclenchement du disjoncteur ou la fusion d’un fusible.

Bien qu’il soit souvent facile de dire quand vous avez un circuit court ou surchargé – les lumières s’éteignent lorsque vous branchez le four grille-pain – il n’est pas toujours aussi simple de dire où cela s’est produit dans le système électrique.

Vérifiez s’il y a des taches noires sur les plaques de recouvrement des interrupteurs ou des prises qui ne fonctionnent pas. Recherchez ensuite les cordons effilochés ou endommagés ou les prises endommagées sur les lampes et les appareils.

Remplacez un cordon ou une fiche endommagé, puis remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur. Si le circuit s’éteint après qu’un appareil a été utilisé pendant une courte période, vous avez probablement un circuit surchargé. Déplacez certaines des lampes et des appareils vers un autre circuit et remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur du premier circuit.

Si vous ne trouvez aucun de ces signes de problème, vous devez tracer votre chemin à travers le circuit en suivant les étapes ci-dessous.

Si ces étapes ne résolvent pas le problème, votre câblage est défectueux. Dans ce cas, il est préférable de faire appel à un électricien pour corriger le problème.

Voici la séquence à suivre pour tracer un circuit hors service.

Éteignez tous les interrupteurs muraux et débranchez chaque lampe et appareil sur le circuit mort. Ensuite, réinitialisez le disjoncteur déclenché ou installez un nouveau fusible comme indiqué ci-dessus. Si le circuit s’éteint tout de suite, le problème pourrait être un court-circuit dans une prise ou un interrupteur. Le circuit étant hors tension, retirez les plaques de recouvrement des interrupteurs et des prises suspects. Inspectez le câblage pour les fils dénudés qui peuvent être mis à la terre contre d’autres fils ou la boîte métallique. Assurez-vous de regarder (et de sentir) l’isolation des fils carbonisés. Remplacez ou réparez tout problème de câblage. Après avoir réinitialisé le disjoncteur ou réinitialisé le fusible, si le disjoncteur ne se déclenche pas ou si le nouveau fusible ne saute pas tout de suite, allumez chaque interrupteur mural, un par un. Si l’un d’eux déclenche le disjoncteur ou fait sauter le fusible, vous avez identifié la source du problème. Cela signifie qu’il y a un court-circuit dans un luminaire ou une prise contrôlée par cet interrupteur, ou qu’il y a un court-circuit dans le câblage de l’interrupteur. Remplacez ou réparez un interrupteur, un luminaire ou un câblage défectueux. Si l’activation d’un interrupteur mural ne pose pas de problème, le problème est probablement lié aux lampes ou aux appareils. Branchez-les un par un pour tester chacun. Si le circuit ne s’éteint pas, le circuit a probablement échoué parce qu’il était surchargé. Déplacez certains appareils vers un autre circuit. Si le circuit s’éteint juste après avoir branché un appareil, vous avez trouvé le problème. Vérifiez d’abord le cordon. Envisagez ensuite de demander à un réparateur d’appareils de vérifier l’interrupteur de l’appareil et les autres pièces électriques.

Comment tester l’électricité à une prise ou à un interrupteur

Il est facile de vérifier si une prise électrique ou un interrupteur est connecté à l’électricité « sous tension ».

Utilisation d’un testeur de tension sans contact. L’outil le plus rapide, le plus sûr et le plus simple à utiliser pour vérifier si une prise ou un interrupteur reçoit une tension est un testeur électrique sans contact. Avec cet outil, il vous suffit d’appuyer sur la pointe non conductrice dans un réceptacle ou de la tenir à côté d’un interrupteur pour vérifier l’alimentation. La photo ci-dessous montre également un simple vérificateur de tension enfichable pour les prises électriques. Les deux sont vendus ensemble sur Amazon pour moins de 20 $.

Utilisation d’un testeur de néon. Pour voir si une prise est morte, insérez les sondes d’un testeur de circuit ou d’un testeur de néon (illustré) dans les fentes. Ne touchez pas les extrémités métalliques des sondes avec vos doigts lorsque les sondes sont branchées. Le circuit est chaud (chargé) si le testeur de néon s’allume.

Pour voir si un interrupteur d’éclairage est alimenté, retirez d’abord la plaque de recouvrement de l’interrupteur. Touchez un connecteur électrique sans contact contre les deux bornes à vis. Si l’un d’eux provoque le signal du testeur, le fil est chargé. Ne touchez pas les bornes à vis ni les parties dénudées des fils !

Si vous utilisez un testeur de néon, dévissez l’interrupteur de sa boîte, en faisant attention de ne pas toucher les extrémités dénudées des fils ou les vis des bornes métalliques. En tenant les parties isolées des sondes du testeur au néon, touchez une sonde à un fil chaud ou à la borne à laquelle elle est connectée. Ensuite, mettez l’autre sonde en contact avec un fil ou une borne neutre nu, avec un conducteur de mise à la terre ou avec une boîte métallique mise à la terre. Si le circuit est sous tension, le testeur s’allumera.

