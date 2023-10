Découvrez les lunettes de soleil Tifosi, ma paire polarisée abordable et abordable pour la randonnée

Quand j’ai vu pour la première fois les lunettes de soleil Tifosi, j’étais sceptique : moins de 60 $ pour une paire de lunettes de soleil polarisées élégantes ? Ils semblaient trop beaux pour être vrais. Cependant, j’ai souvent peur de sortir mes Ray-Ban lors d’une randonnée sur un sentier accidenté, de peur qu’elles ne soient endommagées (et je perdrai quelques centaines de dollars). J’ai donc décidé d’essayer les lunettes de soleil Tifosi, car elles sont conçues pour la durabilité et le sport.

Maintenant, je prends mes lunettes Tifosi presque chaque fois que je sors dehors. Que je sois en randonnée, à la piscine ou en train de jouer avec mon chien, je veux des lunettes de soleil qui non seulement resteront en place sur mon visage, mais qui résisteront également à la rupture si elles glissent de ma tête.

Voici un aperçu complet des lunettes de soleil Tifosi et de leurs performances.

Que sont les lunettes de soleil Tifosi ?

Tifosi fabrique des lunettes pour les sports et les activités de plein air, de la course au cyclisme en passant par le golf et le tennis. Il y a plusieurs mois, j’ai reçu ma première paire de Tifosis, les lunettes de soleil Svago en écaille polarisée. Les Svagos sont une paire de lunettes de soleil élégantes à verres ronds, incassables et résistantes aux rayures. De plus, comme mes Ray-Ban bien-aimées, elles ont des verres polarisés marron qui réduisent l’éblouissement et offrent une protection contre les rayons ultraviolets (UV).

Les lunettes de soleil Svago sont également dotées d’une plaquette nasale pour plus de confort et une meilleure adhérence, de sorte qu’elles ne glissent pas sur mon visage lorsque je fais de la randonnée, même si je transpire. L’une de mes caractéristiques préférées est la charnière intégrée des lunettes de soleil qui ne se coince pas dans mes cheveux lorsque je pousse les lunettes de soleil vers le haut de ma tête dans des zones ombragées et boisées. Bonus : je reçois toujours des compliments sur les Svagos lorsque je les porte en public lors de matchs sportifs et d’autres événements en plein air.

Après avoir adoré les lunettes de soleil Svago pendant plusieurs mois, j’ai décidé d’essayer également les lunettes de cyclisme Rail et les lunettes de sport Vogel SL. Les lunettes de soleil Vogel SL ne coûtent que 40 $ et sont conçues pour la course, le baseball et le golf. Bien qu’ils ne soient pas polarisés, je trouve que les verres occultants incassables et teintés de fumée protègent confortablement le soleil des yeux, même les jours les plus ensoleillés. Les Rails sont un peu plus chers, mais ils sont livrés avec trois lentilles interchangeables pour les occasions lumineuses et faiblement éclairées : des lentilles teintées fumées, des lentilles rouges AC et des lentilles claires. Les lunettes de soleil Rail sont légères et durables, et les coussinets du nez et des oreilles sont entièrement réglables. Les lunettes de soleil Rail et Vogel SL offrent une protection maximale contre les débris, afin que vous puissiez profiter de votre activité de plein air en toute tranquillité d’esprit en sachant que vos yeux sont protégés.

Vous trouverez ci-dessous une liste complète des avantages et des inconvénients de mon bien-aimé Svagos.

Avantages

Abordable

Durable

Polarisé

Incassable

Résistant à l’éblouissement

Ajustement antidérapant

Plusieurs options de couleurs

Sac de nettoyage inclus

Les inconvénients

Non réglable, mais ils s’adaptent confortablement à ma grosse tête

Pourquoi je les aime

Mes deux choses préférées à propos des lunettes de soleil Tifosi sont leur durabilité et leur prix. J’ai fait tomber mes lunettes de soleil Svago à plusieurs reprises alors que je me déplaçais sur un terrain accidenté, je les ai jetées au fond de sacs fourre-tout et de sacs de randonnée et je les ai fait arracher de la tête par mes neveux et nièces. Et après tout ça, toujours pas de rayures !

J’adore ça, si quoi que ce soit fait arrive à mes verres Tifosi (je touche du bois), je ne perdrai pas une petite fortune. De plus, en matière de polarisation, je ne remarque pas beaucoup de différence entre les verres polarisés des lunettes Tifosi Svago et les autres lunettes haut de gamme que je possède. En d’autres termes, vous n’avez pas l’impression de sacrifier la qualité au profit du prix abordable avec Tifosi, car qui veut faire ça ?

Si vous recherchez une paire de lunettes de soleil durables et abordables pour une activité de plein air quotidienne ou modérée, je vous recommande d’opter pour les lunettes Svago. (Ils constituent également un cadeau utile pour les randonneurs !) Si vous recherchez des lunettes de soleil adaptées au golf, au cyclisme, au baseball ou à des activités similaires, j’achèterais les lunettes de soleil Rail ou Vogel SL, car elles offrent également une protection des yeux.

Mais ne me croyez pas sur parole !

Les lunettes de soleil Savgo ont une note presque parfaite de cinq étoiles sur le site Tifosi. Voici ce que de vrais acheteurs ont à dire.

L’acheteur vérifié, Lisa S., déclare : « Je recherchais une paire de lunettes de soleil confortables pour l’équitation qui résistent à la transpiration et aux rebonds. Ce sont la perfection. J’ai suivi toute une leçon sans même penser à mes lunettes. Ils n’ont pas glissé ni bougé une seule fois. 10/10 achèterait à nouveau.

« Je suis tellement contente de mes nouvelles lunettes ! C’est ma deuxième paire », partage la critique cinq étoiles Cathy Clough. «J’aime le fait qu’ils ne glissent pas sur mon nez et ne s’étirent pas sur les côtés. J’adore les différentes couleurs et styles ! Difficile de choisir ! »

Anja H., une autre critique cinq étoiles, les aime aussi. « Pour être honnête, ce sont ma première ‘bonne’ paire de lunettes de soleil (c’est-à-dire avec n’importe quelle polarisation), donc bien sûr je les aime, mais elles sont vraiment merveilleuses au-delà de ça », écrit-elle. « Je marche souvent sur mes lunettes de soleil ou je les casse, mais celles-ci sont solides et solides. De plus, ceux-ci ont une petite pièce caoutchoutée sur le nez qui les maintient parfaitement en place. J’adore ça ! Acheté pour un voyage dans la Vallée de la Mort et ils n’ont pas déçu.

Où acheter des lunettes de soleil Tifosi

Les lunettes de soleil Tifosi Svago coûtent 55 $ (25 $ pour les options non polarisées), tandis que les lunettes Vogel SL et Rail se vendent respectivement 40 $ et 80 $. Vous pouvez les acheter directement sur le site Web Tifosi ou vous procurer les styles Svago, Rail et Vogel SL sur Amazon.