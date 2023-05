Décorer une maison de style victorien

La perception commune des maisons victoriennes est qu’elles étaient sombres, mornes et remplies de meubles sculptés inconfortablement formels avec des sièges en crin de cheval. Certains l’étaient, mais d’autres, reflétant la fascination des Victoriens pour l’exploration et les convenances de l’époque, étaient remplis de couleurs et de lumière. La décoration était très individuelle et reflétait les intérêts et le statut social des occupants.

Il est important de se rappeler que la télévision et la radio étaient inexistantes, la famille devait donc se divertir. Des bibliothèques bien garnies, des instruments de musique dont un piano dans le salon, des tables à cartes pour messieurs, le Stereopticon requis (précurseur du projecteur de diapositives) et toutes sortes de projets de couture – maintenant associés à la décoration victorienne – étaient nécessaires pour éviter l’ennui.

Murs & plafonds. Peignez les murs dans des couleurs saturées ou donnez-leur un faux fini bordeaux, vert forêt, sauge, mauve ou ocre avec des boiseries teintées. Pour une palette plus sophistiquée, choisissez le taupe ou le gris et peignez la garniture avec de l’émail ivoire. Les moulures rapportées sont la clé des maisons de cette période; une porte a généralement des blocs de plinthe plus des montants cannelés, des médaillons aux coins et souvent une imposte en verre transparent ou teinté. Les plafonds typiques mesurent 10 ou 11 pieds de haut, ce qui laisse beaucoup de place au-dessus du niveau des yeux pour les moulures couronnées, les cimaises et les bordures au pochoir ou au papier peint.

Planchers. Les planchers de bois franc teints prédominent et les pièces publiques peuvent avoir des bordures incrustées, parfois dans un motif grec. Des tapis Wilton fabriqués à la machine ou des tapis persans complexes habillent les sols. Les coureurs ajoutent de la chaleur sous les pieds aux couloirs, et ils sont également fixés aux escaliers avec des tiges en laiton à la base de chaque marche. Les sols de la cuisine et des chambres sont souvent en planches peintes.

Surfaces. Presque tout est embelli; la simplicité était considérée comme de mauvais goût et l’abondance comme un signe de réussite. Les motifs sur les papiers peints et les meubles vont des délicates vignes traînantes aux fleurs audacieuses dans le style de William Morris en passant par les motifs néoclassiques en tissu drapé. Les plafonds ont des médaillons en plâtre, les lustres à gaz ont des abat-jour en verre gravé et, si quelque chose peut être garni de franges, d’un gland ou d’une corde, c’est le cas.

Tissus. Choisissez des tissus substantiels comme le damassé, le brocart et le velours, et jetez un châle cachemire ou brodé sur le piano. Accrochez des rideaux de dentelle au sol aux fenêtres, en ajoutant de lourdes draperies ainsi que des guirlandes et des jabots pendant les mois les plus froids. Drapez les ouvertures entre les pièces avec des portières en velours suspendues à des anneaux sur des tiges ; ils encadrent l’ouverture et se ferment pour éviter les courants d’air.

Meubles. Visez un mélange de pièces rembourrées et entièrement en bois. Les hauts plafonds nécessitent au moins une pièce haute pour une échelle appropriée, et les pièces basses doivent être évitées. Un lit enroulé Jenny Lind, un canapé à dos de chameau associé à des chaises capitonnées, un secrétaire (ou un bureau à roulettes) en acajou ou en palissandre, une table à thé à portée de main et une table à manger spacieuse avec des chaises assorties et un serveur de buffet sont typiques pour la période.