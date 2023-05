Décorer une maison de style chalet de montagne

Ce tutoriel utile offre des conseils d’experts sur la décoration d’une maison de style chalet de montagne. Couvre les surfaces intérieures, les murs, les plafonds, les tissus et plus encore.

Un pavillon de montagne traditionnel était le summum de l’autosuffisance et du confort, développé par la nécessité de passer de longues nuits d’hiver à travailler à la lueur du feu et sans accès aux produits « achetés en magasin ».

Aujourd’hui, ce pavillon peut être une maison en rondins, une petite maison de vacances nichée dans les bois, ou même une chambre familiale ou une chambre de garçon, mais les composants de base sont les mêmes.

Partez du principe que « le bois est bon » et partez de là, en utilisant de préférence du bois originaire de votre région.

Les meubles doivent être solides, utilisables et faciles d’entretien, mais aussi fantaisistes que vous le souhaitez. Des gadgets minutieusement sculptés, des lampes en bois de wapiti et des objets trouvés convertis à d’autres usages sont à la maison.

• Murs et plafonds. Lambrissez les murs, et même les plafonds, de planches de bois. Si vous préférez plutôt peindre, choisissez des nuances riches de rouge grenat ou de vert pin foncé avec de nombreuses moulures dans les tons bois. Surmontez les lambris avec des demi-ronds de branche d’arbre, complétés par de l’écorce, ou des leurres de chasse à la perche sur les poutres du plafond.

• Sols. Choisissez un sol en bois ou en pierre et ajoutez les tapis à motif amérindien les plus épais que vous puissiez trouver. Ou optez pour un autre look traditionnel avec des tapis de chiffon tissés ou crochetés, ou des tapis crochetés aux motifs primitifs.

• Surfaces. Choisissez un vernis satiné plutôt qu’un brillant, et une pierre adoucie ou naturelle plutôt qu’une pierre polie. Mélangez des bois foncés et clairs pour plus de profondeur. N’hésitez pas à peindre les armoires de cuisine ou les portes de placard de couleurs saturées; ou peignez uniquement l’intérieur des armoires pour créer de la surprise et de la profondeur. Un foyer en pierres des champs indigènes ajoute une note authentique.

• Meubles. Un pavillon de montagne nécessite des meubles robustes et surdimensionnés avec un confort primordial – pas de chaises grêles ou de garnitures frou-frou autorisées. Choisissez des pièces rembourrées dans des tons neutres avec des oreillers colorés. Des pièces polyvalentes comme des poufs qui s’ouvrent pour le rangement, ou des paniers profonds qui contiennent du bois de chauffage ou des couvertures enroulées, tirent le meilleur parti de l’espace limité. Inclure au moins un morceau de cuir ou de saule tressé et empiler les oreillers et les couettes. Cachez la télévision, s’il le faut, dans un meuble qui ferme.

• Tissus. Sélectionnez un assortiment de tissus faits maison dans des tons unis, à carreaux et à carreaux. Ajoutez des imprimés dans des scènes rétro ou des motifs naturels. Alignez les rideaux et dodus les oreillers – en bref, tout devrait donner l’impression que vous serez enneigé pour l’hiver. De petites touches de rouge vif ajoutent une chaleur visuelle.

• Accessoires. La faune et les motifs naturels sont les choix, ainsi que tout ce qui est fait à la main ou original. Des lustres en bois de cerf, des couvertures amérindiennes, des portraits de famille dans des cadres anciens, des présentoirs de leurres de pêche, des chandeliers en laiton et diverses créations en pomme de pin ajoutent de la saveur au mélange.

• Détails. Créez une tringle à rideau unique en son genre à partir d’une brindille de bouleau droite ou d’une autre branche élancée qui repose sur des supports inclinés. Accrochez des rideaux aux couleurs vives aux boucles glissées sur la « tringle ».