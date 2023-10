Déchirez vos projets de bricolage avec la lame de scie Diablo Demo Demon approuvée par le bricoleur familial

D’aussi loin que je me souvienne, une scie alternative avec une lame de démonstration a été la combinaison idéale pour les tâches de démontage ou de démolition. La composition de ces lames les rend idéales pour couper toutes sortes de matériaux – bardage, panneaux stratifiés, PVC et bois incrusté de clous – sans s’émousser ou se déchirer rapidement.

Au cours des dernières années, j’ai commencé à voir des lames de scie circulaire arriver sur le marché dans le même but de démolition. J’ai utilisé de nombreux produits Freud au fil des ans, j’ai donc décidé de me procurer une lame de scie circulaire Freud Diablo Demo Demon et de la mettre à l’épreuve.

Qu’est-ce que le démon de démonstration de Freud ?

Il s’agit d’une lame de scie circulaire spécialement conçue pour les applications de charpente et de démolition. Le Demo Demon est doté de 24 dents en carbure haute densité dans une séquence de meulage à trois dents pour un suivi et un contrôle exceptionnels.

Son trait de scie ultra-fin est d’un poil de moins de 1/16 de pouce. C’est non seulement idéal pour serrer entre les anciens éléments de charpente, mais aussi moins de travail pour la scie circulaire, ce qui entraîne davantage de coupes entre les charges de la batterie. Les lames acceptent une scie circulaire à arbre standard de 5/8 pouces et sont disponibles en 6-1/2 pouces. et 7-1/4 pouces. tailles.

Comment nous l’avons testé

En l’absence de projets planifiés nécessitant un encadrement ou une démolition, j’ai décidé d’organiser quelques tests pour voir comment le Demo Demon se comporterait.

J’ai pris un 2×10 déformé de huit pieds que j’avais posé dans le magasin et j’ai parcouru les deux bords, en mettant un type d’attache différent tous les 1-1/2 pouces. J’ai sélectionné différentes vis et clous en fonction de leur circonférence et de leur composition métallique. J’ai utilisé des clous de charpente, de toiture et de garniture ainsi que diverses vis n° 6, n° 8 et n° 10, certaines en acier inoxydable, d’autres non.

Si le Demo Demon survivait à ce test, j’avais prévu de démonter quelques palettes de taille irrégulière provenant de certains achats récents de machines. Je pensais que les palettes devraient être un travail facile par rapport au 2×10. Mais je voulais voir dans quelle mesure la lame gérait bien les palettes incrustées de clous et avec quelle netteté elle coupait après notre premier test.

Revue de la performance

Homme à tout faire familial

Performance

Le Diablo Demo Demon a géré toutes les tâches que nous lui avons confiées.

Après quatre coupes sur les bords de mon 2 × 10 criblé de matériel divers, j’ai inspecté la lame et j’ai trouvé toutes les pointes de la lame en carbure encore intactes et tranchantes au toucher. Cela m’a surpris, puisque j’ai coupé plus de 200 clous et vis en moins de 10 minutes !

Comme prévu, les palettes ont été un jeu d’enfant après le test 2×10. Le Demo Demon n’a eu aucun problème à les découper pour la benne à ordures. (Comme il ne s’agit pas de bois traité, j’ai également gardé quelques morceaux pour le foyer.) Après les deux tests, la lame coupe toujours proprement et précisément. Il était encore suffisamment tranchant pour s’attaquer à un projet de charpente ou déchirer quelques feuilles de panneaux à copeaux orientés (OSB).

La lame était très agréable à l’usage. Il a bien coupé et suivi même en combattant à travers l’assortiment de clous et de vis. La vitesse d’alimentation à travers le 2×10 était douce et uniforme. Je n’ai ralenti qu’un peu dans les sections les plus déformées.

Valeur

Peu de choses durent éternellement, et les lames de démonstration ne le sont certainement pas. Un tuyau de ventilation caché, un bloc de béton ou un renfort d’angle robuste peuvent rendre une lame sans valeur. Le fait que le Diablo Demo Demon ait traversé plus de 200 vis et clous avec le carbure intact est impressionnant pour n’importe quelle lame de scie circulaire, en particulier une lame à ce prix.

Fiabilité et durabilité

Lors de nos tests, le Diablo Demo Demon a prouvé sa durabilité et sa résilience. Diablo est un leader de longue date de l’industrie des outils de coupe, des abrasifs et des composants d’outils électriques privilégiés par les artisans de divers métiers.

Pourquoi devriez-vous acheter ceci

Même si vous êtes comme moi et qu’une scie alternative est votre outil de démolition préféré, vous serez heureux d’avoir un Diablo Demo Demon dans votre boutique. Sa durabilité, son ingénierie réfléchie et son prix abordable le rendent idéal pour toutes les surprises que votre prochain projet pourrait vous réserver.

