Curb Appeal : 10 façons de rendre votre maison magnifique

Lorsque vous conduisez dans une rue résidentielle, avez-vous déjà remarqué à quel point certaines maisons semblent tout avoir ensemble, de la peinture aux plantations en passant par les bonnes proportions ?

Cette qualité, souvent appelée attrait extérieur, peut être quelque peu insaisissable. D’un point de vue immobilier, l’attrait extérieur rend une maison plus précieuse et plus facile à vendre. Pour un propriétaire, cela inspire la fierté.

Qu’en est-il de votre propre maison? Lorsque vous le regardez objectivement, suscite-t-il immédiatement une première impression forte ? Si non, que manque-t-il ? Voici 10 techniques garanties pour rehausser l’attrait extérieur de votre maison.

1 Nettoyer. C’est souvent l’une des choses les moins chères mais les plus importantes que vous puissiez faire pour améliorer l’apparence de votre maison. Le simple fait de ramasser la cour avant, de ranger les objets inutilisés tels que les meubles de jardin ou d’autres objets aléatoires et de nettoyer l’allée peut faire toute la différence.

2 Tailler et planter. Le nettoyage de votre aménagement paysager est une autre étape relativement facile. Commencez par tailler les arbres et arbustes pour rehausser leur beauté. Ensuite, faites quelques plantations. Utilisez des arbres pour créer de la majesté et des points focaux. Les grands arbustes peuvent encadrer et accentuer les caractéristiques intéressantes de votre maison et de votre cour, et dissimuler des poubelles disgracieuses et autres. Les plantes basses et la couverture du sol relient le tout. Des fleurs aux couleurs vives au premier plan sont un moyen sûr de rendre une cour vivante.

3 Laver le revêtement. Si vous pouvez travailler en toute sécurité depuis le sol ou une échelle, c’est un travail que vous pouvez faire vous-même ; sinon, faites appel à un bricoleur ou à un service professionnel de lavage à pression. Si vous faites le ménage vous-même, protégez les murs en pierre et en brique, les patios et les plantes avec des bâches en plastique. Balayez la saleté, en travaillant de l’avant-toit à la base. Arrosez les murs, en travaillant à nouveau de haut en bas.

Si nécessaire, frottez avec une brosse à poils durs attachée à un long manche, en utilisant un mélange d’eau et de détergent sans phosphate. Si vous décidez d’utiliser vous-même un nettoyeur haute pression, veillez à maintenir la buse en mouvement ; le tenir à un endroit enlèvera la peinture. En savoir plus sur le revêtement de lavage à pression.

4 Peignez le revêtement et les moulures. Si le nettoyage ne ravive pas le travail de peinture de votre maison, la peinture, bien que relativement coûteuse, vous en donnera pour votre argent, transformant votre maison avec un tout nouveau look. Si la peinture du revêtement dépasse un peu votre budget en ce moment, envisagez de ne peindre que la garniture.

5 Verdissez votre pelouse. Parce qu’une pelouse avant tapisse souvent une grande partie de la cour avant, son état est essentiel à l’apparence d’une maison depuis la rue. Vous pouvez commencer par tondre, ratisser, tailler, désherber et arroser régulièrement. Si nécessaire, fertilisez-le, déchaumez-le ou aérez-le pour lui donner une belle apparence. Consultez nos informations détaillées sur l’achat, la plantation et l’entretien de votre pelouse.

6 Créer un intérêt visuel. Clôtures, tonnelles, pièces d’eau, ce ne sont là que quelques-uns des éléments qui peuvent ajouter du style, du caractère et un intérêt visuel à votre cour avant.

7 Poinçonnez l’entrée. L’allée et/ou les marches qui mènent à votre porte d’entrée peuvent faire plus qu’offrir un passage sûr : elles peuvent donner le ton au style de votre maison, du décontracté à l’informel, du simple au majestueux. Brique, béton, pierre, tuile, vous ne manquerez pas de choix de matériaux ou de styles.

8 Concentrez-vous sur les détails. De petites choses peuvent faire une grande différence. Votre boîte aux lettres, vos numéros de maison, votre éclairage avant et vos plantes en pot sur le porche présentent tous une opportunité relativement peu coûteuse mais excellente de projeter style et élégance. Avant tout, assurez-vous que votre porte d’entrée est en bon état. Si ce n’est pas le cas, retouchez-le ou remplacez-le.

9 Éclairer le chemin. L’éclairage extérieur peut être très efficace pour mettre en valeur les caractéristiques de votre maison et de votre jardin après les heures de clarté. Votre cour avant devrait avoir un éclairage fonctionnel pour le chemin et le porche ainsi qu’un éclairage d’accentuation pour aider à créer des effets spectaculaires. Les centres de rénovation domiciliaire proposent une variété de kits d’éclairage basse tension conçus pour les installations de bricolage.

dix Garez vos voitures. Beaucoup d’entre nous transforment nos garages en salles de stockage et garent nos voitures dans l’allée où elles encombrent la vue de la maison. Si tel est le cas de votre ménage, il est peut-être temps de réduire l’attirail pour faire de la place aux voitures.