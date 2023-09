Cultivez une citrouille-lanterne : conseils pour faire pousser des citrouilles pour Halloween

La culture de citrouilles pour les citrouilles-lanternes et les décorations d’Halloween est une activité importante dans certains États, notamment l’Indiana (où j’habite) et l’Illinois voisin, le leader national. Aux États-Unis, nous cultivons environ un milliard de livres de citrouilles chaque année. Près de 80 pour cent sont vendus pour les décorations d’automne et d’Halloween.

Meilleures variétés de citrouilles pour Halloween

Vous cherchez à cultiver vos propres citrouilles spécifiquement pour les sculpter pour Halloween ? Voici quelques bons choix :

Citrouille d’Halloween: Une variété ancestrale qui produit des citrouilles de taille moyenne.

Une variété ancestrale qui produit des citrouilles de taille moyenne. Lumine : Blanche à chair orange.

Blanche à chair orange. Triple friandise: Bon à sculpter et à manger, avec des citrouilles matures pesant environ huit livres.

Quand planter des citrouilles pour Halloween

La plupart des citrouilles cultivées pour Halloween mettent environ 100 jours à mûrir. Ils ne tolèrent pas le gel, surtout en tant que jeunes plants.

Dans cette optique, si votre jardin est sans gel au début du mois de mai, semez alors les graines directement dans le jardin et vous devriez avoir des citrouilles à récolter au début de l’automne. Semez trois à quatre graines ensemble, puis éclaircissez-les en deux plants pour continuer à pousser.

Dans les régions plus au nord, y compris les zones de rusticité 5 et plus froides du Département de l’agriculture des États-Unis, démarrez les graines de citrouille à l’intérieur dans un pot biodégradable deux à trois semaines avant la date prévue sans gel, avec pas plus de deux graines par pot. Une fois votre jardin hors gel, durcissez les plants. Plantez-les ensuite dans le jardin en faisant attention à ne pas déranger les racines.

Comment faire pousser des citrouilles

Emplacement

Choisissez un endroit ensoleillé avec un sol bien drainé avec beaucoup d’espace pour la croissance des vignes. Pour améliorer le drainage, montez le sol de six à huit pouces et plantez les graines au centre du monticule. Selon la variété, les vignes de citrouilles peuvent mesurer de six à 10 pieds de long et s’étaler dans toutes les directions.

Arrosage

Les citrouilles poussent vite et ont besoin de beaucoup d’eau, au moins un à deux pouces par semaine. Si vous ne recevez pas assez de pluie, arrosez en un filet près de la base des plantes – c’est la meilleure solution. Cela permet à l’eau de s’infiltrer lentement dans le sol sans mouiller le feuillage.

Un système d’irrigation goutte à goutte est idéal pour les citrouilles. Si vous arrosez avec un arroseur aérien, faites-le tôt dans la journée pour donner au feuillage une chance de sécher avant midi.

Fertilisation

Si vous n’êtes pas sûr de la fertilité de votre sol ou si vos citrouilles ne poussent pas bien, appliquez un engrais liquide à usage général, en suivant les instructions sur l’étiquette. Retirez toutes les mauvaises herbes qui rivalisent pour les éléments nutritifs du sol. Les vignes sont fragiles, veillez donc à ne pas marcher dessus lors du désherbage.

Récolte

Les citrouilles sont prêtes à être récoltées une fois que la peau est dure et de couleur vive.

Coupez la citrouille de la vigne, en laissant au moins trois pouces de tige sur la citrouille. Essuyez toute saleté et laissez-la sécher au soleil pendant environ une semaine pour durcir davantage la peau. Conservez-le ensuite dans un endroit frais et sec jusqu’à ce que vous soyez prêt à le sculpter pour Halloween.

Pour éviter la formation de moisissure sur la citrouille, essuyez-la avec une solution d’eau de Javel diluée, en utilisant une partie d’eau de Javel pour neuf parties d’eau.

Ravageurs et maladies

Une longue liste de ravageurs et de maladies pourraient attaquer vos citrouilles en croissance, mais ne vous laissez pas décourager. Voici quelques conseils pour éviter les parasites et les maladies :

Ne plantez jamais de citrouilles au même endroit deux années de suite, ni là où d’autres courges ont été cultivées l’année précédente.

Arrosez tôt le matin et évitez de trop mouiller le feuillage.

Placez de la paille sous les citrouilles en pleine maturation pour les empêcher de toucher le sol nu, ce qui pourrait les faire pourrir.

Surveillez les insectes de courge et éliminez-les s’ils sont trouvés.

Pourquoi ma vigne de citrouille ne produit-elle pas de citrouilles ?

Les citrouilles produisent des fleurs mâles et femelles sur la même plante. Les fleurs mâles s’ouvriront en premier, suivies par les fleurs femelles quelques semaines plus tard.

S’il n’y a pas d’abeilles pour polliniser les fleurs femelles, les citrouilles ne se formeront pas. Si tel est le cas, cueillez une fleur mâle au bout d’une tige longue et fine. Frottez ensuite le pollen sur une fleur femelle, qui aura une base gonflée.

Il est également possible que si votre plante est stressée par trop ou pas assez d’eau ou d’autres problèmes, les fleurs femelles ne produiront tout simplement pas de citrouilles.

Puis-je conserver les graines de mes citrouilles pour les cultiver l’année prochaine ?

Oui. Si vous n’avez cultivé aucune autre variété de citrouilles, de courges ou d’autres courges dans votre jardin, vous pouvez conserver les graines de votre citrouille et espérer cultiver la même variété l’année suivante. Retirez les graines de la pulpe, rincez jusqu’à ce qu’elles soient propres, étalez-les sur une serviette pour les sécher, puis conservez-les dans un endroit frais et sec.