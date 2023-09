Créez votre propre oasis de jardin, tout comme celles de « The Outdoor Show »

Quelle est la « meilleure » cour arrière ? Bien qu’il soit difficile de définir ce qui fait d’une cour le « meilleur », nous pensons que toute cour où vous aimez passer du temps est gagnante. Tout ce qu’il faut, c’est un peu d’inspiration et un peu de savoir-faire en matière de bricolage.

Dans le quatrième épisode de À la maison avec un bricoleur familial série Le spectacle en plein air, nous avons pu observer de près deux projets qui ont transformé deux maisons. À un endroit, nous voyons l’ajout de deux belvédères, donnant à cette cour deux endroits ombragés pour se détendre en plein air. L’autre projet était une combinaison de piscine et de terrasse qui transformait une cour simple en quelque chose de plus proche du Club Med.

Un gazebo est un excellent ajout à n’importe quelle cour car il vous offre une petite oasis pour vous détendre lorsqu’il fait chaud. Construire un gazebo est un projet de plusieurs jours, selon la complexité de la conception. Mais c’est toujours quelque chose que la plupart des gens peuvent bricoler. Il existe également des kits de gazebo qui vous font également gagner du temps.

Si un gazebo n’est pas votre truc, vous pouvez construire une pergola, une autre façon d’ajouter un coin ombragé dans votre jardin (apprenez la différence entre les deux). Ils sont parfaits pour couvrir une terrasse pavée ou un endroit dans votre jardin. Une autre option est le porche classique avec moustiquaire, un moyen simple de clôturer votre espace extérieur afin que vous puissiez vous détendre en plein air sans être dérangé par les mouches ou les moustiques. Découvrez nos idées de gazebos de jardin préférées pour l’été.

Lorsqu’il fait chaud dehors, une piscine constitue un formidable ajout à n’importe quelle cour. Mais pour vraiment améliorer l’apparence et la convivialité, il est préférable de l’entourer d’un deck. Il existe plusieurs options en matière de matériaux de terrasse, alors assurez-vous de choisir quelque chose de durable et qui correspond au look que vous souhaitez.

Construire une terrasse est l’un des grands projets de bricolage les plus courants. Même si cela implique beaucoup de choses, il n’y a aucune raison d’être intimidé par cette tâche.

