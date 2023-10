Créez vos propres étiquettes claires en quelques minutes grâce à ce hack bon marché

Si vous aimez l’organisation autant que nous, vous étiquetez probablement tout, des pâtes dans votre garde-manger aux Q-Tips dans votre salle de bain. Mais saviez-vous que vous n’avez pas besoin d’une étiqueteuse coûteuse pour créer de belles étiquettes claires ?

Dans un TikTok viral cumulant plus de 602 000 vues, l’influenceuse du nettoyage Melissa Pateras (@melissadilkespateras) crée les étiquettes « les plus faciles et les moins chères » en quelques minutes seulement. Voici comment elle procède.

Comment imprimer les étiquettes en papier

Dans sa vidéo, Pateras commence par montrer des pages de papier d’imprimante recouvertes des noms des articles que vous souhaitez étiqueter, comme « Boules de coton », « Savon », « Pâtes » et « Sucre ». Les pages semblent avoir été créées dans Microsoft Word en utilisant un interligne simple régulier et divers types de polices.

Pateras explique dans sa narration que vous pouvez « imprimer ce que vous voulez sur du papier ordinaire, dans n’importe quelle taille et police de votre choix ». Si vous cherchez à économiser l’encre de votre imprimante, Garamond est toujours un choix élégant et économique.

Comment créer des étiquettes de ruban transparent

Ensuite, selon Pateras, « placez soigneusement le ruban d’emballage sur chacun des mots et lissez-le ». (Pour obtenir les meilleurs résultats de votre ruban d’emballage, pourrions-nous vous suggérer cette méthode pour le déchirer ?)

Une fois que vous avez placé le ruban, découpez les étiquettes collées. Pateras dit que vous pouvez rendre l’étiquette « aussi grande ou aussi petite que vous le souhaitez, ce qui signifie que vous pouvez la couper aussi près que vous le souhaitez des lettres ».

Une fois que vous avez réalisé les étiquettes individuelles, « remplissez le bol d’eau tiède et placez l’étiquette dans le bol pendant environ une minute », explique-t-elle. À ce stade, les étiquettes peuvent s’enrouler, ce n’est pas grave !

Pour compléter les étiquettes, dit Pateras, « placez vos mains dans l’eau et essuyez complètement le papier avec vos doigts ». L’encre de l’imprimante collera au ruban, ne laissant qu’une étiquette transparente et collante. Une fois le papier complètement disparu, laissez sécher l’étiquette.

Comment placer les étiquettes de ruban transparent

Enfin, placez l’étiquette du ruban adhésif sur le conteneur de stockage de votre choix ; ça devrait encore être collant. Selon Pateras, ce n’est pas grave si l’étiquette est encore légèrement humide lorsque vous la placez, car cela « vous permettra de la déplacer un peu si vous en avez besoin ». Et c’est tout!

Les étiquettes peuvent être utilisées en toute sécurité dans n’importe quel environnement, y compris la cuisine, la salle de bain ou le garage. Mieux encore, le processus est si bon marché et si simple que vous pouvez en fabriquer autant que votre cœur le désire.