Créez vos propres étagères intégrées avec ce hack IKEA facile

Lorsqu’il s’agit d’éléments de maison fabriqués à la main, rares sont ceux qui ont autant d’impact que les étagères intégrées. De grandes étagères larges donnent à n’importe quel espace une dose supplémentaire d’élégance. Cependant, ils sont notoirement difficiles à construire, nécessitant de nombreuses mesures précises et un investissement de temps considérable. Heureusement, l’influenceuse DIY Rachel Martino propose la solution parfaite dans une vidéo virale recevant plus de vues de TK. Son hack IKEA pour bibliothèque intégrée montre aux téléspectateurs comment utiliser seulement quelques éléments de base de meubles IKEA pour transformer complètement un espace de vie. Lisez la suite pour découvrir comment elle a procédé, ainsi que ce que vous devriez considérer avant d’essayer le hack IKEA par vous-même.

Qu’est-ce que le hack de bibliothèque intégrée IKEA ?

Fondamentalement, le hack de bibliothèque intégrée IKEA est un processus par lequel Martino crée des bibliothèques « intégrées » du sol au plafond à l’aide de meubles IKEA. Au lieu de construire des étagères complètes à partir de zéro, elle utilise des meubles, du contreplaqué, des boiseries et de la peinture IKEA. Cela lui fait gagner beaucoup de temps et rend ces étagères « intégrées » réalisables même pour les menuisiers les plus amateurs.

Comment Martino utilise-t-il les meubles IKEA pour fabriquer des étagères intégrées ?

Martino commence par cartographier et mesurer son espace, puis déterminer le nombre de meubles IKEA dont elle aurait besoin. Pour son espace, elle avait besoin de 6 armoires Havsta, 6 bibliothèques Billy et 6 extensions de bibliothèque Billy. À partir de là, elle a simplement assemblé les meubles et les a empilés les uns sur les autres contre le mur. Elle a d’abord posé les armoires Havsta, puis les extensions de bibliothèque, puis les bibliothèques.

Pour fabriquer les arches, Martino a utilisé du contreplaqué poncé de 1/2 pouce fixé directement sur les étagères avec un pistolet à clous. Pour habiller davantage les arches, elle a ajouté des garnitures, puis a peint toute la bibliothèque intégrée avec la peinture Saturday on Sunday de Toile de fond.

Enfin, Martino a choisi d’ajouter une étagère au-dessus de la porte, à côté des étagères intégrées, et a peint l’étagère et le cadre de porte avec la même peinture Toile de fond pour rendre les étagères intégrées encore plus cohérentes. Découvrez par vous-même le résultat final ci-dessous !

@rachmartinoIkea Hack pour des étagères cintrées intégrées ! J’adore le fait que nous ayons décidé d’opter pour un design en forme de L, cela rend vraiment la pièce si spéciale et confortable. Nous avons utilisé 6 armoires Havsta, 6 étagères Billy (version 3 étagères) et 6 rallonges Billy. Que pensez-vous du look final ?♬ Do You Believe in Magic – The Lovin’ Spoonful

Que dois-je prendre en compte avant d’essayer le hack de bibliothèque intégrée IKEA ?

Comme pour la plupart des projets de bricolage, vous devez tenir compte à la fois de votre espace et de votre budget avant de vous lancer dans ce hack IKEA. Pour les besoins d’espace, notez que chaque grande « étagère » mesurera environ 32 pouces de largeur, 18 pouces de profondeur et 90 pouces de hauteur. Concernant les budgets, sachez qu’une « bibliothèque » coûtera 328 $ en meubles IKEA, plus le contreplaqué, la peinture, les boiseries et les clous. Rénover vos vieux meubles ? Apprenez à peindre des meubles IKEA.

Si ces exigences d’espace et de coût vous semblent trop limitantes, vous pouvez toujours essayer de construire un style différent d’étagère intégrée. Nous adorons ces 33 projets de bibliothèques, ainsi que cette magnifique vitrine intégrée. N’oubliez pas de consulter également ces 25 belles bibliothèques pour vous inspirer. Avec le bon matériel, les instructions et les bonnes considérations, le coin lecture parfait est toujours à portée de main !