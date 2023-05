Coût et économies du poêle à granulés

Les prix des poêles à granulés vont de 1 700 $ à 3 000 $ pour le poêle et de 150 $ à 400 $ pour l’installation.

Lorsque l’on compare les prix des poêles à granules avec ceux des poêles à bois, il est important de noter que les poêles à granules offrent une économie substantielle en ce sens qu’ils ne nécessitent pas l’installation d’une cheminée ou d’un conduit conventionnel pleine hauteur, la partie la plus coûteuse de la plupart des installations de poêles à bois. .

En fait, certains sont si incroyablement efficaces pour extraire la chaleur de leurs émissions qu’ils peuvent être évacués directement par un mur. Par conséquent, le coût d’installation complet d’un poêle à granulés peut être bien inférieur au coût d’installation d’un poêle ou d’un foyer à bois conventionnel.

Quel est le prix des granulés par rapport au prix du bois ? À première vue, les granulés sont plus chers, entre 130 et 200 dollars la tonne, que le bois de chauffage, qui coûte entre 100 et 175 dollars la corde. Mais comparer une tonne à une corde, c’est un peu comme comparer une livre à un pouce.

(

Une tonne de granulés se compose de 50 sacs pesant 40 livres chacun. Une corde de bois, qui mesure généralement 4 x 4 x 8 pieds (128 pieds cubes) est achetée au volume, une mesure qui comprend les espaces entre les bûches lorsqu’elles sont empilées et l’humidité du bois qui ne peut pas être convertie en chaleur (20 pour cent à 30 pour cent). En règle générale, une tonne de pellets équivaut à environ 1 1/2 cordes de bois.

Il vaut mieux évaluer l’utilisation. Les utilisateurs de poêles à bois brûlent de 3 à 4 cordes de bois par an. Un poêle à granulés moyen utilisera de 1 à 3 tonnes de granulés par an. Figurant dans les coûts cités ci-dessus sur une base d’utilisation, les granulés sont moins chers que le bois de corde. Bien sûr, avec les granulés, vous économisez également du temps et de l’énergie pour empiler et transporter le bois, et les granulés peuvent être stockés dans seulement un tiers de l’espace nécessaire pour le bois de corde.

Étant donné que le fret représente une grande partie du coût des granulés, trouver une source de granulés à proximité peut entraîner des économies importantes. La plupart des usines de granulés aux États-Unis et au Canada sont situées à proximité de scieries ou d’usines de fabrication de meubles ou de menuiseries. Assurez-vous de demander à votre revendeur de poêles à granulés les sources et les prix. Vérifiez également les grandes épiceries et les magasins de rénovation domiciliaire, les chaînes de rabais, les pépinières et les magasins d’alimentation et de jardinage.

