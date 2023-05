Cours avant avec attrait extérieur

La façade de votre maison est en parfait état, votre pelouse est impeccablement entretenue et votre palissade blanche est charmante. Si quelque chose semble encore manquer, pensez à votre aménagement paysager. Des plantations bien choisies peuvent accentuer votre maison et lui donner un véritable attrait extérieur.

Lorsque vous pensez à votre aménagement paysager, gardez à l’esprit les principes de base d’un bon design : proportion, équilibre, diversité et harmonie.

Faites attention à l’échelle ; les plantations doivent être de taille appropriée les unes par rapport aux autres et à votre maison. Choisissez un point focal, tel que votre entrée, pour votre conception, et placez des groupements de plantes similaires de chaque côté.

À moins que vous ne recherchiez intentionnellement un look uniforme et austère pour créer un effet audacieux, assurez-vous d’inclure un mélange de plantes dans vos plates-bandes et de juxtaposer des formes, des textures et des couleurs contrastées. Mais méfiez-vous d’un jardin trop éclectique ; vos sélections dans leur ensemble doivent fonctionner ensemble pour créer un design unifié qui complète l’architecture de votre maison.

En règle générale, les maisons symétriques, telles que les maisons coloniales, sont plus belles avec un design formel et uniforme, et les styles décontractés, tels que les chalets de campagne, nécessitent des plantations plus naturelles.

Quel que soit le style que vous choisissez, recherchez des plantes qui partagent les mêmes besoins en matière d’arrosage, de soleil (ou d’ombre) et de sol. Pour un affichage spectaculaire toute l’année, essayez d’échelonner la saison de floraison de vos plantes et choisissez des arbustes qui conserveront un feuillage attrayant pendant la saison froide.

Les plantations de fondation adoucissent la frontière entre la cour et la maison. Le regroupement classique de cette zone comprend de larges arbustes, des arbres et un parterre de fleurs. Les plantes vivaces rustiques servent de colonne vertébrale à ces parterres, tandis que les annuelles ajoutent une couleur saisonnière. Gardez à l’esprit la vue de la rue et de l’intérieur de votre maison, alors assurez-vous que les plantations n’obscurcissent pas complètement vos fenêtres.

Si vous optez pour un look décontracté, laissez vos lits de base se courber doucement et créez une certaine divergence de forme de chaque côté de votre point focal.

Vos sélections pour les deux lits devraient généralement être similaires, mais vous pouvez essayer de commander les deux zones légèrement différemment, tant qu’elles s’harmonisent en termes de couleur, de forme et de masse. Pour les styles formels, les plantations doivent apparaître comme des images miroir bordant l’entrée et être disposées en rangées droites et inébranlables.

Les plates-bandes auxiliaires sont celles qui bordent les trottoirs, les allées ou le périmètre de votre cour, ou celles qui flottent simplement au milieu de votre pelouse ou de votre couvre-sol pour entourer des arbres ou d’autres points d’intérêt visuel.

Vous devez inclure au moins quelques-unes des plantes utilisées dans vos lits de fondation pour donner à votre paysage une apparence homogène. Si votre lit d’appoint tombe au pied d’un arbre, veillez à sélectionner principalement des plantes qui aiment l’ombre.

Si votre plan d’aménagement paysager nécessite des tâches importantes qui seraient trop difficiles à accomplir par vous-même, ou si vous êtes tout simplement dépassé par la perspective de réaménager votre cour, pensez à faire appel à un architecte paysagiste. Si votre budget ne vous permet pas une telle aide professionnelle, parcourez les magazines, les sites Web et les livres pour recueillir des idées et rendez-vous dans votre pépinière locale pour recueillir des idées de plantation spécifiques.

Si vous abordez votre travail d’aménagement paysager avec un plan minutieux et beaucoup de patience, il n’y a aucune raison pour que le voyage jusqu’à votre porte d’entrée soit vraiment mémorable.