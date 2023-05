Couper et fixer le revêtement à clin

Apprenez les meilleures façons de couper et de fixer le glissement des genoux avec ce guide expert étape par étape. Contient des descriptions détaillées et des diagrammes de chaque étape.

Ceci est la suite de l’article Comment installer un revêtement à recouvrement.

Parce que vous effectuerez une quantité considérable de coupes et que la précision est essentielle, achetez ou louez une scie à onglets électrique ou une scie à bras radial pour le travail. Vous pouvez couper à l’aide d’une scie circulaire, mais le déplacement sera lent et moins précis.

Si le revêtement de la maison est en contreplaqué, vous pouvez enfoncer des clous à peu près n’importe où, mais il est préférable d’enfoncer des clous dans les montants pour assurer la fermeté. Si le revêtement est en panneau de fibres de bois, en gypse ou en un autre matériau souple, vous ne pouvez le fixer qu’aux montants.

Consultez la documentation du fabricant et les constructeurs locaux pour connaître le meilleur type de clous à utiliser. Les clous de parement sont généralement minces, avec de petites têtes. Les clous à tige annulaire tiennent mieux que les clous standards.

Partout où vous enfoncerez un clou à moins de 3 pouces de l’extrémité d’une planche, percez d’abord un trou pilote pour éviter de fissurer la planche.

1 Installer la garniture et la bande de départ, comme le montre la photo ci-dessus. Pour couper un coin intérieur, clouez un morceau de 1 × 1 (que vous pouvez arracher vous-même d’une planche 1x) ou 2 × 2. Dans un coin extérieur, utilisez un 1×3 et un 1×4, ou un 1×2 et un 1×3. (Le côté avec la pièce la plus étroite semblera presque aussi large que l’autre en raison de l’épaisseur de l’autre pièce.) Installez toutes les pièces de garniture autour des fenêtres et des portes. En bas, installez une bande de départ fournie par le fabricant, ou installez un 1×2. Assurez-vous que la planche de démarrage est de niveau. Faites le tour de la maison avec la planche de départ pour vous assurer que vous sortirez au même niveau lorsque les planches se rejoindront au dernier virage.

2 Installez le premier panneau de revêtement en bas. Tracez une ligne de craie pour guider le haut de la planche inférieure. Coupez la planche pour qu’elle s’adapte parfaitement entre les planches de garniture; s’il mesure plus de 6 pieds, il est préférable de le plier légèrement pour qu’il s’adapte entre les planches de garniture. Alignez la planche avec la ligne de craie et enfoncez des clous tous les 6 pouces environ dans la bande de départ.

3 Aménagez avec un poteau d’histoire. Pour aider à la mise en page, faites un poteau d’histoire. Il s’agit simplement d’un tableau marqué de lignes régulièrement espacées qui indiquent la révélation que vous avez choisie. Tenez le poteau de l’étage à la bonne hauteur à chaque coin intérieur et extérieur et marquez les planches de garniture pour les emplacements des fonds des panneaux de parement.

4 Marquez les planches de garniture. Encore une fois, en utilisant le poteau d’histoire, marquez les pièces de garniture autour des fenêtres et des portes. Assurez-vous de tenir le poteau exactement à la même hauteur chaque fois que vous marquez des planches de garniture.

5 Installez le deuxième panneau de revêtement. Coupez et positionnez la deuxième planche de parement à partir du bas de manière à ce qu’elle s’aligne avec les marques de mise en page que vous avez faites avec le poteau d’histoire. Vérifiez le niveau pour vous assurer que vos marques de mise en page sont correctes. Cette pièce chevauchera le panneau inférieur. Dans certaines installations, des clous sont enfoncés dans le bas du parement, laissant les têtes exposées. Dans d’autres installations, des clous sont enfoncés dans la partie supérieure des planches afin qu’ils soient cachés par la pièce suivante. Suivez les recommandations du fabricant de votre revêtement.

6 Faites des joints bout à bout. Si une seule planche ne couvre pas tout le chemin entre les pièces de garniture, vous devrez faire un joint bout à bout. Coupez les planches de manière à ce qu’elles se rejoignent au milieu d’un poteau. Testez pour vous assurer que vous avez un ajustement serré, puis appliquez du calfeutrage aux deux extrémités de la planche. Percez des avant-trous avant d’enfoncer les clous.

7 Monter un pignon. Si vous avez besoin de couper des planches à des angles pour s’adapter à un toit en pente, maintenez un outil biseauté en T contre la pièce de garniture et le pignon pour obtenir l’angle de la coupe. Serrez l’écrou à oreilles et utilisez le biseau en T pour marquer les planches à couper.