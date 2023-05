Coupe-froid de porte : comment sceller les courants d’air et économiser de l’énergie

Comment installer des coupe-froid de porte pour empêcher les courants d’air et les pertes d’énergie, en scellant les espaces autour des portes extérieures de votre maison. Conseils d’experts étape par étape pour l’installation de coupe-froid de porte, de balais de porte et de patins de porte.

Les produits utilisés pour sceller entre une porte et ses montants et dessus sont les mêmes que ceux utilisés pour sceller les fenêtres. Pour des informations détaillées sur les différents types de matériaux utilisés pour les coupe-froid, voir Coupe-froid pour portes et fenêtres.

Les types les plus efficaces et les moins visibles pour ces zones sont les bandes de métal à ressort et de coussin en vinyle et la mousse à endos adhésif. La mousse n’est pas aussi durable que les bandes, mais c’est un jeu d’enfant à installer et le moins visible lorsque la porte est ouverte.

Sceller le bas d’une porte est une autre histoire. Sceller cet espace nécessite un type spécial de coupe-froid ou une combinaison de matériaux. Les matériaux les plus courants sont un seuil, un sabot de porte et un bas de porte.

Cette vidéo, produite pour éduquer les installateurs de coupe-froid, montre les bases de l’installation de coupe-froid de porte. Il comprend des informations sur la coupe et l’installation d’un bas de porte.

Un seuil est une bande de bois ou de métal fixée au sol sous la porte. Il termine généralement le revêtement de sol à la porte et fournit une surface plane légèrement surélevée directement sous la porte.

Un type, un seuil en métal doté d’un joint en caoutchouc surélevé, est conçu pour sceller contre le bord inférieur de la porte.

Un autre type s’accouple avec un sabot de porte, qui est un joint flexible qui est fixé au bord inférieur de la porte pour créer le joint.

Pour plus d’informations sur la réparation ou le remplacement d’un seuil, voir Réparer un seuil de porte d’entrée.

Un bas de porte est comme un joint qui est fixé le long de la face inférieure de la porte. Il est fait d’un matériau souple comme le feutre ou le caoutchouc et appuie fermement contre le seuil ou le sol lorsque la porte est fermée. En savoir plus à ce sujet ci-dessous.

Jambes de porte

Si de l’air fuit autour du périmètre d’une porte, remplacez simplement le coupe-froid (s’il y en a) et ajoutez un spectacle ou un balayage de porte, comme indiqué ci-dessous.

Le coupe-froid à compression est le type le plus courant. Les portes en acier peuvent utiliser des coupe-froid magnétiques.

La plupart des types de coupe-froid et un bas de porte peuvent être installés sans retirer la porte. Pour certains types, et avec un sabot de porte, il est plus facile de retirer la porte, alors prévoyez de le faire par une journée chaude.

1 Retirez l’ancien coupe-froid de la porte. Si c’est le type qui s’insère dans une rainure du montant, n’essayez pas de retirer les attaches parisiennes qui le maintiennent en place. Au lieu de cela, cisaillez-les ou enfoncez-les dans la rainure avec un vieux ciseau.

2 Coupez un coupe-froid court en vinyle coussiné ou en métal à ressort, dimensionné pour s’adapter contre la butée de porte, derrière la zone du loquet. L’illustration montre un coupe-froid en vinyle coussiné, mais le métal à ressort (également appelé bronze à ressort) fonctionne de la même manière.

3 Si nécessaire, pliez ou coupez ce afin qu’il n’empiète pas sur le mécanisme de verrouillage. Attachez-le avec des attaches parisiennes de 1 pouce.

4 Mesurer et couper des longueurs de coupe-froid de porte pour s’adapter le long du côté loquet de la porte, puis mesurer et couper le coupe-froid pour le haut du jambage et le jambage côté charnière. Fixez avec des attaches parisiennes de 1 pouce.

Installation d’un sabot de porte

L’installation d’un sabot de porte est un moyen efficace de réduire les courants d’air et d’économiser de l’énergie. Les sabots de porte et les bas de porte sont conçus pour sceller l’espace au bas d’une porte.

Bien que les balais soient très faciles à fixer, les sabots de porte demandent un peu plus d’efforts car vous devez retirer la porte pour les installer. Ils scellent très efficacement car ils sont conçus pour fonctionner en combinaison avec le seuil.

Dans la plupart des cas, vous devez couper le bas de la porte pour tenir compte de l’épaisseur supplémentaire du sabot de la porte. Cela peut être délicat. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez rayer votre porte ou, pire encore, la ruiner avec une mauvaise coupe. En cas de doute sur votre capacité à bien faire cela, engagez un menuisier de finition.

1 Commencez par ouvrir la porte et mise en place de la chaussure sur le seuil. Fermez presque la porte de manière à ce qu’elle appuie contre la chaussure et marquez la position de la chaussure sur la porte à chaque extrémité. Marquez la position de la chaussure sur la porte afin de savoir où couper.

Si vous êtes un peu inquiet au sujet de la précision de vos mesures, optez pour le gaspillage : vous pouvez toujours couper un peu plus de bois, mais vous ne pouvez pas en ajouter une fois qu’il n’y en a plus.

2 Avec une aide, tapotez sur les goupilles de charnière et retirez la porte des feuilles de charnière. Posez la porte sur une paire de tréteaux ou sur un grand banc ou une table, côté marqué vers le haut. À l’aide d’un crayon et d’une règle, tracez une ligne pour relier les marques d’angle qui indiquent où la porte doit être coupée.

3 Utilisez une scie circulaire équipée d’une lame tranchante pour effectuer la coupe. C’est une bonne idée de tracer le long de votre ligne de coupe avec un couteau utilitaire pour minimiser tout écaillage ou éclatement de la surface. Pour assurer une coupe droite, fixez une règle à la porte pour guider la plaque de base de votre scie circulaire.

4 Glissez le sabot de porte sur le bord inférieur de la porte et fixez-le avec des vis, selon les instructions sur l’emballage. Accrochez la porte sur ses feuilles de charnière et replacez les axes de charnière.

5 Vérifier l’étanchéité et le fonctionnement de la porte et faire les ajustements nécessaires.

Installation d’un bas de porte

L’installation d’un nouveau bas de porte est un moyen rapide et facile de réduire les courants d’air et les pertes d’énergie qui se produisent lorsque l’air circule sous le bas d’une porte.

1 Laissant la porte montée sur ses gonds, il suffit de mesurer la largeur de la porte et couper un balayage à cette longueur. Pour faire la coupe, vous utilisez généralement une paire de cisailles ou de cisailles, mais suivez les instructions sur l’emballage.

2 Visser le balayage le long de la base de la porte où il appuie contre le seuil en position porte fermée mais dégage le sol lorsque vous ouvrez la porte.

3 Testez le balayage pour vous assurer qu’il scelle l’espace mais se déplace librement, et ajustez si nécessaire.