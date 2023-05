Une dalle de béton peut être coulée en même temps que les semelles ou après la mise en place des semelles. Les dimensions globales de la dalle sont déterminées par la taille de votre nouvelle structure.

Avant de couler une dalle de béton, placez d’abord tout conduit de plomberie ou électrique qui passera sous ou à travers. Après avoir coulé la dalle, ne laissez pas la surface sécher trop rapidement ou elle pourrait se fissurer.

Vaporisez-le d’un léger brouillard d’eau, couvrez-le d’une feuille de plastique et laissez-le durcir pendant trois jours (plus longtemps par temps froid). Commencez par marquer l’emplacement de la dalle sur le sol avec de la craie en poudre ou étirez des lignes de maçon entre les planches de pâte pour déterminer le périmètre de la fondation.

Une dalle rectangulaire doit avoir des coins à des angles précis de 90 degrés. Pour vous assurer que les coins sont carrés, tracez un triangle avec des côtés de 3 pieds, 4 pieds et 5 pieds de long.

Creuser un trou à fond plat pour une dalle de 4 pouces d’épaisseur; dans les zones où le gel ou le drainage peut être un problème, la dalle doit être coulée sur un lit de gravier de 4 à 6 pouces, alors creusez suffisamment profondément pour y faire face.

Construisez des coffrages temporaires à partir de chutes de bois solidement clouées à des piquets. Assurez-vous que les bords supérieurs des coffrages sont de niveau pour accélérer la finition du béton plus tard. Couler le lit de gravier.

Renforcez la zone comme l’exige le code (généralement avec une barre d’armature de 1/2 pouce autour du périmètre et un treillis métallique soudé N. 10-10 de 6 pouces carrés dans la zone de la dalle). Soutenez le treillis à environ 2 pouces au-dessus de la base avec de petits morceaux de brique ou de bloc.

Bien humidifier le sol ou le gravier. Ensuite, en commençant par un coin, placez et étalez le béton. Travaillez le mélange contre le coffrage et compactez-le dans tous les coins avec une pelle ou une houe à mortier en le poussant (et non en le faisant glisser). Ne travaillez pas trop le matériau ou l’agrégat lourd pourrait couler au fond.

Avec un assistant, déplacez une ligne droite 2 par 4 sur le dessus des coffrages pour niveler le béton, en utilisant un mouvement de sciage en zigzag. Remplissez tous les vides avec plus de béton et renivelez.

Pour lisser la surface, déplacez un darby (que vous voudrez peut-être louer) en arcs superposés, puis en traits droits côte à côte superposés. Gardez l’outil à plat – ne le laissez pas s’enfoncer. Une fois que l’éclat de l’eau a disparu du béton, mais avant que la surface ne devienne vraiment rigide, lissez-la une fois de plus avec une taloche à main en bois ou en magnésium.

Pendant que le béton est encore en plastique, installez des boulons d’ancrage là où votre plan l’exige, généralement tous les 3 à 4 pieds.