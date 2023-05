Contrôle de l’humidité du sous-sol et du vide sanitaire

Conseils d’experts sur les systèmes de sous-sol étanches, le contrôle de l’humidité dans les sous-sols et les vides sanitaires, avec des schémas de gestion de l’eau des fondations.

Votre sous-sol ou votre vide sanitaire ressemble-t-il à une piscine en hiver ? Les fortes précipitations hivernales constituent une menace réelle pour les sous-sols et les vides sanitaires dans de nombreuses régions du pays. Le problème est le suivant : l’eau de pluie ou la fonte des neiges se déverse du toit, se déverse dans les gouttières et les descentes pluviales et sature le sol. Finalement, la pression de l’eau s’accumule dans le sol et fait passer l’eau à travers les fissures des fondations ou des dalles. Le résultat est un vide sanitaire ou un sous-sol inondé.

La meilleure première étape pour résoudre ce problème consiste à contrôler le débit d’eau du toit, des gouttières et du revêtement de votre maison. Une autre étape importante consiste à sceller ou à réparer les fissures dans les murs ou la dalle de fondation de votre maison.

Si, malgré le détournement du débit d’eau et le colmatage des fissures et des fissures, l’eau continue de s’accumuler dans votre sous-sol ou votre vide sanitaire, vous avez plusieurs options. La première consiste à consulter un entrepreneur en imperméabilisation de sous-sol pour savoir comment l’imperméabilisation ou de nouveaux systèmes de drainage pourraient résoudre le problème. Cela peut être très coûteux, alors obtenez deux ou trois offres.

Une autre option consiste à expulser automatiquement l’eau du sous-sol avant qu’elle n’ait la possibilité de s’accumuler à l’aide d’une pompe de puisard. Un système de pompe de puisard utilise des roches et des carreaux de drainage le long de la fondation et/ou sous le sol pour collecter les eaux souterraines. Une tuile de drainage achemine l’eau vers un bassin enterré au point bas du sous-sol. Lorsque l’eau remplit ce bassin, ou « réservoir de puisard », à un certain niveau, une pompe se met en marche. Cette pompe, partiellement ou totalement immergée dans le bassin, évacue l’eau hors de la maison ou dans un égout par un boyau.

Selon l’endroit et la date de construction de votre maison, il se peut qu’elle soit déjà équipée d’une pompe de puisard. Si vous ne savez pas si votre maison le fait ou non, cherchez dans le sous-sol une couverture lourde avec un tuyau d’évacuation qui dépasse du haut (c’est généralement au point le plus bas du sol). Si vous n’en trouvez pas et que l’eau du sous-sol est un problème grave, envisagez sérieusement d’en installer un. Veuillez consulter le Guide d’achat des pompes de puisard pour en savoir plus.

Si un vide sanitaire humide est l’étendue des problèmes d’humidité de votre maison, assurez-vous qu’aucun des évents de la fondation n’est bloqué – une mauvaise ventilation peut provoquer une humidité chronique.

Pour tuer la moisissure ou le mildiou, mélangez environ 3/4 tasse d’eau de Javel avec 1 gallon d’eau dans un pulvérisateur propre de style jardin et, en portant de vieux vêtements, des lunettes et un respirateur, vaporisez la zone (ne respirez pas le spray) . Après l’application, essuyez la moisissure avec un chiffon ou frottez avec une brosse, si nécessaire. Ensuite, étalez du polyéthylène de 6 mil (feuille de plastique) sur la zone de saleté de manière à ce qu’il atteigne le haut de chaque mur de fondation et agrafez-le aux seuils de boue. Assurez-vous de le couper au niveau des évents et des ouvertures de la fondation afin qu’il ne bloque pas la circulation de l’air.

—Don Vandervort

Contrôle de l’humidité du vide sanitaire

—Informations publiées avec l’aimable autorisation de l’EERE

Pour isoler efficacement votre vide sanitaire pour l’efficacité énergétique et pour créer une maison confortable, vous devez contrôler correctement l’humidité qui s’y trouve. Un vide sanitaire est sensible aux problèmes d’humidité et de détérioration en raison du contact avec la terre.

Les meilleures approches pour prévenir ces problèmes dépendront de votre climat local et du style de construction de votre maison. Cependant, les directives générales suivantes pour la création d’un système de fondation à gestion de l’eau s’appliquent à la plupart des conceptions de vide sanitaire :

1Gardez tous les matériaux en bois non traités du contact direct avec la terre.

2Prévoir un drainage pluvial, comme les gouttières, pour évacuer l’eau de pluie de la maison.

3Inclinez la terre loin de la maisone sur au moins 5 pieds à une pente minimale de 5 % (3 pouces sur 5 pieds). Établissez des rigoles de drainage pour diriger l’eau de pluie vers les endroits souhaités autour de la maison.

4Ajouter un joint de seuil pour assurer l’étanchéité à l’air.

5Installer une membrane de protection, comme une membrane de type EPDM, pour servir de rupture capillaire qui réduit l’effet de mèche de l’eau du mur de maçonnerie. Cette membrane, en plus du solin métallique, peut également servir de bouclier termite.

6Étanche à l’humidité la partie sous le niveau du sol du mur de fondation pour l’empêcher d’absorber l’humidité du sol par capillarité.

7Installer le matériau du plan de drainage ou de gravier contre le mur de fondation pour soulager la pression hydrostatique et canaliser l’eau vers le drain de fondation.

8Prévoir un système de drainage des fondations au bas de la semelle, et non au-dessus, lorsque le plancher de la fondation (niveau intérieur) est sous le niveau extérieur. Entourez un tuyau de vidange perforé de 4 pouces de gravier et recouvrez-le de tissu filtrant.

9Installez une barrière de diffusion de vapeur en polyéthylène de 6 mils travers le plancher du vide sanitaire pour empêcher l’humidité du sol de migrer dans le vide sanitaire. Superposer et coller toutes les coutures de 12 pouces. Scellez le polyéthylène à 6 pouces des murs du vide sanitaire. En option, versez 2 pouces (51 mm) de béton dessus pour protéger le polyéthylène contre les dommages.

Contrôle de l’humidité des dalles de béton

—Informations publiées avec l’aimable autorisation de l’EERE

Afin de maximiser l’efficacité énergétique de votre maison et de protéger ses fondations, vous devez utiliser les techniques suivantes de contrôle de l’humidité et des fuites d’air lors de l’installation de planchers à dalle sur terre-plein :

1Gardez tous les matériaux en bois non traités loin de la terre.

2Installez des gouttières et des descentes pluviales bien conçues qui sont reliées à un système de drainage, qui détourne complètement l’eau de pluie de la maison.

3Ajouter une membrane de joint de seuil entre la dalle et la plaque de fond pour assurer l’étanchéité à l’air.

4Installez une membrane protectrice (telle qu’un matériau de couverture caoutchouté ou des membranes de protection contre les barrages de glace) pour servir de rupture capillaire qui réduit l’évacuation de l’eau de la fondation. Cela peut également servir de bouclier anti-termites.

5Installez un drain de fondation directement à côté du bas de la semelle. L’ensemble de drainage de fondation comprend un tissu filtrant, du gravier et un tuyau de drainage en plastique perforé généralement de 4 pouces de diamètre. Placez le drain à côté de la semelle, et non au-dessus de celle-ci, pour éviter que l’eau ne s’écoule contre le joint entre la semelle et le mur de fondation, et pour empêcher l’effet de mèche d’une semelle d’âme à travers le mur de tige.

6Installez une rupture capillaire et une barrière contre l’humidité sous la dalle de plancher, constituée d’une couche de retardateur de diffusion de vapeur en polyéthylène de 10 mil sur au moins 4 pouces de gravier.