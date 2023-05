Conteneur de plantation et roses à racines nues

Il s’agit d’un tutoriel de bricolage utile sur le maintien des roses à racines nues dans un conteneur, des premières étapes de plantation jusqu’à la transplantation des roses.

Les roses se portent bien dans des conteneurs, à condition que vous choisissiez un conteneur suffisamment grand et doté d’un bon drainage. Vous aurez besoin d’au moins un récipient de 5 gallons; encore plus gros c’est mieux. S’il n’y a pas d’espace pour que l’eau s’écoule du récipient, soulevez-le sur des blocs de bois ou sur des pieds de pot.

Presque n’importe quel style de conteneur fera l’affaire ; choisissez-en un qui mettra en valeur les fleurs et aura fière allure dans votre jardin, bien que les pots en terre cuite non émaillés se dessèchent rapidement, de sorte que les plantes qu’ils contiennent nécessitent un arrosage plus fréquent. Si vous vivez dans une région aux étés chauds, évitez les contenants noirs.

Placez la terre humide dans le nouveau contenant ; la plante devrait finalement s’asseoir à 2 pouces sous le rebord. Mettez la rose en place, puis ajoutez de la terre autour de la plante et raffermissez-la en place. Arrosez doucement. Si la plante s’installe, saisissez-la au-dessus des racines et tirez-la doucement vers le haut. Ensuite, ajoutez à nouveau de la terre et de l’eau.

Planter des rosiers à racines nues

Avant de planter des roses à racines nues, faites tremper les racines pendant au moins 4 heures et jusqu’à une journée. Si la plante est extrêmement sèche, submergez-la entièrement pendant au moins 24 heures.

Creusez un trou de plantation deux fois plus large que les racines étendues de la plante, avec les côtés du trou se rétrécissant vers l’extérieur au fond. Laissez un monticule au centre, puis creusez légèrement plus profondément autour du monticule pour encourager les racines à pousser vers le bas plutôt que vers l’extérieur.

Ajoutez plus de terre au monticule, en le raffermissant au fur et à mesure, pour le rendre suffisamment haut pour que la rose soit à la bonne hauteur de plantation (voir Bases pour planter des roses). Coupez toutes les racines endommagées, puis placez la plante sur le cône et étalez les racines. Remplissez le trou avec la terre que vous avez enlevée et arrosez bien.

Si la plante s’installe, remuez doucement la plante vers le haut, ajoutez plus de terre en dessous, puis arrosez à nouveau. Ajoutez du paillis autour de la base de la plante pour aider à conserver l’humidité et empêcher les mauvaises herbes d’entrer, mais veillez à ce que le paillis ne touche pas la plante elle-même.

Transplanter des roses en pot

Pour transplanter une rose cultivée en pot, arrosez abondamment la rose pendant qu’elle est encore dans le pot. Creusez le trou de plantation comme vous le feriez pour des roses à racines nues, en laissant un petit monticule au milieu.

Retirez la rose de son contenant. S’il est résistant, ne tirez pas dessus mais posez plutôt le récipient sur le côté et roulez-le doucement, ou utilisez un couteau bien aiguisé pour couper autour des bords intérieurs du récipient. Ensuite, utilisez vos doigts pour ameublir la terre à la surface de la motte et pour démêler les racines tordues.

Placez la rose dans le trou de plantation et étalez ses racines. Ajoutez de la terre au besoin pour ajuster la hauteur de plantation (voir Bases pour planter des roses). Remplissez le trou avec la terre que vous avez enlevée et arrosez abondamment. Si le sol se dépose, tirez doucement la plante vers le haut et ajoutez plus de terre en dessous, puis arrosez à nouveau.

Ajoutez du paillis autour de la base de la plante, en l’éloignant du tronc de la rose.