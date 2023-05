Construire un toit sur une terrasse ou un patio

Commencez ici si vous souhaitez construire un toit sur un patio ou une terrasse. Nous vous guiderons tout au long du processus, de l’emplacement du toit de la terrasse à l’élévation des poteaux, en passant par la fixation des poutres et l’installation du toit.

Si les codes locaux permettent de poser le plafond directement sur une dalle existante mais que le béton n’est pas assez épais pour supporter le poids du plafond, vous devrez couler de nouvelles semelles autour du périmètre de la dalle ou casser des sections et couler des semelles plus profondes. Pour plus d’informations sur l’installation d’un nouveau patio, voir Coulage d’une dalle de béton.

Construire sur une dalle existante

Si vous construisez un plafond pour couvrir un patio existant, vous devez d’abord déterminer si les codes locaux permettent de le placer directement sur la dalle et, si oui, le béton est-il suffisamment épais pour supporter le poids. Sinon, vous devrez créer des semelles originales pour les frais généraux. Si vous avez besoin d’aide pour ce projet, obtenez des offres gratuites de la part de professionnels locaux de la construction de toits de terrasse.

Dans de nombreuses régions, un plafond sur une dalle de béton est autorisé si la dalle mesure au moins 3 1/2 pouces d’épaisseur et que chaque poteau peut supporter des charges combinées «vivantes» et «mortes» allant jusqu’à 750 livres (une charge «vivante» vient du stress exercé par le vent, les personnes, etc. ; une charge « morte » provient du poids de la structure elle-même).

Pour fixer un plafond à une dalle déjà existante, vous devez placer chaque poteau dans un ancrage de poteau. Les ancrages standard fonctionnent avec des poteaux rugueux et surfacés 4 par 4, 4 par 6 et 6 par 6 ; toute autre ancre de taille devra être commandée spécialement.

Pour installer une ancre de maçonnerie, utilisez une perceuse avec un embout de maçonnerie pour faire un trou assez grand pour un boulon d’ancrage à expansion de 1/2 pouce. Après avoir inséré le boulon, fixez l’ancrage du poteau en ajoutant une rondelle et un écrou et en serrant avec une clé. Coupez l’extrémité du poteau carré, placez-le dans la base, pré-percez des trous dans le poteau, puis clouez l’ancre au poteau.

Une autre façon de fixer l’ancrage du poteau consiste à fixer un petit morceau de tige filetée dans un trou avec du ciment époxy. Commencez par percer un trou légèrement plus grand que la tige filetée.

Soufflez la poussière, remplissez le trou avec de l’époxy et insérez la tige à la profondeur requise. Laissez l’époxy durcir (le laisser toute la nuit assurera qu’il est solide comme le roc), puis ajoutez le boulon d’ancrage, l’ancre, la rondelle et l’écrou et serrez.

Construire sur une terrasse existante

Lorsque les codes du bâtiment locaux autorisent cette pratique, vous pouvez boulonner les poteaux d’un plafond de terrasse directement sur les poutres de terrasse, les solives ou d’autres éléments structurels lourds existants. Ou, vous pouvez visser à travers les bases de poteaux et le platelage dans le haut d’une solive ou d’une poutre de terrasse.

Lors du boulonnage à la structure de la terrasse, assurez-vous d’utiliser des tire-fonds galvanisés robustes qui sont suffisamment longs pour pénétrer la charpente de la terrasse d’au moins 2 pouces.

Dans certaines situations, vous pourrez peut-être utiliser la structure de la maison pour supporter un plafond au-dessus d’une terrasse. Pour un bon exemple de ceci, voir l’article Ce toit de patio évacue l’eau, permet la lumière naturelle.

