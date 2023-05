Construire un miroir et un organisateur pour enfant

Niveau de compétence : Intermédiaire. Temps estimé : 2 jours

Construisez en un week-end un organiseur mural avec étagère miroir pour chambre d’enfant ! Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un peu d’huile de coude et de quelques matériaux de base.

Ce miroir assidu est un organisateur idéal pour le mur d’une chambre d’enfant, avec un miroir généreux de 2 pieds sur 3 pieds, une série d’étagères de présentation et des chevilles en bois pour accrocher des casquettes, des sacs à dos ou à peu près n’importe quoi.

L’unité est construite principalement à partir de pin clair de dimension standard et reçoit une finition en polyuréthane transparent.



Matériaux

1 pin clair de 10 pieds 1 par 6

1 pin clair de 8 pieds 1 par 6

1 pin clair de 4 pieds 2 par 6

1 pin clair de 3 pieds 1 par 1

2 moulures quart de rond en pin clair de 6 pieds de 1/4 de pouce

1 goujon en bois dur de 2 pieds de long et 3/4 pouces de diamètre

1 feuille de contreplaqué de bouleau de 1/4 de pouce de 4 pieds sur 4 pieds

Miroir de 2 pieds par 3 pieds, 1/4″ (coupé pour s’adapter)

Pour la fixation et la finition, vous aurez également besoin de vis à cloison sèche de 1 1/4″, de attaches parisiennes de 1/2″, de vis de 2 1/2″ avec ancrages muraux, de colle à bois, de chevilles à bois, de mastic à bois et de polyuréthane satiné transparent finir

Outils

Mètre à ruban

Équerre combinée

Scie à table (ou scie électrique portative avec guides)

Marteau

Ensemble de clous

Perceuse avec mèche de 3/4 de pouce, mèche à visser et pointe de tournevis

Cale de ponçage avec papier de verre

Pinceau

Détecteur de montant électronique

Aperçu

Les côtés, le dessus et les étagères du cadre du miroir sont construits à partir de 1 par 6 et la base le long du bas de l’unité est un 2 par 6 – une pièce plus large afin qu’elle puisse recevoir les chevilles. Le dos est fabriqué à partir d’un contreplaqué de bouleau de 1/4 de pouce, face du meilleur côté vers l’avant.

Pour obtenir des résultats de qualité, il est très important de faire des coupes droites et précises. Marquer les coupes carrées à l’aide d’une équerre combinée. Coupez le bois avec une scie à table, une scie à bras radial ou une scie circulaire électrique avec un guide à règle. Vous pouvez demander à un magasin de verre de couper le miroir sur mesure, puis de l’installer vous-même comme indiqué ici, ou de demander au vitrier de couper et de monter le miroir dans l’unité finie.

1Disposez les pièces 1 par 6.

Mesurez et marquez les côtés 1 sur 6 (A), le séparateur central (B), le haut (C) et les étagères (D) à partir des 1 sur 6.

2Coupez les morceaux 1 par 6 et 2 par 6.

Coupez les côtés (A), le séparateur central (B), le dessus (C) et les étagères (D) à la bonne taille. Utilisez le haut (C) pour marquer la longueur de la base 2 x 6 (E), puis coupez (E). Lorsque vous utilisez une scie circulaire ou une scie à bras radial, coupez avec le meilleur côté du bois vers le haut ; orientez le meilleur côté vers le bas lorsque vous coupez avec une scie circulaire à table.

3

Marquez et percez la base pour les chevilles.



En suivant l’illustration (Fig. 1), marquez la base 2 x 6 (E) pour les chevilles. Centrez chaque marque sur la largeur de la planche. Utilisez ensuite une mèche plate de 3/4 de pouce de diamètre pour percer des trous de 1 pouce de profondeur pour les chevilles – assurez-vous de percer droit.

4Assemblez les pièces 1 par 6 et 2 par 6 (illustré à droite). Collez et vissez ensemble les côtés (A) et la base (E), puis vissez les côtés (A) au dessus (C). Pour toutes les connexions, percez des avant-trous contre-alésés pour les vis afin de pouvoir enfoncer les têtes de vis à environ 1/4 de pouce sous la surface et de les cacher avec des bouchons en bois.

Utilisez deux étagères (D) pour espacer le séparateur vertical (B), puis vissez-le en place. Positionnez les étagères et fixez-les avec deux vis à chaque extrémité de chaque étagère.

5Coupez et attachez le dos.

Posez l’assemblage face vers le bas et revérifiez les mesures du dos en contreplaqué (H) – prévoyez de l’insérer de 1/4 de pouce autour du périmètre afin qu’il ne soit pas visible des côtés. Coupez le dos à la bonne taille avec des coins parfaitement « carrés » (à 90 degrés).

6Coupez et fixez les rails de montage.

Vérifiez les mesures intérieures en haut de l’unité et coupez les rails de montage (F) et (G) pour les ajuster. Collez-les et vissez-les en place, en vissant les vis à travers le dessus (C) et en eux.

7Poncer et appliquer une finition.

À l’aide d’un papier de verre fin, poncez légèrement l’ensemble de l’unité en respectant le grain du bois. Collez les chevilles en bois dans les trous des têtes de vis, laissez sécher la colle et poncez-les à ras (ou utilisez du mastic à bois). Dépoussiérer l’ensemble en l’essuyant avec un chiffon légèrement humide. Ensuite, appliquez une finition polyuréthane transparente (ou vous pouvez peindre ou teindre l’unité).

8Installez le miroir (illustré à gauche).

Faites couper le miroir pour qu’il s’adapte, puis installez-le dans l’unité avec des pièces de moulure en quart de rond, coupées en onglet aux coins, comme illustré. Soyez très prudent lorsque vous clouez la moulure en place avec des attaches parisiennes – si vous frappez la surface du miroir, il se cassera ! Pour la protection, vous pouvez poser un petit morceau de contreplaqué à côté du clou pour protéger le verre.

9Montez l’organiseur.

Utilisez un détecteur de montant électronique pour localiser les positions des montants muraux. Reportez ces emplacements sur le support. Commencez par fraiser, puis percez des avant-trous pour des vis de 2 1/2 pouces. Demandez à un assistant de vous aider à positionner et à niveler l’unité sur le mur, puis vissez-la en place.