Construire un lit de jardin surélevé

Un lit de jardin surélevé de 16 pouces ou plus au-dessus du sol facilite la plantation et le désherbage et peut constituer un élément de design attrayant en soi. Même les débutants peuvent accomplir ce projet en un week-end.

Matériaux de lit de jardin surélevé

Blocs de béton imbriqués, piquets de renforcement en fibre de verre (suffisant pour plusieurs couches) et ficelle, gravier ou sable, terre

Outils dont vous aurez besoin



Pelle, bêche plate, 4×4, râteau, marteau, brouette, tuyau d’arrosage

Construction étape par étape



Creuser et soulever peuvent fatiguer votre dos si vous n’êtes pas habitué à ce type de travail, alors faites beaucoup de pauses. Il n’y a aucune raison que vous deviez terminer le travail en un week-end, mais si vous y tenez, demandez à quelqu’un de vous aider.

Planifiez le projet de manière à pouvoir atteindre facilement toutes les parties du lit sans y entrer. Si vous pouvez y accéder des deux côtés, vous pouvez faire jusqu’à 7 pieds de large. Si vous y avez accès d’un seul côté, il ne devrait pas mesurer plus de 4 pieds de large.

Un lit surélevé peut être fabriqué avec de nombreux matériaux ; celui-ci est assemblé avec des pavés autobloquants.

1Étalez le lit

Pour tracer des lignes droites, enfoncez des piquets dans le sol aux coins et étirez la ficelle entre eux.

Pour une ligne courbe, posez un tuyau d’arrosage au sol en forme du futur lit. Versez du sable sur le tuyau sur toute sa longueur pour marquer la ligne.

2Creuser

Creusez tout le gazon dans la zone où se trouvera le lit. Utilisez une bêche à lame plate pour couper des lignes nettes au périmètre du lit. Déterrez ensuite toutes les racines.

Si votre pelouse a des zones dénudées, envisagez de louer un décapant de gazon, de couper le gazon en longueurs et d’utiliser les morceaux pour rapiécer la pelouse. Il est plus facile d’enlever le gazon avec cet outil qu’en utilisant une pelle.

Partout où les blocs seront assis, tassez le sol en utilisant une longueur de 4 × 4 ou un pilon à main loué.

Étalez un pouce ou deux de sable ou de gravier sur la zone tassée, en prenant soin de ne pas trop en répandre; le haut de la couche doit être à environ un pouce sous le niveau de l’herbe. Cela assurera le drainage sous les blocs et réduira le risque qu’ils se déforment pendant un hiver froid. Ratissez ensuite la surface pour la rendre lisse.

3Empilez les blocs

Poser le premier rang de blocs autour du périmètre du lit. Assurez-vous que les sommets des blocs sont correctement alignés pour former une surface plane pour le prochain parcours.

Si vos blocs sont livrés avec des épingles ou des piquets, martelez-les à travers les blocs et dans le sol avec un marteau.

Posez le prochain rang de blocs sur le dessus de manière à ce qu’il chevauche le premier rang.

Continuez à poser les rangées à la hauteur prévue. Vous voudrez peut-être que le dernier rang ait une surface supérieure finie plutôt qu’à cellules ouvertes.

4Remplir le lit de terre

Consultez votre fournisseur de plantes concernant le bon mélange de terre pour vos plantes.

Vous voudrez peut-être poser quelques centimètres de sable ou de gravier, suivis d’au moins 8 pouces de terre mélangée à de la tourbe. cela vous donnera le sol bien drainé que la plupart des plantes apprécient.