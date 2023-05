Construire un escalier extérieur ou une rampe

Ce guide utile explique comment construire des escaliers et des rampes d’extérieur, en exposant les étapes du projet de bricolage avec des conseils d’experts et des diagrammes détaillés.

Les escaliers et rampes extérieurs, selon la plupart des codes du bâtiment, ne doivent pas simplement être contiguës mais attachées à une structure. Les escaliers peuvent être attachés avec des étriers à solives et une rampe au moyen d’une lisse; les deux doivent avoir une semelle en béton au niveau du sol, bien que la semelle puisse être peu profonde et installée sur une simple couche de gravier fin pour permettre le drainage. Les escaliers ou la rampe peuvent également nécessiter une main courante, alors assurez-vous de vérifier auprès de votre service de construction local.

Construction d’escaliers

Les escaliers extérieurs typiques sont composés de deux ou trois limons et marches (voir l’illustration ci-dessous). Vous pouvez acheter des limons prédécoupés, mais si vous ne trouvez pas celui qui convient à votre structure extérieure particulière, vous pouvez construire le vôtre.

La première chose que vous devrez déterminer est la montée totale et la course totale des marches. L’élévation totale est la distance entre le sol et le seuil de la structure ; la hauteur de chaque marche est l’unité de hauteur. La course totale – jusqu’où les étapes s’étendront – peut être calculée à l’aide d’un peu de calcul de base :

Divisez l’élévation totale par la hauteur recommandée de chaque marche, généralement 7 pouces, en arrondissant au nombre entier le plus proche. Cela vous donnera le nombre d’étapes dont vous aurez besoin. Multipliez la profondeur de l’escalier – généralement 10 pouces (ce qui permet un léger surplomb et un petit espace entre les marches) – par le nombre de marches, ou le nombre de marches moins 1. Cela vous donnera la course totale.

Par exemple, disons que la montée totale est de 40 pouces. 40 divisé par 7 donne 5,7. Arrondir à 6 vous donne le nombre d’étapes dont vous aurez besoin. 10 fois le nombre de marches, 5 (le nombre de marches moins 1), donne une course totale de 50 pouces.

Pour déterminer l’unité de montée, ou la montée de chaque marche, il suffit de diviser la montée totale – 40 pouces – par le nombre de marches – 6. L’élévation de l’unité est d’environ 6 5/8 pouces.

Construction de rampes

Parce qu’aucune bande de roulement n’est impliquée, une rampe est considérablement plus facile à construire. Déterminez simplement la pente souhaitée, mesurée en pouces d’élévation verticale par pied linéaire, et coupez les limons en conséquence. La pente acceptable pour l’accès en fauteuil roulant est de 1 sur 12, mais si la rampe est principalement utilisée comme piste de chariot, par exemple, 1 sur 8 convient.