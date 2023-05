Construire un barbecue en brique et en tuile

Comment construire un barbecue en briques et en tuiles, avec des instructions de bricolage illustrées pour planifier et construire un îlot de barbecue extérieur.

Un grand gril et une table de cuisson à deux brûleurs sont installés dans cet îlot de barbecue traditionnel.

Les murs en blocs de béton sont recouverts de briques qui ont été fabriquées pour donner l’impression d’être récupérées; le comptoir est en carreaux de céramique.

Conception d’île de barbecue

Cet îlot rectangulaire comporte deux appareils en haut et deux espaces de rangement en bas. La structure, faite de blocs de béton de 6 pouces, est construite sur une dalle de béton qui a été renforcée. Les murs sont revêtus de briques et le comptoir est carrelé.

La quantité totale d’espace de comptoir utilisable est d’environ 4 pieds, mais la conception peut facilement être adaptée si votre cour peut accueillir une île plus longue.

Le comptoir a un aspect substantiel grâce à la bordure de 3 pouces et au dosseret de 4 pouces.

La sous-structure est une couche de béton armé de 2 pouces posée sur un panneau d’appui en béton de 1/2 pouce. La sous-structure du dosseret est un bloc de 4 pouces d’épaisseur, ce qui le rend suffisamment large pour contenir des assiettes ou des pièces de service.

Préparation pour la construction



Avant de commencer tout travail, achetez tous les articles de la liste de produits et de matériaux ci-dessous et ayez-les à portée de main pendant que vous construisez l’îlot de barbecue. Un travail de maçonnerie d’aspect professionnel nécessite un travail rigoureux, vous voudrez donc tester l’ajustement du gril, des brûleurs et des portes de stockage au fur et à mesure pour vous assurer d’un bon ajustement. Avant d’acheter le carreau de céramique, calculez le nombre de carreaux dont vous aurez besoin pour la surface du comptoir et du dosseret (ainsi que les carreaux arrondis) et ajoutez 10 % pour les déchets.

1 Avant de creuser pour la semelle, vérifiez les codes du bâtiment locaux pour voir quelle épaisseur la dalle doit avoir pour supporter le poids de la structure finie. Pour cette île, la semelle périmétrique est de 8 pouces de largeur sur 2 pieds de profondeur. Avant de couler le béton, faites passer la conduite de gaz et, si vous le souhaitez, la ligne électrique jusqu’à la zone. Terminez ensuite la dalle.

2 Laisser durcir le béton pendant plusieurs jours avant de commencer à construire les murs de l’île. Les murs arrière et latéraux seront en blocs de béton solides ; le mur avant aura des ouvertures pour les portes. Avant de placer les blocs dans le mortier, testez l’ajustement du gril, de la table de cuisson et des portes pour vous assurer qu’ils s’adaptent.

3 Faites face au mur de blocs avec la brique, appliquer du mortier sur les briques ainsi que sur le bloc de béton. Prenez soin de créer des lignes de mortier droites et cohérentes. Lorsque vous arrivez au sommet des ouvertures de porte, installez des cornières sur cette couche de briques, puis des briques par-dessus.

4 Couper le panneau d’appui en béton pour former la base du comptoir. Assurez-vous que les bords des pièces affleurent les bords extérieurs de la brique. Ensuite, coupez les morceaux pour accueillir le gril et la table de cuisson et testez l’ajustement des unités de cuisson. À l’aide d’une truelle, étalez du mortier sur les blocs et la brique, puis placez le panneau d’appui sur le dessus. Vérifiez le niveau en plusieurs points. Lorsque le panneau d’appui n’est pas soutenu, placez 2 par 4 sous chaque pied environ. Construisez ensuite un formulaire de 2 par 4 pour aligner le périmètre du panneau d’appui. Mélangez un lot de béton de sable et couchez-le sur le panneau d’appui jusqu’à une épaisseur de 2 pouces. Lisser la dalle à la truelle.

5 Laisser durcir le béton puis retirez les supports temporaires et le formulaire 2-en-4. Placez les carreaux sur le béton, faites les coupes nécessaires, puis placez les carreaux dans un mortier mince qui a été renforcé. Les tuiles arrondies bordent les bords avant et latéraux et vont au-dessus du dosseret. Lorsque le mortier a durci (après environ un jour), appliquez du coulis entre les carreaux.

6 Mettre le gril et la table de cuisson en place et effectuez tous les raccordements à la conduite de gaz. Installez ensuite les portes de rangement. Enfin, calfeutrez le pourtour des éléments de cuisson et des portes pour les rendre étanches.

Liste des matériaux :