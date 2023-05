Construction d’une écurie

La robustesse de cette écurie vient de l’utilisation du chêne pour les lourdes poutres et du bardage en planches et voliges. L’utilisation de tout autre bois ou revêtement dans d’autres dimensions nécessiterait une refonte complète de la charpente. Le toit est fortement incliné à 9 sur 12.

1 La lourdeur d’une telle structure nécessite que son poids soit uniformément supporté par les semelles, c’est pourquoi chaque poutre verticale repose sur son propre pilier en béton, comme indiqué dans le détail des fondations ci-dessous à gauche.

Les poutres horizontales de 6 x 6 couvrent les semelles et sont jointes aux coins avec des joints à feuillure et des boulons de carrosserie de 1/2 pouce, comme indiqué dans le plan d’étage ci-dessous à droite.

Les poutres sont fixées aux piliers en béton avec des cornières et des boulons de 5 x 5 3/16 pouces d’épaisseur. La section de 10 pieds entre les deux sections de la stalle est une dalle de béton coulé renforcée avec un treillis métallique soudé. (La plupart des sols des stalles sont laissés en terre, mais si vous envisagez une éventuelle réutilisation de la grange, vous voudrez peut-être couler des sols en béton dans les stalles.)

2 Le mur extérieur de chaque section de stalle de 50 pieds de long est construit à partir d’une plaque supérieure 4 par 4 qui repose sur des poteaux en chêne 4 par 6 aux coins et des poteaux 4 par 4 tous les 10 pieds entre les deux. Tous les poteaux reposent sur des seuils de boue 2 par 4, comme indiqué dans la section du mur ci-dessous. Trois croisillons 2 par 4 également espacés s’étendent horizontalement entre chaque paire de poteaux. Des croisillons 4 par 4 courent également en haut de chaque panneau mural et du poteau au seuil de boue en bas pour former une lettre V.

Une fois que toutes ces pièces sont assemblées et mises au carré, des planches 1 sur 12 et des lattes 1 sur 2 sont fixées à l’extérieur, comme indiqué dans le détail du coin ci-dessous. Deux morceaux de 1 par 2 sont cloués sur chaque panneau mural, un sous le renfort horizontal supérieur et l’autre au-dessus du renfort horizontal central, pour servir de rail pour le châssis de la fenêtre coulissante.

Les murs intérieurs des sections de stalle sont encadrés de la même manière que les murs extérieurs, sauf que le revêtement en pin à rainure et languette est fixé horizontalement à la place.

3 En raison de la taille et du poids des murs, les élever nécessite de nombreuses mains et éventuellement un bloc et un tacle. Positionnez une section de mur sur la poutre de seuil 6 x 6, fixez-la avec des clous et calez-la temporairement jusqu’à ce que les murs d’extrémité du pignon puissent être fixés. Installez des en-têtes 2 par 10 sur les sommets intérieurs des murs extérieurs et intérieurs pour servir de supports aux solives de plafond. Ensuite, installez des plaques supérieures doubles 2 par 4. Répétez l’opération pour l’autre section de mur.

4 Connectez les deux sections de mur en fixant des solives de plafond 2 par 8 tous les 16 pouces au centre à travers les en-têtes et dans les murs. Couvrir les extrémités avec des solives de rive. Ensuite, installez un plancher de contreplaqué CDX à rainure et languette de 5/8 po pour le grenier du deuxième étage. Ajoutez des escaliers ou une simple échelle pour accéder au grenier.

5 Positionner une planche faîtière 2 par 10 et calez-le temporairement en place. Fixez les chevrons 2 par 8 à la planche faîtière et à la double plaque supérieure. Construisez et fixez des extensions d’avant-toit à l’avant et à l’arrière du toit afin qu’elles surplombent les extrémités des pignons. Installez le fascia, le sous-fascia et les soffites. Couvrez la charpente du toit avec un revêtement en contreplaqué de 7/16 de pouce et un feutre de toiture de 15 livres; installer des bardeaux d’asphalte et des faîtières.

Installez des poteaux 4 par 4, à 10 pieds au centre, directement sur les poteaux du premier étage. Installez les en-têtes doubles, en les attachant aux poteaux et aux chevrons, comme indiqué dans le détail de l’en-tête à droite.

6 Encadrer les pignons du deuxième étage comme vous le feriez pour un mur standard, y compris le contreventement supérieur et les attaches de col, et laissez des ouvertures brutes pour une porte et deux fenêtres. Installez le revêtement en planches et lattes sur la charpente, comme vous l’avez fait avec les murs du rez-de-chaussée.

7 Ajoutez des châssis de grange à 6 lumières aux cloisons entre les stalles, ainsi que des portes coulissantes vers les stalles. Construisez et installez des portes pour les deux pignons du grenier à foin en planches et lattes, et installez deux paires de portes coulissantes aux pignons du rez-de-chaussée. Installez des moulures simples autour de toutes les fenêtres et portes et, si vous le souhaitez, recouvrez les murs intérieurs de contreplaqué.

Ressource en vedette : Obtenez un entrepreneur en construction de grange local présélectionné