Construction de puits de lumière

Les cadres de puits de lumière sont faits de bois, de métal, de vinyle ou d’une combinaison de ces matériaux. La bordure visible de l’intérieur peut être en bois massif, en contreplaqué ou en vinyle blanc. Avec beaucoup, le reste du cadre est fait d’aluminium et de vinyle, y compris une rupture de pont thermique pour résister au transfert de chaleur. Presque tous ont un revêtement extérieur en aluminium résistant avec une finition durable. Certaines entreprises, comme Pella, offrent une vaste sélection de couleurs personnalisées sur le revêtement en aluminium.

Presque tous les puits de lumière sont désormais équipés d’un solin intégré spécial qui permet une installation facile et élimine pratiquement les fuites. Ce qui peut sembler être une fuite dans un puits de lumière pourrait en fait être de la condensation provenant de l’air chaud de la pièce en contact avec les surfaces froides d’un puits de lumière en hiver. Une amélioration clé du cadre par rapport aux premiers modèles a été l’ajout de gouttières de condensation. Presque tous les grands fabricants fabriquent maintenant ces canaux spéciaux, qui collectent la condensation et la canalisent vers l’extérieur ou la retiennent jusqu’à ce qu’elle s’évapore. Pour éliminer les problèmes de condensation, Velux fabrique un puits de lumière fixe avec un volet de ventilation fonctionnel qui laisse échapper l’air chaud et humide.

Avant d’acheter un puits de lumière, assurez-vous qu’il est conçu pour la pente de votre toit. De nombreux puits de lumière ne sont pas destinés aux pentes de toit presque plates, et ceux installés sur des toits en pente peuvent nécessiter un pare-éclaboussures spécial. En règle générale, les puits de lumière sont conçus pour être montés sur un rebord à environ 4 pouces au-dessus du toit. CeeFlow propose une unité inhabituelle, conçue pour améliorer le système de ventilation d’un toit, qui s’installe légèrement sous la surface du toit tout en restant étanche.

