Conseils pour la culture de la vigne

Les vignes sont vendues sous forme de graines, de plantes en pot ou de plantes à racines nues lorsqu’elles sont en dormance. Si vous plantez à partir de conteneurs, il est préférable de le faire au printemps ou à l’automne. Si vous plantez en été, faites particulièrement attention à arroser suffisamment les vignes et à les protéger du soleil brûlant pendant leur installation. Plantez des vignes à racines nues dès que vous les achetez.

Choisissez des plantes avec un feuillage sain et exempt de parasites. Vérifiez également que les racines ne sont pas compactées et que le sol n’a pas été séché.

Planter des vignes en conteneur

Comme la plupart des plantes, la vigne préfère un bon sol (à l’exception de la capucine (Tropaeolum), qui préfère les sols pauvres). Si votre sol est sablonneux, ajoutez des amendements organiques pour aider à ralentir le drainage et fournir des nutriments supplémentaires. Si vous avez un sol argileux, à moins que vous ne plantiez des annuelles, il est préférable de le laisser tel quel.

Creusez un trou deux fois plus large que les racines de la plante et légèrement moins profond que le système racinaire, centré à environ un pied de la structure de support. Effilez les côtés du trou légèrement vers l’extérieur en bas, puis creusez plus profondément autour des bords en bas pour laisser de la place aux racines pour pousser vers le bas et empêcher le sol de se déposer. Façonnez le sol au centre du trou en un cône arrondi, qui servira de base à la plante.

Si vous plantez à partir d’un récipient, retirez délicatement la plante; vous devrez peut-être taper sur le fond du récipient pour détacher la motte. Placez la plante sur le cône de sorte que la motte soit légèrement au-dessus du sol environnant, puis penchez la plante à un angle de 45 degrés vers le support. Étalez les racines autour du cône et remplissez le trou avec de la terre en la raffermissant au fur et à mesure. Une fois que vous avez fini de remplir le trou, arrosez la plante jusqu’à ce que le sol soit humide mais pas détrempé.

Gardez le sol humide pendant que la plante s’installe. Pendant la saison de croissance, formez une berme de terre autour de la zone de plantation pour créer un bassin d’arrosage. Arrosez les vignes nouvellement plantées lorsque le sol est sec à 2 pouces de profondeur. Une fois qu’une plante est établie, arrosez seulement au besoin. De nombreuses plantes n’auront pas besoin d’arrosage supplémentaire.

Planter des vignes à racines nues

Achetez et plantez des vignes à racines nues lorsqu’elles sont en dormance, pendant l’hiver dans les régions à hiver doux et environ trois semaines avant le dernier gel dans les régions plus froides. Les trous de plantation doivent être suffisamment profonds pour que la plante soit placée à la même profondeur qu’elle a été cultivée à la pépinière (recherchez la marque de sol sur le tronc) et suffisamment large pour vous permettre d’étaler les racines.

Si les racines sont sèches, faites-les tremper jusqu’à quatre heures avant la plantation. Retirez toutes les racines endommagées et coupez les autres à environ 6 pouces. Mettez soigneusement la plante en place et étalez les racines. Penchez la plante à un angle de 45 degrés vers le support. Couvrez avec la terre que vous avez retirée du trou de plantation et arrosez abondamment.

Prendre soin des vignes

Vous devrez vous renseigner sur les exigences de soins exactes pour votre plante spécifique. Cependant, les systèmes goutte à goutte ou les tuyaux suintants sont toujours une bonne méthode d’arrosage. Vous pouvez également utiliser des bassins d’arrosage autour de la base de la plante pour aider à diriger l’eau vers les racines. L’ajout d’environ 1 à 3 pouces de paillis aidera à conserver l’eau et à supprimer les mauvaises herbes.

La plupart des vignes bénéficient d’un programme de fertilisation régulier. Un engrais tout usage plus riche en azote (le premier chiffre sur l’emballage de l’engrais) est le meilleur choix pour stimuler la croissance. Fertilisez les plantes nouvellement établies lorsque vous les plantez. Les plantes établies doivent être fertilisées au début de la saison de croissance. Faites un suivi avec une deuxième application si les plantes ne fonctionnent pas bien et arrêtez de fertiliser six semaines avant le premier gel prévu.

Vignes de formation

Garder les vignes sous contrôle est important. Bien que vous puissiez supprimer la croissance capricieuse à tout moment, il est préférable de faire la taille principale lorsque la plante est en dormance. Taillez les branches mortes, faibles ou malades.

Les vignes qui ont tendance à s’emmêler, comme le chèvrefeuille, peuvent utiliser un éclaircissage périodique. Coupez toutes les tiges qui s’enroulent autour de la croissance existante, ou détachez-les et dirigez-les là où vous voulez qu’elles poussent. Comme toujours, vérifiez auprès d’un centre de jardinage les exigences spécifiques de chaque plante.

Vignes accrochées, comme le lierre et le figuier rampant (Ficus pumila), poussera sur tout ce qui se trouve sur leur passage, y compris les fenêtres et les portes. Réduisez la croissance dès que vous la voyez se diriger dans une direction que vous ne voulez pas qu’elle aille.