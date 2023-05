Conseils pour acheter des outils en cadeau

Vous essayez de trouver le cadeau parfait pour un premier propriétaire ou quelqu’un qui vient de se lancer à son compte ? Que diriez-vous de rassembler un assortiment d’outils de base qui sont essentiels pour toutes sortes de travaux simples dans la maison ?

Les outils deviennent un cadeau qui continue de donner, année après année, chaque fois que le besoin d’un marteau ou d’un tournevis se fait sentir. Et la beauté de ce type de cadeau est que vous pouvez l’adapter à votre budget. Pour un cadeau extravagant, vous pouvez équiper un kit de base complet, comprenant une boîte à outils pour ranger et transporter les outils. Ou vous pouvez réduire cela en achetant quelques outils clés.

Bien que vous puissiez dépenser des centaines d’euros pour acheter tous les outils les plus récents et les plus performants, la plupart des gens n’ont pas besoin d’un magasin comme celui de Norm Abrams. Vous pouvez rassembler une excellente sélection d’outils capables de gérer la majeure partie des réparations à faire soi-même pour moins de 100 $. Surveillez les ventes chez Sears, OSH, Lowe’s, Home Depot et autres centres de rénovation domiciliaire similaires. Mais ne lésinez pas sur la qualité. Les outils bon marché ne fonctionnent généralement pas correctement et peuvent ne pas durer après leur premier emploi. La pointe d’un tournevis mal fabriqué, par exemple, est susceptible de se déformer sous la pression des vis récalcitrantes.

Dépensez quelques dollars supplémentaires pour obtenir des outils de qualité qui dureront et seront plus faciles à utiliser. Je choisis généralement les outils à main Sears Craftsman car ils sont garantis à vie. Quels outils acheter pour un kit de base ? Considérez les variétés présentées ici comme la liste « acheter en premier ».

Marteau

Peut-être le plus fondamental et le plus nécessaire de tous les outils, un marteau est une nécessité domestique. Un marteau à griffes incurvées de 16 onces avec un manche en bois est un bon choix pour la boîte à outils de base. Vous pouvez acheter un bon marteau pour moins de 20 $.

Mètre ruban

Un bon ruban à mesurer est nécessaire pour presque tous les types de travaux de réparation à domicile. Pour de 8 $ à 10 $, vous pouvez acheter un ruban à mesurer rétractable de 16 ou 25 pieds.

Couteau tout usage

Aiguisé comme un rasoir, un couteau utilitaire est pratique pour tout couper, des boîtes en carton à l’isolant ou aux cloisons sèches. L’avantage de ce type d’outil est que vous remplacez simplement la lame lorsqu’elle s’émousse. La plupart stockent des lames supplémentaires dans le manche. Un couteau utilitaire coûte environ 5 $.

Clé à molette

Pour tourner les écrous et les boulons dans divers types de travaux de construction, de plomberie et de mécanique, procurez-vous une clé à molette. Ce type de clé élimine le besoin d’acheter un jeu de clés fixes. Une clé à molette de 8 pouces est une bonne taille à usage général. Figure cela vous coûtera environ 20 $.

Pince à rainure et languette

Des pinces avec des mâchoires qui peuvent être ajustées pour s’adapter à tout, des clous aux gros tuyaux, sont souvent nécessaires lorsque vous travaillez sur d’autres travaux de rénovation domiciliaire – elles remplacent très bien les clés à pipe. En fait, quand mes enfants étaient petits, nous avons découvert qu’ils étaient parfaits pour ouvrir les petits pots pour bébés. Ils coûtent environ 13 $.

Tournevis

Achetez plusieurs tailles de tournevis avec des pointes plates et cruciformes. Assurez-vous que leurs poignées sont confortables. Vous pouvez acheter un ensemble de 10 à 18 pièces pour 20 $ à 30 $. Une autre option consiste à obtenir un tournevis 4 en 1 – un tournevis avec des pointes interchangeables qui s’insèrent dans la tige et la poignée – pour environ 4 $.

Pinceaux

Bien sûr, ceux-ci sont toujours pratiques. Procurez-vous des pinceaux à poils synthétiques, car ils peuvent être utilisés à la fois pour les peintures et finitions à base de latex et d’alkyde/d’huile. Choisissez des poils longs qui s’évasent uniformément et sont effilochés à leurs extrémités. Une bonne brosse commence à environ 7 $. Voir l’article Actu immobilier.fr Comment choisir le bon pinceau.

Perceuse/visseuse à vitesse variable

Il s’agit d’un outil électrique et, en tant que tel, considérablement plus cher que les outils à main de cette liste. Mais une perceuse-visseuse sans fil à vitesse variable est extrêmement pratique. L’un d’eux percera non seulement des trous dans le bois, le plastique et le métal, mais conduira des vis. Plus la tension est élevée, plus la perceuse est puissante. Un modèle 9.6 réversible est un bon choix. N’oubliez pas de vous munir d’un ensemble de forets et de pointes de tournevis.

Boîte à outils

Bien sûr, vous pouvez acheter une belle boîte à outils en métal, mais l’une d’entre elles risque de pousser votre budget trop haut. Au lieu de cela, envisagez un conteneur en polypropylène peu coûteux avec des compartiments de rangement ou un sac à outils en polyester léger pour transporter les outils dans la maison.

Bon cadeau!