Conseils d’entretien hivernal pour votre fournaise et vos appareils électroménagers

En raison des vacances, du mauvais temps et des journées courtes, il est facile d’oublier de donner à votre maison l’entretien dont elle a besoin pendant les mois d’hiver.

Les conseils simples et rapides suivants vous aideront à faire fonctionner votre fournaise et vos appareils de manière fiable et efficace.

Entretien de la fournaise en hiver

Commencez par évaluer les performances globales de votre fournaise. Des changements dans les performances de votre fournaise pourraient être le signe avant-coureur d’un problème plus grave. S’ils semblent fonctionner à peu près ou si vos factures de services publics ont augmenté, vous devez les dépanner et les réparer au besoin. Cela améliore non seulement l’efficacité énergétique, mais peut aussi vous aider à éviter des réparations coûteuses plus tard. Pour plus d’informations, voir Dépannage et réparations de fours de bricolage.

Maximiser l’apport de chaleur. Pour que votre fournaise soit heureuse et fonctionne au mieux, assurez-vous que vos rideaux, tapis et meubles sont placés à une distance considérable des registres. Cela favorise une bonne circulation de l’air, soulage votre fournaise et garde votre maison plus chaude.

Qualité de l’air intérieur

Pour assurer la meilleure qualité de l’air intérieur dans votre maison (et pour vous assurer que votre fournaise fonctionne à son efficacité maximale), remplacez les filtres à air de votre fournaise tous les trois mois. Vérifiez périodiquement l’état de votre fournaise ou de votre filtre de traitement d’air pour voir à quelle fréquence vous devrez le remplacer. Pour en savoir plus, consultez Comment remplacer un filtre de fournaise, de climatisation ou de pompe à chaleur.

Pour un maximum de confort dans votre maison, faites attention à votre humidificateur. Il est facile d’oublier le filtre/tampon de votre humidificateur (s’il en a un), mais ne le faites pas ! Un filtre ou un tampon obstrué peut rendre votre humidificateur plus efficace. Pour une humidité idéale dans votre maison, changez le filtre/tampon de l’humidificateur.

Entretien des appareils

La plupart des propriétaires savent comment nettoyer le filtre à charpie de la sécheuse, mais peu prêtent attention à la charpie dans l’évent de la sécheuse. L’accumulation de peluches dans l’évent d’une sécheuse à gaz entraîne un mauvais fonctionnement de la sécheuse et risque éventuellement de provoquer une panne. Cela peut également conduire à un incendie domestique.

Utilisez une longue brosse de nettoyage d’évent de sécheuse pour enlever l’accumulation de peluches à l’intérieur de la sécheuse, de l’appareil jusqu’à l’évent extérieur. Faites-le au moins une fois par an. Voir plus à Réparations et dépannage de sèche-linge.

Des serpentins de condenseur de réfrigérateur sales font fonctionner votre réfrigérateur plus longtemps que la normale et peuvent l’user avant l’heure. Pour résoudre ce problème, nettoyez les bobines tous les six mois. Une brosse à poils longs ou un accessoire rend cette tâche facile. Voir Comment nettoyer les serpentins du réfrigérateur.

Un autre filtre souvent négligé est celui de votre réfrigérateur. Le filtre à eau de votre réfrigérateur est facile à remplacer. Vous devez le remplacer tous les six mois environ.

Chris Zeisler est maître technicien à Clinique de réparation. Les techniciens de la Repair Clinic sont disponibles 24h/24 et 7j/7 via le chat en direct.