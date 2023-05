Conseils de sécurité pour la peinture

La peinture est un projet domestique relativement convivial si vous prenez les précautions nécessaires pour assurer la sécurité. Ce guide expert vous aidera à faire le travail en toute sécurité.

D’une manière générale, la peinture est l’un des projets de bricolage les plus faciles.

Mais ce n’est pas sans risques potentiels. Lorsque vous peignez, vous travaillez généralement avec des produits chimiques toxiques, de la vieille peinture pouvant contenir du plomb, des outils électriques et des échelles, qui augmentent tous les risques de blessures.

Pour vous assurer que votre projet de peinture se déroule sans encombre, vous devrez mélanger quelques consignes de sécurité avec un bon respect de la tâche et du bon sens.

Commençons par l’un des dangers les plus sérieux : le plomb dans la peinture.

Ne poncez pas et ne grattez pas la vieille peinture à base de plomb. Toute maison peinte avant 1978 est susceptible d’avoir des couches de peinture à base de plomb. Le plomb est hautement toxique et particulièrement dangereux pour les enfants et les femmes enceintes.

Selon l’EPA, « les activités courantes de rénovation, de réparation et de peinture qui perturbent la peinture à base de plomb (comme le ponçage, la coupe, le remplacement des fenêtres, etc.) peuvent créer de la poussière et des copeaux de plomb dangereux qui peuvent être nocifs pour les adultes et les enfants. Les réparations domiciliaires qui créent même une petite quantité de poussière de plomb suffisent à empoisonner votre enfant et à mettre votre famille en danger.

Vous pouvez acheter un kit de test de plomb dans les centres de rénovation domiciliaire. La vidéo ci-dessous montre comment l’utiliser. Pour l’élimination du plomb, l’EPA vous recommande de contacter des entrepreneurs locaux en rénovation certifiés sans plomb, que vous trouverez sur le site Web de l’EPA.

Utilisez les échelles correctement.Ceci est extrêmement important car de nombreux accidents et blessures sont causés par des chutes d’échelles. En fait, c’est tellement important que nous avons produit un article entier sur le sujet. Veuillez consulter Échelles : le guide ultime du choix et de la sécurité des échelles. Assurez-vous que votre échelle est en bon état. Placez les pieds sur une surface plane et verrouillez les croisillons.

Profitez des équipements de protection. Lors du ponçage ou du grattage, portez des gants de travail, un masque anti-poussière et des lunettes de sécurité. Si vous utilisez des solutions contenant des produits chimiques, tels que des décapants ou des nettoyants, portez des lunettes de sécurité, des gants en caoutchouc et un respirateur agréé. De plus, portez un respirateur si la zone à peindre ne peut pas être correctement ventilée et ne travaillez que pendant de courtes périodes.

Ne respirez pas les produits chimiques. Certaines peintures et certains produits de peinture contiennent des composés organiques volatils (COV) et d’autres non. Dans la mesure du possible, optez pour ceux qui ne le font pas car leurs vapeurs sont beaucoup plus sûres à respirer. Lorsque vous peignez à l’intérieur, aérez la zone à peindre en ouvrant toutes les portes et fenêtres et en utilisant des ventilateurs. Ne laissez pas une pièce fraîchement peinte être occupée, en particulier par des personnes âgées, des enfants et des animaux domestiques.

Méfiez-vous des produits chimiques et des poisons. Nettoyez soigneusement et soigneusement lorsque vous avez terminé pour la journée. Ne laissez pas de matériaux, d’outils, d’échelles ou de chiffons dans les zones de travail accessibles aux enfants ou aux animaux domestiques.

Évitez les risques d’incendie. Ne peignez pas et ne stockez pas de peinture, de diluant ou de décapant à base de solvant à proximité d’une source de chaleur telle qu’un chauffe-eau ou un foyer. Ne fumez jamais en peignant. N’utilisez pas de décapeur thermique à l’intérieur. Si vous en utilisez un à l’extérieur, assurez-vous d’avoir un extincteur à portée de main.

Si les chiffons sont recouverts de peinture alkyde ou de diluant, laissez-les sécher à l’extérieur sur une surface non combustible pour éviter tout risque de combustion spontanée. Choisissez un endroit inaccessible aux enfants et aux animaux domestiques et, lorsqu’ils sont bien secs, emmenez-les dans une décharge de déchets toxiques.

Évitez les chutes. Encore une fois, utilisez les échelles correctement. Nous ne pouvons pas le dire assez !

Protégez les sols avec un revêtement en plastique, mais couvrez le plastique avec des toiles de protection en tissu afin que les sols ne deviennent pas glissants.

Utilisez les outils en toute sécurité. La préparation et la peinture nécessitent des outils tranchants et des outils électriques. Assurez-vous de suivre toutes les recommandations du fabricant – et votre propre bon sens – lorsque vous les utilisez. Ne placez pas d’outils au sommet d’une échelle. Et gardez-les hors de portée des enfants.

Certains des éléments ci-dessus peuvent vous sembler assez évidents, mais il est utile de revoir ces points avant de vous lancer dans un projet. Cela vous aidera à vous assurer que vous avez un résultat réussi sans bouleversements ni blessures.