Conseils de couleurs d’experts pour la décoration

Ou, commencez par votre couleur préférée, en ajoutant de grandes doses de blanc ou de blanc cassé, et peut-être en utilisant de plus petites quantités d’une ou deux couleurs d’accent. Choisissez de légères variations de la couleur principale pour une pièce monochrome ou choisissez des accents de la palette de couleurs complémentaires pour plus d’excitation.

Comment utiliser les principes de la couleur pour les schémas de conception knock-out

Il existe de nombreux points de départ pour choisir les couleurs de la pièce, tous également valables. Le moyen le plus simple est de s’inspirer des fabricants de peinture, qui proposent des brochures et des pastilles de couleur avec des suggestions spécifiques sur les couleurs à utiliser ensemble. Ces choix de couleurs ne s’appliquent pas uniquement à la peinture ; utilisez-les également pour choisir des tissus et des accessoires.

Une bonne règle de base consiste à utiliser des couleurs chaudes avec des couleurs chaudes et froides avec des couleurs froides. Si vous souhaitez toutefois modifier la température de couleur de la pièce, choisissez du côté opposé de la roue chromatique.

Une autre façon consiste à commencer par un tissu, un tapis ou un objet préféré, en puisant vos couleurs parmi celles choisies par les professionnels du design. Si la combinaison de couleurs semble trop audacieuse pour une pièce entière, variez les proportions ou utilisez des teintes plus pâles selon vos goûts.

Certaines combinaisons ont fait leurs preuves : une couleur plus du blanc ; bleu et jaune; ou rouge, blanc et bleu. Ces schémas de couleurs ne semblent jamais se démoder, même si la popularité de nuances spécifiques peut varier d’une année à l’autre.

Les architectes d’intérieur professionnels maîtrisent parfaitement la couleur, créant des pièces attrayantes à chaque fois. En effet, ils utilisent les principes de la couleur et adhèrent à quelques conseils de couleur faciles à suivre :

Rassemblez les pièces avec un fil de couleur. Si vous utilisez une couleur dans une pièce, utilisez au moins une petite quantité de la même couleur dans la pièce voisine. Toute la maison sera cohérente si des proportions variables de la même palette de couleurs sont utilisées dans toutes les pièces.

Utilisez des teintes neutres pour les éléments permanents. Gardez des couleurs plus vives pour les murs ou les accents qui peuvent être repeints ou remplacés lorsque vous en avez assez.

N’essayez pas de faire correspondre exactement les nuances. Lorsque les couleurs d’une pièce partagent les mêmes tons sous-jacents, elles sont souvent plus intéressantes si elles correspondent presque, mais pas tout à fait.

Équilibrez les couleurs d’accent dans une pièce. Les couleurs complémentaires, en particulier, sont plus belles lorsqu’elles sont à peu près égales en intensité. Utilisez clair avec clair, pâle avec pâle et foncé avec foncé.

Pensez au contraste ainsi qu’à la couleur. Choisissez une couleur prédominante et sélectionnez des couleurs contrastées pour servir d’accents.

Utilisez de fortes doses de couleurs claires ou neutres. Laissez-les séparer les couleurs d’accent plus petites et plus vives.

Rehaussez les murs sombres ou clairs en peignant la garniture en blanc. L’inverse est vrai pour les murs de couleur claire. Si les boiseries ne sont pas impressionnantes, faites-les se fondre en les peignant de la même couleur que les murs.

Regroupez les accessoires de la même couleur pour plus d’impact décoratif. S’ils sont affichés ensemble, ils forment une collection et sembleront plus importants que s’ils sont dispersés dans la pièce.

Attirez l’attention sur une œuvre d’art en l’affichant contre un mur aux tons foncés. Le choix d’une couleur tirée de la peinture renforcera l’effet.

Empêchez les pièces pastel de paraître trop pâles. Ajoutez une touche audacieuse d’une couleur plus profonde ou plus lumineuse pour servir d’accent.

Les effets de la couleur sur l’humeur

Il est logique de s’entourer de couleurs qui vous font du bien. La couleur crée l’émotion, selon la sagesse commune, donc une décoration réussie dépend en partie du choix des couleurs appropriées.

Cela a une certaine validité scientifique. Il est avantageux de sélectionner les couleurs qui vous font vous sentir à l’aise, heureux, tranquille, énergique ou quelle que soit l’humeur que vous espérez encourager. Des murs orange vif, par exemple, pourraient vous empêcher de dormir dans une chambre, mais un bleu doux ou un beige chaud encourageraient de beaux rêves.

Rappelez-vous qu’il existe de nombreuses nuances dans une famille de couleurs. En allant plus clair ou plus foncé, ou en mélangeant d’autres couleurs, vous pouvez modifier les effets émotionnels.

Voici les façons dont les couleurs spécifiques affectent l’émotion :

• Jaune. Gai, intellectuel, édifiant. Les teintes fortes peuvent être écrasantes et sont meilleures en petites quantités, mais les teintes claires à moyennes peuvent améliorer votre humeur comme une pièce remplie de soleil.

• Vert. Frais, reposant, rajeunissant. Comme être dans la nature, le vert peut raviver l’esprit. L’ombre est importante; les bleus-verts sont apaisants et les jaunes-verts sont plus stimulants.

• Bleu. Tranquille, intime, réconfortant. Les doses non soulagées de bleu pur semblent froides et formelles, mais les bleus rougeâtres ou les bleus verdâtres sont plus invitants. Pensez Wedgwood, pervenche ou turquoise.

• Violet. Créatif, raffiné, surprenant. Les teintes plus pâles comme la lavande sont méditatives, et les plus foncées comme l’aubergine sont artistiques. Cette couleur était autrefois réservée à la royauté, donnant naissance au terme « violet royal ».

• Rouge. Audacieux, vigoureux, excitant. Les teintes vives peuvent être trop stimulantes, mais les teintes sombres semblent élégantes et classiques. Le rose pâle est réconfortant et favorise les sensations de bien-être.

• Orange. Énergique, convivial, appétissant. L’orange pur peut sembler choquant, mais la terre cuite, la citrouille et l’abricot sont des couleurs chaudes qui inspirent la détente. C’est une bonne couleur pour les pièces où les gens se rassemblent.

• Neutres. Paisible, raisonné, calme. Ces nuances apaisantes offrent un soulagement des couleurs plus vives, les séparant suffisamment pour garder leur énergie plus forte sous contrôle. Les neutres clairs sont harmonieux et expansifs, tandis que les plus sombres sont dramatiques.